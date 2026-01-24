SSRA kiinni kotiedussa, Elina Kujala kolmantena 600 pisteeseen

Vielä avauserä tahkottiin Tapanilan Mosahallissa tasalukemiin 1-1, mutta toisessa ero repesi. Ensin osui SSRA:lle ajassa 24.03 Liina Koivisto, sitten Sanni Uimarihuhta, Johanna Pirttimaa ja kellon näyttäessä 26.11. Katja Nättilä tilanteeksi jo 5-1 Rankoille Ankoille. Samalla teki kotijoukkueen maalissa aloittanut Elsi Kangasharju tilaa Nora Laikalle. Iina Latvala toisessa ja Matilda Rytkönen sekä Inka Lippojoki kolmannessa erässä nitkuttivat eron yhteen maaliin, mutta tasoitukseen saakka ei EräViikingit jaksanut.

Koovee nousi kahden pisteen päähän EräViikingeistä kaataessaan kotonaan PSS:n 5-4. Koovee johti toisen erän alussa jo 3-0 ja PSS:n kivuttua ensin maalin päähän toisella tauolla 4-2. Kerttu Rusanen nosti kahdella maalillaan PSS:n vielä kerran tasoihin, mutta käteen jäi lopulta vain luu Henriikka Järven lauottua Kooveelle voittomaalin viisi minuuttia ennen loppua.

Kärkijoukkueet jatkavat voittoputkessa, kun SB-Pro löi kotonaan Northern Starsin 5-1 ja Classic vieraissa FBC Loiston peräti 11-2.

Kahdesti osunut Laura Hietamäki sekä Sini Liljavirta laukoivat jo avauserässä Prolle voittoon riittäneen kolmen maalin johdon, ja toisessa erässä Jenni Rautanen kasvatti eron neljään. Northern Starsin ainokaisen osui kolmannessa erässä Ilona Mäkelä ja päätösnumerot illan kolmannellaan Laura Hietamäki. Elina Kujalan syöttö Hietamäen 5–1-maaliin oli hänelle kuudessadas (!) F-liigan runkosarjassa. Ennen häntä ovat yhtä huimiin lukemiin yltäneet vain Nina Rantala (655 pistettä) ja Katriina Saarinen (640).

Natalia Pitkäkangas (3+1), Suvi Hämäläinen (2+1) ja Alma Laitila (2+1) olivat Classicin tutut tehottaret ottelussa, jossa Classic karkasi jo avauserässä 4–0-johtoon. Samalla Loisto vaihtoi maalissa aloittaneen Jade Junkkarin tilalle Viktorie Karasovan. Kotijoukkueen ensimmäisen osui Viola Vainio toisessa erässä Classicin johdettua jo viidellä maalilla. Aurelija Zarina nosti vielä ensimmäisessä erässä Loiston lukemiin 2-6, mutta sen jälkeen osui enää hallitseva mestari Classic.

SaiPa voitti vieraissa Pirkat 6-2 ja nousi jo kahden pisteen päähän seitsemäntenä olevasta FBC Loistosta. SaiPa repi ratkaisevan eron toisessa erässä, jossa Petra Mussalo ja kahdesti osunut Tuuli Viuhko muuttivat tasalukemat eteläkarjalaisten 4–1-johdoksi. Päätöserässä laukoi vielä SaiPan Elsa Holopainen illan toisen ja kolmannen maalinsa Pirkkain pystyessä vain Marleena Paloahon 2–5-kavennukseen.

Sunnuntaina ovat vuorossa ottelut TPS–ÅIF ja PSS–SSRA.