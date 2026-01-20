Veronika Honkasalo: Sokea luottamus Yhdysvaltoihin on vaarallinen ulkopolitiikan linja

Suomessa on vasta viime viikkoina käyty kriittistä keskustelua Donald Trumpin aiheuttamasta uhasta koko maailmanrauhalle, vaikka tiedossa oli jo Trumpin ensimmäisellä valtakaudella, kuinka vaarallisesta ja autoritäärisestä johtajasta on kyse.

− Minkäännäköinen kriittinen analyysi Trumpin hallinnon vaikutuksista Suomen ulkopolitiikaan ei ollut tervetullutta eduskunnan käsitellessä esimerkiksi puolustusselontekoa, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo sanoo.

− Kriittisiä huomioita ei haluttu kirjata eduskunnan asiakirjoihin, eikä niitä ole haluttu kuulla asiantuntijoilta valiokuntakuulemisissa. Pikemminkin niille naureskeltiin.

Vasemmistoliitto jätti ainoana puolueena puolustusselontekoon vastalauseen. Vastalauseessa vaaditaan muun muassa, että Suomen on huomioitava se raju muutos, joka Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on Trumpin johdolla tapahtunut.

Honkasalon mielestä Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin on kuvannut kiusallinen mielistely. Presidentti Stubb ei vuosi sitten Trumpin Grönlanti-uhkailujen kohdalla asettunut selkeästi tukemaan Tanskaa, pääministeri Orpo kehotti, ettei ”yksittäisten heittojen perässä kannata juosta” ja ulkoministeri Valtonen kehotti ohittamaan puheet puheina.

− Ei voi olla niin, etteikö Suomessa olisi oltu tietoisia Donald Trumpin ja hänen taustajoukkojensa ideologisista tavoitteista, kun Trumpin hallinnossa on systemaattisesti toimeenpantu autoritääristä äärioikeistolaista Project 2025 -ohjelmaa myös ulkopolitiikan suhteen. Olisi pitänyt olla päivänselvää, kuinka vaarallinen ja arvaamaton Donald Trump on, Honkasalo sanoo.

Honkasalo painottaa myös, että ulkoasianvaliokunnassa olisi pitänyt jo aikoja sitten järjestää erillinen Yhdysvallat-kuuleminen, jossa valiokunta olisi perehtynyt huolella Trumpin toisen kauden hallinnon ideologisiin tavoitteisiin, jotka pohjautuvat Project 2025 -ohjelmaan. Samoin Trumpin hallinnon vuoden 2025 kansallinen turvallisuusstrategia olisi pitänyt käsitellä valiokunnassa, sillä sen sisältö Euroopan suhteen on karmiva.

− Kun Trumpin hallinnon ideologisiin tavoitteisiin ei ole perehdytty kunnolla, Trumpin tempaukset tulevat joka kerta yllätyksenä. Ei ole myöskään hedelmällistä pitää ongelmana vain Yhdysvaltojen johtajaa, kun taustalla on kokonainen poliittinen liike ja ideologinen ohjelma, Honkasalo korostaa.

− Tällä hetkellä Suomesta puuttuu kokonaan ulkopoliittinen analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen suhteen kantaa ja mitkä riskit valittuun linjaan liittyvät myös Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Honkasalo sanoo.