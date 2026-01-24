Paita kattoon ja kotivoitto – Espoon derby venyi jatkoajalle

Kauden ensimmäiset kaksi paikallisottelua voittanut Indians aloitti tänäänkin vahvasti, kun se vei avauserän 2-0 ja Eero Harjula laukoi toisen alussa eron jo kolmeen. Sitten oli kuitenkin Öljymiesten vuoro, ja kolmannen erän alussa se nousi Joona Hokkasen osumalla jo rinnalle. Viimeisellä kympillä Anton Roth vei Indiansin vielä kerran edelle, mutta loppu oli Oilersin. Mestarien päästyä ylivoimalle Antti Suomela löi pelin tasoihin, ja seuraavassa vaihdossa oli jo Jasper Auvisen 5–4-osuman vuoro. Eero Harjulan tasoitus kaksi minuuttia ennen loppua pelasti Indiansille pisteen, mutta jatkoajalla iski Oilers. Se katkaisi keskialueella Indiansin hyökkäyksen ja kierrätti lopulta pallon viivaan Antti Suomelalle, jonka pystysyötön maalille hiipinyt Olli Wikstedt ohjasi taidokkaasti verkkoon.

Espoossa juhlittiin myös pitkän linjan Öljymiestä, kun komean uran niin seuran pelaajana kuin toiminnanjohtajanakin tehneen Jouni Vehkaojan paita nousi Tapiolan Urheiluhallin kattoon.

Häntäpäässä pelattiin isoista pisteistä, ja Nurmon Jymy nousi 5-4-voitollaan LASBista ohi lahtelaisten taas suoran säilyjän paikalle. Jumbo FBC Turun tilanne synkkeni, kun se taipui lopussa neljän maalin johdosta 8–7-rangaistuslaukauskisatappioon EräViikinkien vieraana.

LASB karkasi kolme kertaa maalin johtoon komeilla osumilla, mutta sitkeä Jymy kuittasi joka kerta. Kolmannessa erässä otti sitten ratkaisijan viitan jo Jymyn 1–1-tasoituksen laukonut Oskari Tenho. Hän iski ensin ylivoimalla Petro Raution levityksestä isännät ensi kertaa johtoon ja linkosi vielä pitkästä kierrosta voittomaaliksi jääneen 5–3-maalin. LASBin Niko Laiti kavensi vielä päädystä pompanneesta pallosta, mutta viimeisen kympin Jymy kesti.

Edelliset 17 peliään hävinnyt FBC Turku johti vielä viisi ja puoli minuuttia ennen ottelun loppua 7-3, mutta ilman maalivahtia painanut EräViikingit nousi rinnalle onnekkaillakin osumilla. Juuso Möttösen kaukolaukaus leijui sisään maskin takaa, Ville Heiskan syöttö maalille puolustajan jalasta omaan verkkoon ja Elmeri Haverin osuma torjunnan kautta korkeassa kaaressa sisään. FBC Turku ehti yrittää palloa kolmesti tyhjään verkkoon mutta osui vain tolppaan. Miko Vaarimon tasoitettua Haverin poikkisyötöstä ehti EräViikingit puolestaan varsinaisen peliajan loppusekunneilla kilauttaa vielä kumpaakin pystytolppaa. Rangaistuslaukauskisaa dominoivat maalivahdit, kun Jens Beijar ei antautunut kertaakaan ja Gabriels Silinskin vain Miko Vaarimon noston edessä.

Lauantain muissa otteluissa ottivat ennakkosuosikit vierasvoitot Classicin kaataessa Turussa TPS:n 6-1 ja Nokian KrP:n murjoessa Helsingissä Hawksin peräti 16-4.

TPS:n Elias Haataja ohjasi vielä toisen erän alussa maalin edestä 1–2-ylivoimakavennuksen, mutta Classic karkasi jo ennen toista taukoa 5–1-johtoon. Ilmo Leino osui maalin edestä, Joonas Vettensaari Eetu Sikkisen nopeasta pystysyötöstä ja vielä Oskari Heikkilä Leinon tarkasta poikkipassista. Päätösnumerot osui pelin lopussa tyhjiin Teemu Karppanen.

Nokian KrP ratkaisi pelin käytännössä jo avauserässä, jonka se vei Lauri Alkin, Aapo Kilpeläisen, Olli Arkkilan ja kahdesti osuneen Joona Rantalan maaleilla 5-0. Vieraiden osuttua kuudesti oli Hawksin Felix Skandin ja Anton Stirkkisen kavennusten vuoro, mutta niiden jälkeen jatkoi taas KrP maalitehtailuaan. Nokialaisten riveistä löytyi tänään kahdeksan eri maalintekijää. Ahkerimmin kasvattivat pistesaldoaan Nico Jonaeson (1+5) ja Joona Rantala (4+0).

F-liigan miesten sarja jatkuu sunnuntaina ottelulla SPV–LASB.