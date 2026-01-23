Keski-Suomen hyvinvointialue

Rakennuspalo, keskisuuri, Rovastinkuja, Karstula

Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Karstulaan. Kohteessa palaa erillinen, noin 40m2 kokoinen autotalli ja sen sisällä kaksi polttomoottorikäyttöistä henkilöautoa.

Sammutustyöt ovat käynnissä ja pelastuslaitoksen tietojen mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo uhkaa levitä.

Lisätietoja: klo 16:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Yhteyshenkilöt

