SSRA kiinni kotiedussa, Elina Kujala kolmantena 600 pisteeseen
F-liigan naisten sarjassa SSRA varmisteli pudotuspelien kotietuaan kaatamalla Helsingissä EräViikingit 5-4. Oululaisten voiton pohjusti toisen erän tehojakso, kun joukkue iski neljä maalia kahdessa minuutissa.
Vielä avauserä tahkottiin Tapanilan Mosahallissa tasalukemiin 1-1, mutta toisessa ero repesi. Ensin osui SSRA:lle ajassa 24.03 Liina Koivisto, sitten Sanni Uimarihuhta, Johanna Pirttimaa ja kellon näyttäessä 26.11. Katja Nättilä tilanteeksi jo 5-1 Rankoille Ankoille. Samalla teki kotijoukkueen maalissa aloittanut Elsi Kangasharju tilaa Nora Laikalle. Iina Latvala toisessa ja Matilda Rytkönen sekä Inka Lippojoki kolmannessa erässä nitkuttivat eron yhteen maaliin, mutta tasoitukseen saakka ei EräViikingit jaksanut.
Koovee nousi kahden pisteen päähän EräViikingeistä kaataessaan kotonaan PSS:n 5-4. Koovee johti toisen erän alussa jo 3-0 ja PSS:n kivuttua ensin maalin päähän toisella tauolla 4-2. Kerttu Rusanen nosti kahdella maalillaan PSS:n vielä kerran tasoihin, mutta käteen jäi lopulta vain luu Henriikka Järven lauottua Kooveelle voittomaalin viisi minuuttia ennen loppua.
Kärkijoukkueet jatkavat voittoputkessa, kun SB-Pro löi kotonaan Northern Starsin 5-1 ja Classic vieraissa FBC Loiston peräti 11-2.
Kahdesti osunut Laura Hietamäki sekä Sini Liljavirta laukoivat jo avauserässä Prolle voittoon riittäneen kolmen maalin johdon, ja toisessa erässä Jenni Rautanen kasvatti eron neljään. Northern Starsin ainokaisen osui kolmannessa erässä Ilona Mäkelä ja päätösnumerot illan kolmannellaan Laura Hietamäki. Elina Kujalan syöttö Hietamäen 5–1-maaliin oli hänelle kuudessadas (!) F-liigan runkosarjassa. Ennen häntä ovat yhtä huimiin lukemiin yltäneet vain Nina Rantala (655 pistettä) ja Katriina Saarinen (640).
Natalia Pitkäkangas (3+1), Suvi Hämäläinen (2+1) ja Alma Laitila (2+1) olivat Classicin tutut tehottaret ottelussa, jossa Classic karkasi jo avauserässä 4–0-johtoon. Samalla Loisto vaihtoi maalissa aloittaneen Jade Junkkarin tilalle Viktorie Karasovan. Kotijoukkueen ensimmäisen osui Viola Vainio toisessa erässä Classicin johdettua jo viidellä maalilla. Aurelija Zarina nosti vielä ensimmäisessä erässä Loiston lukemiin 2-6, mutta sen jälkeen osui enää hallitseva mestari Classic.
SaiPa voitti vieraissa Pirkat 6-2 ja nousi jo kahden pisteen päähän seitsemäntenä olevasta FBC Loistosta. SaiPa repi ratkaisevan eron toisessa erässä, jossa Petra Mussalo ja kahdesti osunut Tuuli Viuhko muuttivat tasalukemat eteläkarjalaisten 4–1-johdoksi. Päätöserässä laukoi vielä SaiPan Elsa Holopainen illan toisen ja kolmannen maalinsa Pirkkain pystyessä vain Marleena Paloahon 2–5-kavennukseen.
Sunnuntaina ovat vuorossa ottelut TPS–ÅIF ja PSS–SSRA.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Paita kattoon ja kotivoitto – Espoon derby venyi jatkoajalle24.1.2026 21:16:52 EET | Tiedote
F-liigan miesten illan kohokohta oli kauden neljäs Espoon derby mestari Oilersin ja haastaja Westend Indiansin välillä. Paremmuuden selvittäminen venyi tällä kertaa jatkoajalle ennen kuin Olli Wikstedt ohjasi 6–5-voiton, kaupungin herruuden ja lisäpisteen Oilersille.
Haastaja TPS ahdisti Nokian KrP:n jatkoajalle19.1.2026 21:38:13 EET | Tiedote
Nokian KrP lähti F-liigan otteluun 26 pistettä TPS:aa enemmän keränneenä mutta kykeni tänään taivuttamaan turkulaiset vasta jatkoajalla 6-5. Ratkaisumaalin iski Joonatan Kovanen jatkoajan toisella minuutilla.
SPV ja Classic hemmottelivat kotiyleisöjään maaleilla18.1.2026 20:25:26 EET | Tiedote
F-liigan sunnuntain kahdessa ottelussa saatiin selvät lukemat, kun SPV kaatoi kotonaan TPS:n 10-3 ja Classic samoin kotonaan OLS:n 12-2.
OLS:n vahva vire jatkuu, nyt kaatui jatkoajalla Westend Indians17.1.2026 21:02:54 EET | Tiedote
F-liigan miesten lauantain jännitysnäytelmä esitettiin Espoon Otahallissa, jossa OLS kaatoi Westend Indiansin Riku Ruonakankaan jatkoaikamaalilla 4-3 ja venytti isäntien tappioputken jo neljään peliin. OLS puolestaan on voittanut viimeimmistä 11 ottelustaan kahdeksan.
Turku pysyy mustavalkoisena – TPS himmensi taas Loiston17.1.2026 20:13:52 EET | Tiedote
F-liigan naisten lauantain pääottelu iskettiin Kupittaalla, jossa TPS nappasi jo seitsemännen perättäisen derbyvoittonsa kaatamalla FBC Loiston 6-3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme