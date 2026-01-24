Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 24.1.2026 21:51:21 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.1.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Mustamäentie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon. Kohteessa omakotitalon pannuhuoneessa olevan lämminvesivaraajan eristeet olivat syttyneet palamaan. Varaajan ympärillä olevat eristeet kytevät ja pelastuslaitos joutuu raivaamaan eristeitä ja sammutustoiminta on käynnissä. Palosta ei ole aiheunut henkilövahinkoja. Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112