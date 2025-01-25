Vuoden kotitalousopettaja Elina Nuorva on erityisosaaja, sydämellinen pedagogi ja arjen taitojen vahva puolustaja

Kotitalousopettajien liitto ry on valinnut Valteri-koulu Onervassa työskentelevän kotitalousopettaja Elina Nuorvan. Kunniamaininta julkistettiin ja jaettiin lauantaina 24.1.2026 Educa‑messuilla Helsingissä.

Kotitalousopettajien liiton puheenjohtaja Marja Väärälä toteaa valinnan heijastavan vahvasti koko kotitalousoppiaineen ajankohtaista merkitystä.

– Vuoden kotitalousopettajaksi valitaan henkilö, joka on omalla toiminnallaan edustanut kunniakkaasti ammattikuntaa ja tehnyt näkyväksi kotitalousopetuksen merkitystä. Elina Nuorva on tästä erinomainen esimerkki, Väärälä sanoo.

Erilaisten oppijoiden puolestapuhuja

Liiton hallituksen mukaan Elina Nuorvan valintaan vaikutti hänen poikkeuksellisen monipuolinen koulutus‑ ja työtaustansa sekä pitkäjänteinen työ erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Hän on toiminut kotitalousopettajana eri kouluasteilla ja kehittänyt systemaattisesti pedagogisia ratkaisuja erilaisten oppijoiden tukemiseksi.

– Hän on opettaja, joka kehittää jatkuvasti omaa asiantuntijuuttaan ja jakaa osaamistaan laajasti myös oman työyhteisönsä ulkopuolella. Tämä on koko kotitalousopetusalan kannalta äärettömän arvokasta työtä, Väärälä painottaa.

Kollegat: ”Suurella sydämellä ja ammattitaidolla”

Nuorvaa Vuoden kotitalousopettajaksi esittäneet kollegat kuvaavat häntä opettajana, joka kohtaa oppilaat yksilöinä ja rakentaa oppimista heidän vahvuuksiensa kautta.

– Elina toimii oppilaslähtöisesti, suurella sydämellä ja vahvalla ammattitaidolla. Hänen työnsä antaa oppilaille konkreettisia elämän eväitä ja vahvistaa uskoa omiin taitoihin, kollegat kirjoittavat ehdokkaaksiasettamiskirjeessä.

Erityistä arvostusta saa Nuorvan konsultoiva työote: hän tukee oppilaiden lähikouluja ja jakaa kotitalouspedagogista osaamistaan myös valtakunnallisesti.

Kotitalousosaaminen on entistä tärkeämpää kotien hyvinvoinnille

Elina Nuorva näkee kotitalousosaamisen merkityksen korostuneen viime vuosina entisestään.

– Nyky-yhteiskunnassa kotitalousosaaminen on jopa tärkeämpää kuin aiemmin. Taloudelliset paineet, elintarvikkeiden hinnannousu ja arjen kuormitus näkyvät suoraan kodeissa, Nuorva sanoo.

Hänen mukaansa kotitalousopetus antaa nuorille konkreettisia työkaluja selviytymiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen.

– Kotitaloudessa opitaan tekemään valintoja: miten syödään terveellisesti ja taloudellisesti, miten käytetään rahaa vastuullisesti ja miten huolehditaan omasta ja perheen jaksamisesta. Nämä ovat kotien hyvinvoinnin perustaitoja, Nuorva toteaa.

Nuorva korostaa myös kestävien ratkaisujen ja soveltamisen merkitystä.

– Kyky soveltaa opittua arjen eri tilanteissa, tehdä kestäviä valintoja ja suhtautua kriittisesti esimerkiksi mediaan on nykypäivän kotitalousosaamisen ydintä, hän sanoo.

Rohkaisua ja onnistumisen kokemuksia

Nuorvan opetuksen ytimessä ovat rohkaisu ja onnistumisen kokemusten mahdollistaminen.

– Haluan, että oppilaat innostuvat ja uskaltavat kokeilla. Onnistumisen kokemukset vahvistavat itsetuntoa ja auttavat nuoria luottamaan omiin taitoihinsa myös koulun jälkeen, Nuorva kertoo.

Vuoden kotitalousopettaja ‑kunniamaininta on hänelle merkittävä tunnustus pitkästä ja monipuolisesta työurasta.

– Olen kiitollinen tästä kunnianosoituksesta. Palkitsevinta työssäni on ollut erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukeminen ja se, että olen voinut antaa heille konkreettisia eväitä tulevaan, Nuorva sanoo.

Puheenjohtaja Marja Väärälä näkee valinnan myös ajankohtaisena viestinä.

– Vuoden kotitalousopettaja muistuttaa meitä siitä, että kotitalousosaaminen on keskeinen osa sekä yksilöiden että koko yhteiskunnan hyvinvointia, Väärälä tiivistää.

Vuoden kotitalousopettaja ‑tunnustus

Vuoden kotitalousopettaja ‑kunniamaininta on myönnetty vuodesta 2011 lähtien, ja se jatkaa Kotitalousopettajien liiton aiempaa Kultainen lusikka ‑palkitsemisperinnettä. Ehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden, ja valinnan tekee Kotitalousopettajien liitto ry:n hallitus.

Viime vuosina liiton tunnustuksen lisäksi Vuoden kotitalousopettaja on saanut Mastermark Brands Oy:n lahjoittaman Victorinox‑tuotepaketin.