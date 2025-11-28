Helsinki Wolverines luopuu sarjapaikastaan Vaahteraliigassa
Helsinkiläisjoukkue Wolverines on ilmoittanut vetäytyvänsä kauden 2026 Vaahteraliigasta. Seuran hallitus kertoi miesten edustusjoukkueen luopuvan sarjapaikasta keskusteltuaan pelaajasopimustilanteesta lauantaina pidetyssä kokouksessaan.
Vaahteraliiga 2026 pelataan seitsemän joukkueen sarjana. Wolverinesin vetäydyttyä sarjasta, mestaruudesta taistelevat helsinkiläisseurat Roosters ja East City Giants, hallitseva mestarijoukkue Porvoon Butchers sekä Seinäjoki Crocodiles, Kuopio Steelers, Wasa Royals ja Tampere Saints. Edellisen kerran Vaahteraliiga pelattiin seitsemällä joukkueella kaudella 2024.
Wolverines kertoo vetäytymisen syyksi akuutin pelaajapulan. Helsinkiläisseura sijoittui kauden 2025 liigassa kahdeksannelle sijalle. Seuran miesten joukkue on voittanut Vaahteraliigan mestaruuden kertaalleen vuonna 2011.
-Minkä tahansa joukkueen vetäytyminen sarjasta tulevan kauden ohjelman julkaisun kynnyksellä on valitettavaa ja aiheuttaa ylimääräistä työtä sarjaohjelman näkökulmasta, kertoo Vaahteraliigan sarjapäällikkö Roope Noronen. Työstämme seurojen kanssa asiaa ja saamme sarjaohjelman valmiiksi ensi viikon aikana.
Helsinki Wolverines kertoo hakevansa miesten joukkueelleen sarjapaikkaa SAJL:n III-divisioonasta. Seuran naisten liigajoukkue jatkaa toimintaansa normaalisti ja valmistautuu puolustamaan Suomen mestaruuttaan tulevana kesänä.
