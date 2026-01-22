SAK:n jäsenpaneeli: Tekoälyä hyödynnetään vielä vähän työntekijäammateissa
Tekoäly on työntekijöille vapaa-ajalta tuttu, mutta sitä hyödynnetään toistaiseksi vähän työntekijäammateissa, käy ilmi SAK:n tuoreesta jäsenpaneelista. SAK ehdottaa työelämän digi- ja tekoälystrategiaa, jonka avulla voitaisiin parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden osallisuutta ja oikeuksia digimurroksessa.
Työntekijäammateissa olevista SAK:n liittojen jäsenistä joka neljäs (23 %) mainitsi jäsenpaneelin kyselyssä käyttäneensä työssään tekoälyä. Julkisen palvelualan tehtävissä käyttö on tavallisinta, useampi kuin joka kolmas (36 %) kertoo käyttävänsä tekoälyä työssään.
Suhteellisen vähäinen käyttö työssä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että duunarit eivät tuntisi tai käyttäisi lainkaan tekoälyä. Selvästi yli puolet (60 %) kertoi käyttäneensä tekoälyä vapaa-ajallaan. Mitä nuoremmasta vastaajasta on kyse, sitä todennäköisemmin tekoäly on hänelle tuttu.
– Alle 30-vuotiaista liittojen jäsenistä kolme neljästä (76 %) on käyttänyt generatiivista tekoälyä, kun 60-vuotiaista ja tätä vanhemmista näin on tehnyt puolet (49 %), kertoo SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.
Hän sanoo, että Suomessa ollaan selvästi takamatkalla tekoälyn käytössä työssä. SAK:n kyselyssä joka kolmas vastaaja (32 %) ajatteli, että tekoälyä voitaisiin käyttää nykyistä enemmän heidän omissa työtehtävissään. Joka neljäs (27 %) ei osannut vastata, voisiko tekoälyä hyödyntää nykyistä enemmän.
Antila kiinnittää huomiota siihen, että vain joka neljäs (23 %) työssään tekoälyä käyttäneistä sanoi sen parantaneen työnsä laatua ja vain joka viides (20 %) koki työnsä muuttuneen aiempaa kiinnostavammaksi tekoälyn käytön myötä.
Vastaajista joka viides (21 %) kertoi kannattavansa tekoälyn käytön lisäämistä työelämässä. Selvästi suurempi osa vastustaa (37 %) käytön lisäämistä.
– Nämä ovat huolestuttavia tuloksia ja kertovat siitä, että tekoälyn käyttöä ei ole osattu organisoida työpaikoilla eikä tekoälyn käytöstä ole saatu ulos sen mahdollistamia tuottavuushyötyjä.
Antila painottaa, että tekoälyn käytön pitää olla työntekijöille turvallista, mikä edellyttää henkilöstön edustajien ottamista mukaan päätöksentekoon jo siinä vaiheessa, kun tekoälyn käyttöä ja hyödyntämistä vasta suunnitellaan.
– Yhteiskunnassa tällä hetkellä vallitseva epävarmuus, huoli ja jopa pelko työttömyydestä estävät uuden teknologian potentiaalin hyödyntämistä ja jarruttavat tuottavuuden kehittymistä, arvioi Juha Antila ja viittaa Orpon hallituksen tekemiin työelämäheikennyksiin ja sosiaaliturvan leikkauksiin.
Suomeen tarvitaan työelämän digi- ja tekoälystrategia
Tekoälyn käyttökokemukset työssä eroavat selvästi yli ja alle 40-vuotiailla. Nuoremmat käyttävät tekoälyä selvästi vanhempia työntekijöitä useammin ja kokevat useammin tekoälyn sujuvoittaneen työn tekemistä.
SAK:n Juha Antilan mukaan onkin välttämätöntä lisätä erityisesti ikääntyneemmän työntekijäväestön digiosaamista, jotta he pysyvät mukana työn muuttuvissa vaatimuksissa ja saavat työnsä sujumaan paremmin.
SAK ehdottaa, että viimeistään seuraava hallitus käynnistää työelämää koskevan digi- ja tekoälystrategian, jonka avulla voidaan parantaa työntekijöiden osallisuutta ja oikeuksia digimurroksessa.
– Strategian tavoitteena tulee olla tuottavuuden ja työntekijöiden hyvinvoinnin lisääminen ja sitä kautta työurien pidentyminen.
SAK:n jäsenpaneelin Tekoälyn vaikutukset työhön SAK:laisilla aloilla aineisto kerättiin joulukuussa 2025. Vastaajia oli 1812.
Yhteyshenkilöt
Juha AntilaKehittämispäällikköPuh:050 575 1790juha.antila@sak.fi
Liitteet
Tilaa SAK:n uutiskirje ja saat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi joka toinen viikko: https://www.sak.fi/uutiskirje.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
SAK:n luottamushenkilöpaneeli: 17 prosentilla työpaikoista tehdään PETH-alkoholitestejä22.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Selvityksen mukaan runsasta alkoholinkäyttöä mittaavan PETH-testin käyttöön ja sitä seuraaviin toimiin liittyy vielä paljon variaatiota ja ratkaistavia kysymyksiä.
Työelämän heikennyslaki etenee – luvassa lisää huononnuksia työntekijöiden oikeuksiin15.1.2026 10:40:34 EET | Tiedote
Määräaikaisten, lomautettujen ja irtisanottujen työntekijöiden oikeuksia heikentävä lakiesitys on siirtymässä eduskunnan käsittelyyn. Esitys jatkaa Orpon-Purran hallituksen ideologista työlainsäädännön heikennysten sarjaa.
Suomen työttömyys EU-maiden suurinta, hallitus epäonnistunut työllisyyspolitiikassa8.1.2026 17:37:51 EET | Tiedote
Suomi nousi EU-maiden kärkeen työttömyydessä. Syynä on väärään aikaan tehty ja pienituloisiin kohdennettu sopeuttamispolitiikka ja työntekijöiden aseman heikentäminen.
Hallitus jatkaa päätöksillään köyhyyden syventämistä12.12.2025 10:42:35 EET | Tiedote
Orpon-Purran hallitus jatkaa sosiaaliturvan leikkaamista tilanteessa, jossa Suomessa on ennätystyöttömyys, vähän avoimia työpaikkoja ja työttömien palveluja on heikosti tarjolla.
Yrittäjien eläketurvassa alivakuuttamisen annetaan jatkua – samalla palkansaajien maksutaakka kasvaa5.12.2025 13:00:06 EET | Tiedote
Yrittäjien eläketurvasta yhä suurempi osa maksetaan verovaroista. Tilanne edellyttää korjaamista, sillä se on epäreilu palkansaajille ja kestämätön valtion talouden kannalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme