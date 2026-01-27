Lapin kehittämiseen yli 38 miljoonaa euroa – matkailu ja alkutuotanto kärjessä
28.1.2026 08:00:00 EET | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
ELY-keskus (nyk. elinvoimakeskus) myönsi rahoitusta Lappiin yli 38 miljoonaa euroa vuonna 2025. Rahoituksesta noin 18,6 miljoonaa kohdistui yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Maa-, poro- ja kalatalouden investointeja ja tilanpidon aloittamista tuettiin noin 4,3 miljoonalla eurolla. Kehittämishankkeisiin myönnettiin yli 15 miljoonaa euroa.
Tutustu rahoituskatsaukseen tiedotteen lopussa olevasta linkistä.
Suurin kysyntä yritysrahoitukselle on ollut matkailualalta. Rahoitusta on ohjattu linjauksilla muualle kuin jo vahvoihin matkailukeskuksiin. Avustuksia on myönnetty kehittymässä oleville matkailualueille kuten Muonioon, Pelloon, Kemijärvelle ja Enontekiölle.
– Matkailu vauhdittaa Lapissa myös muita toimialoja, kuten esimerkiksi rakentamista, kertoo yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki.
– Uusille alueille laajeneva matkailu näkyy monipuolisesti myös erilaisten tukipalveluiden kehittymisessä ja tukee Lapin maaseudun elinvoiman kehittämistä toimialaa laajempana kokonaisuutena, jatkaa yritysasiantuntija Mikko Niemelä.
– Nyt tavoitteet ovat vahvasti ympärivuotisuuden kehittämisessä, mikä tukee toimialan kestävää kehitystä monesta näkökulmasta, Loukasmäki ja Niemelä summaavat.
Yritykset itse maksavat hankkeidensa kustannuksista suurimman osan. Yritysten hankkeisiinsa sijoittama rahoitus sai liikkeelle yli 46 miljoonan euron investoinnit maakuntaan. Julkisella rahoituksella kannustetaan yrityksiä kasvamaan ja myös vähennetään yritykselle kehittämisestä aiheutuvaa riskiä.
Maatiloilla on jälleen uskallusta uusiin investointeihin
Uusien tuotantorakennusten rakentaminen ja olemassa olevien laajennukset ovat olleet muutaman vuoden ajan vähissä niin koko maassa kuin Lapissakin. Loppuvuotta kohden tilanne piristyi ja maatalouden investointitukea onkin myönnetty pienen notkahduksen jälkeen myös uudisrakentamiseen ja laajennuksiin. Lisäksi tuottajat ovat panostaneet eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa parantaviin investointeihin. Myös energiainvestoinnit, kuten aurinkopaneelit, ovat olleet kysyttyjä.
Maatilojen neuvontapalveluiden rohkaisemana on löytynyt uusia näkökulmia sekä uskallusta sukupolvenvaihdoksiin ja uusiin investointeihin. Maatiloille on tarjolla edullista neuvontaa myös moniin muihin eri tilanteisiin.
– Kansainvälisen tilanteen vuoksi yleinen arvostus oman maan ruoantuotantoon on kasvanut ja tilallisten kokemus oman työn tärkeydestä on vahvistunut, toteaa maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen.
– Lapissa on edelleen hyvät olosuhteet perinteiseen maidon ja lihan tuotantoon, joten elintarviketuotannolle on positiiviset tulevaisuuden näkymät, Puominen sanoo.
Porotilat ja kalastajat investoivat
Porotalouden investointitukien kysyntä oli ensimmäisellä puolivuotiskaudella niin vilkasta, että se ylitti määrärahojen suuruuden. Loppuvuodesta määrärahaa ei riittänyt elinkeinon harjoittajilta tulleisiin hakemuksiin, ja hakijoita on ohjeistettu hakemaan tukea uudelleen, kun rahaa on jälleen käytössä.
Lappiin rahoitettiin myös kaksi vesiviljelyyn liittyvää hanketta. Hankkeiden avulla lisättiin kasvatetun kalan tuotantokapasiteettia. Kaupalliset kalastajat tekivät runsaasti investointeja etenkin Inarilla. Monet hankkeista olivat aloittavien kalastajien ensimmäisiä investointeja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
yritysrahoitus: yksikön päällikkö Pasi Loukasmäki, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus, puh. 0295 023 568
maaseudun yritysrahoitus: yritysasiantuntija Mikko Niemelä, Lapin elinvoimakeskus, puh. 0295 037 350
maatilojen rahoitus: maatilarahoitusasiantuntija Hannu Puominen, Lapin elinvoimakeskus, puh. 0295 037 113
porotalouden rahoitus: porotalousasiantuntija Jaana Hangasvaara, Lapin elinvoimakeskus, puh. 0295 037 183
maaseudun kehittämishankkeet: va. yksikön päällikkö Anne Ristioja, Lapin elinvoimakeskus, puh. 0295 037 118
kalatalouden rahoitus: johtava kalatalousasiantuntija Jari Leskinen, Lapin elinvoimakeskus, 0295 037 062
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lapin elinvoimakeskus
Matkailun työvoiman tarve näkyy Lapin työllisyydessä27.1.2026 08:28:39 EET | Tiedote
Joulukuussa Lapissa oli työttömiä marraskuuhun nähden enemmän, mutta vuodentakaiseen verrattuna työttömyys väheni. Lapissa oli joulukuussa lähes 8 090 työtöntä työnhakijaa. Matkailun työvoiman tarve näkyy Lapin työllisyyden kehityksessä. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi, ja alueelliset erot olivat joulukuussa yhä huomattavia.
Lapin elinvoimakeskus hakee neljää osastopäällikköä14.1.2026 13:39:21 EET | Tiedote
Lapin elinvoimakeskukseen haetaan osastopäälliköitä neljän eri osaston johtoon. Haku avoinna 12.1 -27.1.2026.
Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen7.1.2026 14:54:02 EET | Tiedote
Tutkimushankkeilla edistetään porotaloutta ja luontaiselinkeinoja sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa. Hankkeilla voidaan myös tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. Tutkimusrahoitusta voi hakea ajalla 7.1. – 31.3.2026.
Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt ja esihenkilöt on valittu2.1.2026 12:13:52 EET | Tiedote
Vuoden 2026 alusta toimintansa aloittaneen Lapin elinvoimakeskuksen väliaikaiset osastopäälliköt ja esihenkilöt on nimitetty ajalle 1.1.2026-31.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme