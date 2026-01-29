Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2026–2032 on käynnistynyt

Lupa- ja valvontavirasto ja ympäristöministeriö

Suomen merenhoitosuunnitelma päivitetään kolmessa vaiheessa kuuden vuoden välein. Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa, Suomen meriympäristön tila, päivitettiin vuonna 2024. Nyt päivitetään suunnitelman toinen osa, seurantaohjelma. Merenhoitosuunnitelman kolmas osa on vuonna 2027 tarkistettava toimenpideohjelma. Päivitetty merenhoitosuunnitelma viedään kokonaisuudessaan valtioneuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2027 lopussa.

Seurantaohjelman on laatinut Suomen ympäristökeskus yhteistyötahojen kanssa. Seurantaohjelma tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan arvioida meriympäristön tilaa ja sen suhdetta hyväksi määriteltyyn tilaan. Ohjelma tuottaa tietoa myös ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristöpaineista ja paineiden vaikutuksista meriympäristön tilaan. Tieto meren tilasta ja meriympäristöön kohdistuvista paineista antaa edellytykset suunnitella ja toteuttaa toimia meren tilan hyväksi sekä arvioida toimien vaikuttavuutta.

Seurantaohjelma ulottuu Suomen merialueen rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Ahvenanmaan maakunta on osallistunut seurantaohjelman laadintaan, ja ohjelma kattaa myös Ahvenanmaan maakunnan rannikkovedet. Seurantaohjelma koostuu 14 ohjelmasta. Ohjelmissa seurataan muun muassa Itämeren luonnon monimuotoisuutta, vieraslajeja, kaupallisia kalakantoja, rehevöitymistä ja ravinnekuormitusta, ympäristön ja ihmisravinnon epäpuhtauksia sekä roskaantumista. Ohjelmien alla on yhteensä 41 alaohjelmaa.

Seurantaohjelmasta voi kuka tahansa antaa palautetta 29.1.–27.3.2026. Palaute toivotaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta tai sähköisesti tai kirjallisesti Lupa- ja valvontavirastoon. Kuulemisasiakirja ja tarkemmat ohjeet palautteen antamiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi-palvelusta.

Lisätietoja

Kuulemiseen ja lausuntopyyntöön liittyvät kysymykset

Titta Lahtinen, ylitarkastaja, Lupa- ja valvontavirasto, p 0295 254 322, etunimi.sukunimi@lvv.fi

Seurantaohjelman sisältö

Samuli Korpinen, tutkimuspäällikkö, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 811, etunimi.sukunimi@syke.fi

Merenhoito

Jan Ekebom, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, p. 0295 250 363, etunimi.sukunimi@gov.fi