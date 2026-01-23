Vertaisuudesta uudenlaista tukea kiireellisesti sijoitettujen nuorten perheille
Lastensuojelua uudistetaan ja esimerkiksi lastensuojelulakiin on tulossa muutoksia. Myös Varha kehittää lastensuojeluaan ja ottaa käyttöön Vera-toimintamallin, jonka avulla voidaan auttaa kiireellisesti sijoitettuja nuoria ja perheitä. Tätä uudenlaista, asiakasperheille vapaaehtoista vertaisuuden ja ammatillisuuden yhdistävää työtapaa on hyödynnetty joulukuusta 2025 lähtien Varhan lastensuojelun asiakastyössä.
Ainutlaatuinen elementti on Varhan työntekijänä Vera-hankkeessa työskentelevä kokemustaustainen projektisuunnittelija. Kokemuskumppani Pia Köpsin mukaan hän olisi itse aikanaan hyötynyt Vera-toimintamallista.
– Olen ollut itse nuorena sijoitettuna ja kokenut sen myös vanhempana. Lisäksi olen saanut olla kokemuskumppanina useamman vanhemman tukena vastaavissa tilanteissa. Kokemuskumppanina olen huomannut, että vanhemmat jäävät kiireellisen sijoituksen aikana liian yksin. Heille tästä työtavasta olisi varmasti hyötyä, Pia Köpsi kertoo.
Vertaisuuden ja ammatillisuuden yhteinen toimintamalli kiireellisen sijoituksen prosessissa (Vera) on uusi keino auttaa kriisissä olevia perheitä. Vera-toimintamallin vertaistoimija on koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntijavanhempi eli kokemuskumppani. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa kokemuskumppani toimii ammattilaisen rinnalla kiireellisen sijoituksen aikana.
Vera-toimintamallista apua perheelle ja lastensuojelun ammattilaiselle
Kokemuskumppani työskentelee niin vanhempien kuin lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Kokemuskumppani tekee tiivistä yhteistyötä ammattilaisten erityisesti nuoren vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Näin vahvistetaan kiireellisen sijoituksen aikaista yhteistyötä. Mallissa ammattilainen voi konsultoida kokemuskumppania ja näin saada uusia näkökulmia siihen, miten tukea ja auttaa asiakasperhettä paremmin.
Kokemuskumppani puolestaan motivoi, tukee ja rohkaisee vanhempaa, jolloin vanhempien osallisuus tilanteessa vahvistuu.
Kokemuskumppani auttaa perhettä myös käymään kiireellisen sijoituksen tilannetta läpi. Näin päästään paremmin kiinni sijoituksen todellisiin syihin ja tarve jatkosijoituksille vähenee.
Joulukuusta 2025 maaliskuuhun 2026 Varhassa Mäntymäen, Paavolan ja Vähäheikkilän perhetukikeskuksiin kiireellisesti sijoitettujen nuorten perheille tarjotaan kokemuskumppanin tukea.
– Kiireellisesti sijoitetun nuoren tuen tarpeet ovat usein moninaiset ja siksi perheen ympärillä on useita toimijoita. Vera-mallissa toimitaan yhdessä kaikkien näiden toimijoiden kanssa siten, että heidän rinnalleen tuodaan vertaisuus- ja kokemusosaaminen, joita tähän saakka ei ole lastensuojelussa riittävästi hyödynnetty. Kaikki toimijat toimivat yhteisen tavoitteen eteen, nuoren ja perheen parhaaksi, projektipäällikkö Harri Kerola sanoo.
– Vera‑toimintamalli tuo kaivattua tukea perheille tilanteissa, jotka ovat usein hyvin kuormittavia ja äkillisiä. Kokemuskumppanin ja ammattilaisen yhteistyö vahvistaa vanhempien osallisuutta ja auttaa meitä tukemaan nuorta ja perhettä kokonaisvaltaisemmin. Malli tukee ammattilaisten työtä ja auttaa löytämään perheiden kanssa ratkaisuja, jotka vähentävät jatkosijoitusten tarvetta ja tukevat nuorta kokonaisvaltaisesti, Varhan lapsiperheiden erityispalvelujen johtaja Paula Laukamo toteaa.
Kaikkien Vera-toimintamallissa toimivien kokemusasiantuntijoiden eli vertaistoimijoiden taustajärjestönä toimii Perhekuntoutuskeskus Lauste.
Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+) ja se on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 5 erityistavoitetta 5.1. Hanke on osa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankekokonaisuutta, josta vastaa SOILA-koordinaatiohanke.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri KerolaProjektipäällikköVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Vera-hankePuh:050 326 9948harri.kerola@varha.fi
Pia KöpsiProjektisuunnittelija-kokemusasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialue, Vera-hankepia.kopsi@varha.fi
Kuvat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Ett gemensamt servicenummer för primärvårdens tjänster inom mental- och missbrukarvården i hela Varha-området23.1.2026 14:21:31 EET | Pressmeddelande
Från och med den 29 januari kan vuxna (18 år fyllda) som behöver mental- och missbrukarvård på basnivå kontakta mental- och missbrukarvården direkt via servicenumret 02 313 4242 (öppet må-to kl. 8–16, fr kl. 8–15). Numret kan kontaktas både i brådskande och icke-brådskande ärenden.
Perusterveydenhuollon aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluihin yksi asiointinumero koko Varhan alueella23.1.2026 14:21:31 EET | Tiedote
Perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja tarvitsevat täysi-ikäiset varsinaissuomalaiset voivat ottaa tammikuun lopusta lähtien (29.1. alkaen) yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalvelujen suoraan asiointinumeroon 02 313 4242 (avoinna ma-to klo 8–16, pe klo 8–15 ). Yhteyttä voi ottaa niin kiireellisissä kuin kiireettömissä asioissa.
Bedömningsenheternas verksamhet effektiviseras inom Varhas tjänster för äldre – fler platser och multiprofessionellt stöd23.1.2026 12:01:38 EET | Pressmeddelande
Inom Egentliga Finlands välfärdsområdes (Varha) tjänster för äldre har antalet bedömningsenheter och kundplatser utökats för att man i Varha bättre än tidigare ska kunna stöda äldres boende i hemmet och funktionsförmåga.
Varhan ikääntyneiden palveluissa arviointiyksiköiden toiminta vahvistuu – lisää paikkoja ja moniammatillista tukea23.1.2026 12:01:38 EET | Tiedote
Varhan ikääntyneiden palveluissa arviointiyksiköiden määrää ja asiakaspaikkoja on lisätty, jotta Varhassa voidaan entistä paremmin tukea iäkkäiden kotona asumista ja toimintakykyä.
Orosanmälningarna om personer i arbetsför ålder ökar, de föregripande barnskyddsanmälningarna minskar fortsatt22.1.2026 14:11:52 EET | Pressmeddelande
Enligt statistik för 2025 har antalet orosanmälningar om personer i arbetsför ålder ökat med mer än en femtedel. I bakgrunden syns bl.a. bostadslöshet. De föregripande barnskyddsanmälningarna minskar redan för andra året i rad, vilket orsakar oro inom Varha, i synnerhet då anmälningarna och kontakter för barnfamiljer enligt socialvårdslagen ökade tydligt förra året jämfört med 2024. Barnskyddsanmälningar och orosanmälningar om nya kunder tas emot och behandlas på Varhas kund- och servicehandledning Facklan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme