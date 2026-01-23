Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 24.1.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Rovastinkuja, Karstula
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin rakennuspaloon Karstulaan. Kohteessa palaa erillinen, noin 40m2 kokoinen autotalli ja sen sisällä kaksi polttomoottorikäyttöistä henkilöautoa.
Sammutustyöt ovat käynnissä ja pelastuslaitoksen tietojen mukaan palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo uhkaa levitä.
Lisätietoja: klo 16:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestari
Puh: 0500542112
