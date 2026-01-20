Veronika Honkasalo: Sokea luottamus Yhdysvaltoihin on vaarallinen ulkopolitiikan linja
Suomen ulkopolittiselta johdolta ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalta puuttuu kokonaan analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen edessä voi Suomea kantaa, sanoo vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo.
Suomessa on vasta viime viikkoina käyty kriittistä keskustelua Donald Trumpin aiheuttamasta uhasta koko maailmanrauhalle, vaikka tiedossa oli jo Trumpin ensimmäisellä valtakaudella, kuinka vaarallisesta ja autoritäärisestä johtajasta on kyse.
− Minkäännäköinen kriittinen analyysi Trumpin hallinnon vaikutuksista Suomen ulkopolitiikaan ei ollut tervetullutta eduskunnan käsitellessä esimerkiksi puolustusselontekoa, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo sanoo.
− Kriittisiä huomioita ei haluttu kirjata eduskunnan asiakirjoihin, eikä niitä ole haluttu kuulla asiantuntijoilta valiokuntakuulemisissa. Pikemminkin niille naureskeltiin.
Vasemmistoliitto jätti ainoana puolueena puolustusselontekoon vastalauseen. Vastalauseessa vaaditaan muun muassa, että Suomen on huomioitava se raju muutos, joka Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa on Trumpin johdolla tapahtunut.
Honkasalon mielestä Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin on kuvannut kiusallinen mielistely. Presidentti Stubb ei vuosi sitten Trumpin Grönlanti-uhkailujen kohdalla asettunut selkeästi tukemaan Tanskaa, pääministeri Orpo kehotti, ettei ”yksittäisten heittojen perässä kannata juosta” ja ulkoministeri Valtonen kehotti ohittamaan puheet puheina.
− Ei voi olla niin, etteikö Suomessa olisi oltu tietoisia Donald Trumpin ja hänen taustajoukkojensa ideologisista tavoitteista, kun Trumpin hallinnossa on systemaattisesti toimeenpantu autoritääristä äärioikeistolaista Project 2025 -ohjelmaa myös ulkopolitiikan suhteen. Olisi pitänyt olla päivänselvää, kuinka vaarallinen ja arvaamaton Donald Trump on, Honkasalo sanoo.
Honkasalo painottaa myös, että ulkoasianvaliokunnassa olisi pitänyt jo aikoja sitten järjestää erillinen Yhdysvallat-kuuleminen, jossa valiokunta olisi perehtynyt huolella Trumpin toisen kauden hallinnon ideologisiin tavoitteisiin, jotka pohjautuvat Project 2025 -ohjelmaan. Samoin Trumpin hallinnon vuoden 2025 kansallinen turvallisuusstrategia olisi pitänyt käsitellä valiokunnassa, sillä sen sisältö Euroopan suhteen on karmiva.
− Kun Trumpin hallinnon ideologisiin tavoitteisiin ei ole perehdytty kunnolla, Trumpin tempaukset tulevat joka kerta yllätyksenä. Ei ole myöskään hedelmällistä pitää ongelmana vain Yhdysvaltojen johtajaa, kun taustalla on kokonainen poliittinen liike ja ideologinen ohjelma, Honkasalo korostaa.
− Tällä hetkellä Suomesta puuttuu kokonaan ulkopoliittinen analyysi siitä, kuinka pitkälle nöyristely Yhdysvaltojen suhteen kantaa ja mitkä riskit valittuun linjaan liittyvät myös Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Pia Lohikoski: Limnellin on valittava joko puolustusvaliokunta tai puolustusteollisuus20.1.2026 13:39:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja puolustuksen parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen Pia Lohikoski ihmettelee, eivätkö jäsenyys puolustusvaliokunnassa ja samanaikainen tehtävä puolustusteollisuuden yrityksessä ole ristiriidassa Suomen kansallisten intressien kanssa.
Pia Lohikoski: Yhtenäisempi toinen aste auttaisi myös poikia16.1.2026 14:38:57 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski pitää tärkeänä, että hallitus on selvittänyt poikien kohtaamia tasa-arvo-ongelmia. Tutkija Harry Lunabban tekemän selvityksen mukaan suomalaisten oppilaiden osaamistaso on laskenut, ja poikien osaamistason laskua on tapahtunut läpi koko 2000-luvun.
Minja Koskela: Oikeistohallituksen kylmäävät perustelut määräaikaisuuksien helpottamiselle paljastavat esityksen naisvihamielisyyden16.1.2026 09:46:42 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kritisoi torstaina eduskunnalle annettua esitystä alle vuoden mittaisten perusteettomien määräaikaisten sopimuksien laillistamista. Esityksen on arvioitu lisäävän raskaus- ja perhevapaasyrjintää sekä heikentävän erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa.
Mai Kivelä: Pääministeri Orpo, tuokaa esitys hakkuiden maltillistamiseksi mikäli otatte Suomen ilmasto- ja ympäristövelvoitteet tosissaan!14.1.2026 13:18:10 EET | Tiedote
Ilmasto- ja Luontopaneeli julkaisivat tänään yhteisen selvityksen metsien hakkuiden yhteensovittamisesta päästövähennys- ja luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamisen kanssa. Raportissa todetaan selvästi, että ainoa keino tavoitteiden saavuttamiseksi on hakkuiden selkeä maltillistaminen nykyisestä.
Veronika Honkasalo: Iranin mielenosoittajien turvallisuus on nyt kaikki kaikessa12.1.2026 11:58:56 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo on erittäin huolissaan Iranin mielenosoittajien turvallisuudesta ja maan hallinnon koventuvista otteista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme