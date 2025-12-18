Puuilo ja Rusta avaavat uudet myymälänsä Tekovan kehittämään liikekiinteistöön Raaseporiin

Vähittäiskauppaketjut Puuilo ja Rusta avaavat myymälänsä Tekovan kehittämään reilun 5 000 m²:n liikekiinteistöön Raaseporiin tämän vuoden aikana. Liikekiinteistö rakennetaan Helsingin ja Hangon välisen vilkasliikenteisen valtatie 25:n varrelle.

”Olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet kehittämään merkittäville retail-toimijoille toimivat liiketilat. Tunnemme Puuilon ja Rustan tarpeet hyvin, ja pitkä kumppanuus näkyy sujuvana yhteistyönä ja molemminpuolisena luottamuksena”, kommentoi Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.

”Hankkeen kehittäminen ja suunnittelu on sujunut erittäin hyvin, eikä yllätyksiä ole tullut. Tekova on tunnetusti kokenut liiketilojen rakentaja, ja se on näkynyt sekä tekemisen nopeudessa, suunnitteluosaamisessa, että kommunikoinnissa”, kertoo Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela.

Rusta ja Puuilo ovat laajentuneet viime vuosina voimakkaasti ja avanneet lukuisia uusia myymälöitä eri puolille Suomea. Raaseporin myymälät vahvistavat entisestään toimijoiden jalansijaa Etelä-Suomessa.

”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme vihdoin avaamaan tavaratalon Karjaalle ja tuomaan monipuolisen ja edullisen tuotevalikoimamme Karjaan ja koko Raaseporin asukkaiden saataville”, sanoo Rustan Suomen maajohtaja Mats Kotka.

Liikekiinteistön rakentaminen on alkanut ja maatyöt ovat käynnissä tontilla. Valmistuminen ajoittuu vuoden 2026 toiselle vuosipuoliskolle.

Kyseessä on Tekovan omakehitteinen hankekehityshanke, josta tiedotettiin 14.11.2025. Tekova myi kehittämänsä liikekiinteistön marraskuussa kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille.