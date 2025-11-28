Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Helsinki Wolverines luopuu sarjapaikastaan Vaahteraliigassa

24.1.2026 19:24:10 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Helsinkiläisjoukkue Wolverines on ilmoittanut vetäytyvänsä kauden 2026 Vaahteraliigasta. Seuran hallitus kertoi miesten edustusjoukkueen luopuvan sarjapaikasta keskusteltuaan pelaajasopimustilanteesta lauantaina pidetyssä kokouksessaan.

Vaahteraliiga 2026
Vaahteraliiga 2026 SAJL

Vaahteraliiga 2026 pelataan seitsemän joukkueen sarjana. Wolverinesin vetäydyttyä sarjasta, mestaruudesta taistelevat helsinkiläisseurat Roosters ja East City Giants, hallitseva mestarijoukkue Porvoon Butchers sekä Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Wasa Royals ja Tampere Saints. Edellisen kerran Vaahteraliiga pelattiin seitsemällä joukkueella kaudella 2024.

Wolverines kertoo vetäytymisen syyksi akuutin pelaajapulan. Helsinkiläisseura sijoittui kauden 2025 liigassa kahdeksannelle sijalle. Seuran miesten joukkue on voittanut Vaahteraliigan mestaruuden kertaalleen vuonna 2011.

-Minkä tahansa joukkueen vetäytyminen sarjasta tulevan kauden ohjelman julkaisun kynnyksellä on valitettavaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä sarjaohjelman näkökulmasta, kertoo Vaahteraliigan sarjapäällikkö Roope Noronen. Työstämme seurojen kanssa asiaa ja saamme sarjaohjelman valmiiksi ensi viikon aikana.

Helsinki Wolverines kertoo hakevansa miesten joukkueelleen sarjapaikkaa SAJL:n III-divisioonasta. Seuran naisten liigajoukkue jatkaa toimintaansa normaalisti ja valmistautuu puolustamaan Suomen mestaruuttaan tulevana kesänä.

Avainsanat

vaahteraliigawolverines

Yhteyshenkilöt

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye