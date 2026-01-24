Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 24.1.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Mustamäentie, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin keskisuureen rakennuspaloon. Kohteessa omakotitalon pannuhuoneessa olevan lämminvesivaraajan eristeet olivat syttyneet palamaan.
Varaajan ympärillä olevat eristeet kytevät ja pelastuslaitos joutuu raivaamaan eristeitä ja sammutustoiminta on käynnissä.
Palosta ei ole aiheunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: klo 23:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
