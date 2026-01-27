Lapin kehittämiseen yli 38 miljoonaa euroa – matkailu ja alkutuotanto kärjessä

Tutustu rahoituskatsaukseen tiedotteen lopussa olevasta linkistä.

Suurin kysyntä yritysrahoitukselle on ollut matkailualalta. Rahoitusta on ohjattu linjauksilla muualle kuin jo vahvoihin matkailukeskuksiin. Avustuksia on myönnetty kehittymässä oleville matkailualueille kuten Muonioon, Pelloon, Kemijärvelle ja Enontekiölle.

– Matkailu vauhdittaa Lapissa myös muita toimialoja, kuten esimerkiksi rakentamista, kertoo yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki.

– Uusille alueille laajeneva matkailu näkyy monipuolisesti myös erilaisten tukipalveluiden kehittymisessä ja tukee Lapin maaseudun elinvoiman kehittämistä toimialaa laajempana kokonaisuutena, jatkaa yritysasiantuntija Mikko Niemelä.

– Nyt tavoitteet ovat vahvasti ympärivuotisuuden kehittämisessä, mikä tukee toimialan kestävää kehitystä monesta näkökulmasta, Loukasmäki ja Niemelä summaavat.

Yritykset itse maksavat hankkeidensa kustannuksista suurimman osan. Yritysten hankkeisiinsa sijoittama rahoitus sai liikkeelle yli 46 miljoonan euron investoinnit maakuntaan. Julkisella rahoituksella kannustetaan yrityksiä kasvamaan ja myös vähennetään yritykselle kehittämisestä aiheutuvaa riskiä.

Maatiloilla on jälleen uskallusta uusiin investointeihin

Uusien tuotantorakennusten rakentaminen ja olemassa olevien laajennukset ovat olleet muutaman vuoden ajan vähissä niin koko maassa kuin Lapissakin. Loppuvuotta kohden tilanne piristyi ja maatalouden investointitukea onkin myönnetty pienen notkahduksen jälkeen myös uudisrakentamiseen ja laajennuksiin. Lisäksi tuottajat ovat panostaneet eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa parantaviin investointeihin. Myös energiainvestoinnit, kuten aurinkopaneelit, ovat olleet kysyttyjä.

Maatilojen neuvontapalveluiden rohkaisemana on löytynyt uusia näkökulmia sekä uskallusta sukupolvenvaihdoksiin ja uusiin investointeihin. Maatiloille on tarjolla edullista neuvontaa myös moniin muihin eri tilanteisiin.

– Kansainvälisen tilanteen vuoksi yleinen arvostus oman maan ruoantuotantoon on kasvanut ja tilallisten kokemus oman työn tärkeydestä on vahvistunut, toteaa maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen.

– Lapissa on edelleen hyvät olosuhteet perinteiseen maidon ja lihan tuotantoon, joten elintarviketuotannolle on positiiviset tulevaisuuden näkymät, Puominen sanoo.

Porotilat ja kalastajat investoivat

Porotalouden investointitukien kysyntä oli ensimmäisellä puolivuotiskaudella niin vilkasta, että se ylitti määrärahojen suuruuden. Loppuvuodesta määrärahaa ei riittänyt elinkeinon harjoittajilta tulleisiin hakemuksiin, ja hakijoita on ohjeistettu hakemaan tukea uudelleen, kun rahaa on jälleen käytössä.

Lappiin rahoitettiin myös kaksi vesiviljelyyn liittyvää hanketta. Hankkeiden avulla lisättiin kasvatetun kalan tuotantokapasiteettia. Kaupalliset kalastajat tekivät runsaasti investointeja etenkin Inarilla. Monet hankkeista olivat aloittavien kalastajien ensimmäisiä investointeja.