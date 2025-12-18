Puuilo ja Rusta avaavat uudet myymälänsä Tekovan kehittämään liikekiinteistöön Raaseporiin
Vähittäiskauppaketjut Puuilo ja Rusta avaavat myymälänsä Tekovan kehittämään reilun 5 000 m²:n liikekiinteistöön Raaseporiin tämän vuoden aikana.
Vähittäiskauppaketjut Puuilo ja Rusta avaavat myymälänsä Tekovan kehittämään reilun 5 000 m²:n liikekiinteistöön Raaseporiin tämän vuoden aikana. Liikekiinteistö rakennetaan Helsingin ja Hangon välisen vilkasliikenteisen valtatie 25:n varrelle.
”Olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet kehittämään merkittäville retail-toimijoille toimivat liiketilat. Tunnemme Puuilon ja Rustan tarpeet hyvin, ja pitkä kumppanuus näkyy sujuvana yhteistyönä ja molemminpuolisena luottamuksena”, kommentoi Tekovan liiketoimintajohtaja Jussi Lahtinen.
”Hankkeen kehittäminen ja suunnittelu on sujunut erittäin hyvin, eikä yllätyksiä ole tullut. Tekova on tunnetusti kokenut liiketilojen rakentaja, ja se on näkynyt sekä tekemisen nopeudessa, suunnitteluosaamisessa, että kommunikoinnissa”, kertoo Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarela.
Rusta ja Puuilo ovat laajentuneet viime vuosina voimakkaasti ja avanneet lukuisia uusia myymälöitä eri puolille Suomea. Raaseporin myymälät vahvistavat entisestään toimijoiden jalansijaa Etelä-Suomessa.
”Olemme erittäin iloisia, että pääsemme vihdoin avaamaan tavaratalon Karjaalle ja tuomaan monipuolisen ja edullisen tuotevalikoimamme Karjaan ja koko Raaseporin asukkaiden saataville”, sanoo Rustan Suomen maajohtaja Mats Kotka.
Liikekiinteistön rakentaminen on alkanut ja maatyöt ovat käynnissä tontilla. Valmistuminen ajoittuu vuoden 2026 toiselle vuosipuoliskolle.
Kyseessä on Tekovan omakehitteinen hankekehityshanke, josta tiedotettiin 14.11.2025. Tekova myi kehittämänsä liikekiinteistön marraskuussa kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille.
Jussi Lahtinen
Liiketoimintajohtaja
Tekova Oyj
Puh:050 340 3466
jussi.lahtinen@tekova.fi
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
