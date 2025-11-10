Turkisten uusi elämä näkyy myös pesulapalveluissa

Turkisten paluu käyttöön näkyy entistä selvemmin myös pesuloissa. SOL Pesulapalveluiden toimitusjohtaja Maria Rantala kertoo, että huoltoon tulevien turkisten taustalla on yhä useammin vaate, jonka aiemmista säilytysolosuhteista ei ole varmuutta.

– Kun vaatteen historiaa ei tunneta, moni haluaa huollattaa sen ennen käyttöä. Otsonointi on yksi keino raikastaa ja desinfioida turkis turvallisesti ja madaltaa kynnystä ottaa vaate uudelleen käyttöön, Rantala sanoo.

Turkisten huollossa materiaalin tunnistaminen on keskeistä. Tekoturkikset ja aidot turkikset vaativat erilaiset hoitomenetelmät, ja pesutapa valitaan aina materiaalin mukaan. Tekoturkikset voidaan, materiaalista riippuen, pestä vesi-, emulsio- tai kemiallisessa pesussa, kun taas aidot turkikset puhdistetaan yleensä kemiallisessa pesussa. Huollon jälkeen tekoturkki säilyy tavallisesti kotioloissa, mutta aito turkis vaatii pimeän, tasalämpöisen ja viileän säilytystilan sekä riittävästi tilaa hengittää.

Rantalan mukaan yleisimmät virheet liittyvät säilytykseen ja siihen, ettei turkkeja pestä ollenkaan

– Lämpö ja väärä kuivaus ovat turkikselle haitallisia. Sateessa kastunut aito turkis voi lämpimässä kovettua ja jopa halkeilla.Ja jos pesua lykätään, tahrat ehtivät pinttyä ja heikentää turkiksen pintaa, hän sanoo.

Myös arjen epäpuhtaudet vaikuttavat turkiksen kuntoon. Pöly, rasva ja saasteet heikentävät turkiksen kiiltoa ja tekevät siitä alttiimman tuholaisille. Vaikka aitoa turkista saattaakin tehdä mieli silitellä käsin, sitä kannattaa kuitenkin välttää, sillä ihosta tarttuva rasva likaa turkiksen pintaa. Samoin kotona tehty tahranpoisto väärällä aineella voi pahimmillaan kiinnittää lian entistä tiukemmin.



Ammattimainen huolto on erityisen tärkeää myös silloin, kun vaate siirtyy käyttäjältä toiselle. Se mahdollistaa vaatteen uuden käytön ja vähentää tarvetta ostaa uutta.



– Huolto ei ole vain ylläpitoa, vaan olennainen osa vastuullista pukeutumista, Rantala sanoo.





Käytetyn turkiksen kunto on helppo tarkistaa



Käytettyä aitoa turkista hankittaessa Rantala kehottaa kiinnittämään huomiota erityisesti vaatteen kuntoon. Mahdolliset rikkoutumat ja kulumat näkyvät usein hihansuissa, kauluksessa, taskuissa sekä etulistan kiinnityksissä, kuten napeissa ja hakasissa.. Lisäksi on hyvä tarkistaa, että turkista on käsitelty ja säilytetty oikein: nahan tulisi olla edelleen pehmeä ja joustava, ei kuiva tai jäykkä.

– Hyväkuntoinen ja oikein huollettu turkis kestää käyttöä vielä pitkään ja on usein helppo saattaa uudelleen käyttökuntoon ammattimaisella huollolla, Rantala toteaa.