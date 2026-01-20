Mehiläisen uusi täyden palvelun lääkärikeskus avasi ovensa Vantaan Myyrmäessä
Mehiläinen avasi tänään, 26. tammikuuta, uuden täyden palvelun lääkärikeskuksen Vantaan Myyrmäen Virtataloon. Lääkärikeskuksen yli 60 vastaanottohuoneessa työskentelee yli 100 terveydenhuollon ammattilaista. Moderni lääkärikeskus tarjoaa kattavat terveyspalvelut alueen asukkaille ja yrityksille vahvistaen Mehiläisen läsnäoloa pääkaupunkiseudulla ja parantaen terveyspalveluiden saatavuutta Vantaalla.
Uuden lääkärikeskuksen myötä palveluvalikoima kasvaa ja monipuolistuu. Tarjontaa vahvistetaan kevään aikana entisestään rekrytoimalla lisää yleis- ja työterveyslääkäreitä, naisten- ja lastentautien erikoislääkäreitä, ortopedejä sekä ihotautilääkäreitä. Laajennettuna palveluna käynnistyvät myös fysioterapiapalvelut kaikenikäisille asiakkaille, mukaan lukien vaativa lääkinnällinen kuntoutus.
– Mehiläinen Myyrmäki on toiminut Vantaalla vuodesta 2012. On hienoa päästä avaamaan ovet nyt jykevässä Virtatalossa. Tavoitteenamme on tarjota laadukkaita ja helposti saavutettavia terveyspalveluita kaikille alueen asukkaille ja yrityksille. Uudet tilamme ja laaja palveluvalikoimamme mahdollistavat entistä paremman hoidon ja asiakaskokemuksen, iloitsee Mehiläinen Vantaan yksikönjohtaja Teemu Jääskö.
Mehiläinen Myyrmäki panostaa voimakkaasti Lasten Mehiläisen palveluihin tarjoten entistä monipuolisempaa hoitoa perheiden pienimmille. Uuden yksikön myötä myös Hammas Mehiläisen palvelut laajenevat huomattavasti tarjoten kattavat hammashoidon palvelut saman katon alla. Lisäksi kuvantamisen palveluita vahvistetaan ja yksikköön haetaan aktiivisesti mammografia- ja ultraääniradiologeja.
Lääkärikeskuksen esteettömät ja viihtyisät tilat on suunniteltu asiakaslähtöisesti. Sijainti Virtatalossa takaa erinomaiset kulkuyhteydet niin julkisilla liikennevälineillä kuin omalla autollakin.
– Olemme panostaneet erityisesti asiakaslähtöisyyteen ja sujuvaan asiointiin. Haluamme, että jokainen asiakas tuntee olonsa tervetulleeksi ja saa parasta mahdollista hoitoa. Odotamme innolla, että pääsemme palvelemaan Myyrmäen ja lähialueiden asukkaita uusissa tiloissa ja tarjoamaan heille monipuolisia terveyspalveluita ammattitaitoisen henkilökuntamme voimin, sanoo palvelupäällikkö Nina Martinviita.
Mehiläinen Myyrmäki täydentää Mehiläisen kattavaa palveluverkostoa Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudulla, tarjoten entistä paremmat mahdollisuudet laadukkaiden terveyspalveluiden saamiseen lähellä asiakasta. Lääkärikeskus palvelee sekä vantaalaisia että Vantaan kehyskuntien ja Luoteis-Helsingin asukkaita ja yrityksiä.
Uusi Mehiläinen Vantaa Myyrmäki sijaitsee osoitteessa Rajatorpantie 8 B.
Lisätietoja:
- Mehiläinen, Teemu Jääskö, yksikönjohtaja
- Mehiläinen, Nina Martinviita, palvelupäällikkö
- Yhteydenotot Mehiläisen viestinnän Salla Tähtisen kautta: salla.tahtinen@mehilainen.fi, p. 050 554 3832
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa ja nyt myös Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen yli 1 500 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
