Calefa jatkoi vahvaa kasvuaan vuonna 2025
Vuosi 2025 oli Calefalle monella tapaa historiallinen ja menestyksekäs. Onnistunut tuotekehitys sekä lämmön- että höyryntuotannon parissa rakentaa vahvaa pohjaa myös tulevaisuuden kasvulle.
Calefan liikevaihtoon 15 prosentin kasvu
Vuonna 2025 energia- ja lämpömarkkinaa ohjasi edellisten vuosien tapaan lämmöntuotannon sähköistyminen, polttoon perustumaton energiantuotanto sekä hukkalämmön hyödyntäminen.
“Tällä hetkellä korostuvat erityisesti ratkaisut, jotka kykenevät lisäämään yritysten kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta”, arvioi Petri Vuori, Calefan toimitusjohtaja.
Tässä tehtävässä Calefan kokonaistoimitettavat lämpöpumppulaitokset ovat onnistuneet erinomaisesti vuonna 2025. Yhtiön liikevaihto nousi 12,5 miljoonaan, mikä tarkoittaa 15 prosentin kasvua vuoteen 2024 verrattuna.
“Tuotteemme ovat selkeästi olleet sellaisia, että ne tuottavat asiakkaille merkittäviä hyötyjä, jolloin niihin on investoitu myös haastavammassa taloussuhdanteessa”, Vuori kertoo.
Hän pitää tärkeänä, että yhtiö on tehnyt vahvaa kasvua kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Lämpöpumppulaitosten koon ja liikevaihdon kasvaessa myös yhtiön työntekijäkaarti on täydentynyt uudella osaamisella.
“Uusia rekrytointeja tule varmasti kasvun myötä myös vuonna 2026”, Petri Vuori toteaa.
AmbiSteam-höyryratkaisun julkaisu avasi uusia ovia teollisuuden markkinassa
Vuosi 2025 on ollut Calefalla paitsi vahvan kasvun, myös isojen muutosten vuosi. Evli-konserniin kuuluvan Evli Private Capitalin keväällä tekemä 7 miljoonan pääomasijoitus on tuonut mukanaan työkaluja kasvun rakentamiseen sekä vahvistanut yhtiön hallitusta.
“Evlin pääomasijoitus on ollut yksi tämän vuoden isoista muutoksista, ja olemme erittäin tyytyväisiä siihen, miten toiminta Evlin kanssa on käynnistynyt”, kertoo Petri Vuori.
Myös tuotekehityksen puolella on otettu suuria harppauksia eteenpäin. Isoimpina saavutuksina voidaan mainita lämpöpumppujen entistäkin korkeammat lämpötilat sekä uuden energiamuodon, höyryn, tuottaminen lämpöpumpuilla.
“AmbiSteam-höyryratkaisulla voidaan tuottaa jo yli 5 barin höyryä päästöttömästi, mikä on ehdottomasti vuoden 2025 suurimpia saavutuksia”, Vuori toteaa.
Vuonna 2026 tuotekehitys rakentuu muun muassa koekäyttöaseman kehitystyön ympärille. Sen avulla kaikki lämpöpumput voidaan jatkossa testata tehtaalla ja näin ollen vahvistaa testausvalmiutta ja toimintakykyä.
Heat Pump City of the Year –palkinto yksi vuoden 2025 kohokohdista
Vuoden 2025 saavutuksiin kuuluu erilaisten hukkalämmönlähteiden hyödyntämistä monipuolisissa referenssikohteissa, joissa esimerkiksi prosessivesien, jätevesien ja datakeskusten hukkalämpöä on jalostettu kaukolämpöverkkoon.
Neven, Kotkan Energian, MinersLoopin ja KSS Energian kaltaisten lämpöpumppulaitosten valmistumisen lisäksi myös palkintokaappi on saanut täytettä.
Euroopassa ainutlaatuisena toteutuksena palkittu Savon Voiman Joensuun lämpöpumppulaitos yhdistää savukaasupesurin ylijäämälämmön ja jokiveden lämmön hyödyntämisen. Se palkittiin Brysselissä syyskuussa EHPA:n Heat Pump City of the Year –palkinnolla.
“Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen yhteydessä sijaitsevan AmbiHeat-lämpöpumppulaitoksen Heat Pump City of the Year –palkinto on ehdottomasti yksi vuoden kohokohdista”, Vuori toteaa.
Vuori haluaakin kiittää asiakkaita luottamuksesta, kumppaneita yhteistyöstä sekä koko Calefan tiimiä sitoutumisesta ja ammattitaidosta.
“Tämänkaltainen kannattava kasvu ei synny pelkästään teknologiasta, vaan arjen tekemisestä ja halusta ratkaista asiakkaan tarpeita”, hän tiivistää.
Petri Vuori
040 553 4427
petri.vuori@calefa.fi
