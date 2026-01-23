Vertaisuudesta uudenlaista tukea kiireellisesti sijoitettujen nuorten perheille

Ainutlaatuinen elementti on Varhan työntekijänä Vera-hankkeessa työskentelevä kokemustaustainen projektisuunnittelija. Kokemuskumppani Pia Köpsin mukaan hän olisi itse aikanaan hyötynyt Vera-toimintamallista.

– Olen ollut itse nuorena sijoitettuna ja kokenut sen myös vanhempana. Lisäksi olen saanut olla kokemuskumppanina useamman vanhemman tukena vastaavissa tilanteissa. Kokemuskumppanina olen huomannut, että vanhemmat jäävät kiireellisen sijoituksen aikana liian yksin. Heille tästä työtavasta olisi varmasti hyötyä, Pia Köpsi kertoo.

Vertaisuuden ja ammatillisuuden yhteinen toimintamalli kiireellisen sijoituksen prosessissa (Vera) on uusi keino auttaa kriisissä olevia perheitä. Vera-toimintamallin vertaistoimija on koulutettu lastensuojelun kokemusasiantuntijavanhempi eli kokemuskumppani. Hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa kokemuskumppani toimii ammattilaisen rinnalla kiireellisen sijoituksen aikana.

Vera-toimintamallista apua perheelle ja lastensuojelun ammattilaiselle

Kokemuskumppani työskentelee niin vanhempien kuin lastensuojelun ammattilaisten kanssa. Kokemuskumppani tekee tiivistä yhteistyötä ammattilaisten erityisesti nuoren vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Näin vahvistetaan kiireellisen sijoituksen aikaista yhteistyötä. Mallissa ammattilainen voi konsultoida kokemuskumppania ja näin saada uusia näkökulmia siihen, miten tukea ja auttaa asiakasperhettä paremmin.

Kokemuskumppani puolestaan motivoi, tukee ja rohkaisee vanhempaa, jolloin vanhempien osallisuus tilanteessa vahvistuu.

Kokemuskumppani auttaa perhettä myös käymään kiireellisen sijoituksen tilannetta läpi. Näin päästään paremmin kiinni sijoituksen todellisiin syihin ja tarve jatkosijoituksille vähenee.

Joulukuusta 2025 maaliskuuhun 2026 Varhassa Mäntymäen, Paavolan ja Vähäheikkilän perhetukikeskuksiin kiireellisesti sijoitettujen nuorten perheille tarjotaan kokemuskumppanin tukea.

– Kiireellisesti sijoitetun nuoren tuen tarpeet ovat usein moninaiset ja siksi perheen ympärillä on useita toimijoita. Vera-mallissa toimitaan yhdessä kaikkien näiden toimijoiden kanssa siten, että heidän rinnalleen tuodaan vertaisuus- ja kokemusosaaminen, joita tähän saakka ei ole lastensuojelussa riittävästi hyödynnetty. Kaikki toimijat toimivat yhteisen tavoitteen eteen, nuoren ja perheen parhaaksi, projektipäällikkö Harri Kerola sanoo.

– Vera‑toimintamalli tuo kaivattua tukea perheille tilanteissa, jotka ovat usein hyvin kuormittavia ja äkillisiä. Kokemuskumppanin ja ammattilaisen yhteistyö vahvistaa vanhempien osallisuutta ja auttaa meitä tukemaan nuorta ja perhettä kokonaisvaltaisemmin. Malli tukee ammattilaisten työtä ja auttaa löytämään perheiden kanssa ratkaisuja, jotka vähentävät jatkosijoitusten tarvetta ja tukevat nuorta kokonaisvaltaisesti, Varhan lapsiperheiden erityispalvelujen johtaja Paula Laukamo toteaa.

Kaikkien Vera-toimintamallissa toimivien kokemusasiantuntijoiden eli vertaistoimijoiden taustajärjestönä toimii Perhekuntoutuskeskus Lauste.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+) ja se on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjan 5 erityistavoitetta 5.1. Hanke on osa Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen -hankekokonaisuutta, josta vastaa SOILA-koordinaatiohanke.