Blockfest 2026 tuo vuoden 2016 hiphop-soundin takaisin – Future, Yeat ja Rae Sremmurd Tampereelle
Suomen suurin hiphop-festivaali Blockfest palaa elokuussa 2026 Ratinan alueelle maailmanluokan artistikattauksella. Festivaali ammentaa inspiraatiota vuodesta 2016, jolloin moderni trap ja uuden aallon rap nousivat globaaliksi ilmiöksi.
Blockfest 2026 tuo jälleen maailmanluokan hiphop-tähdet Ratinan stadionille ja Ratinanniemen tapahtumapuistoon 21.–22. elokuuta. Suomen suurin hiphop-festivaali jatkaa vahvaa kansainvälistä linjaansa ja ammentaa inspiraatiota vuodesta 2016 – ajasta, jolloin moderni trap ja uuden aallon rap nousivat maailmanlaajuiseen valtavirtaan.
Festivaalin ensimmäiset kansainväliset artistikiinnitykset edustavat juuri tätä murroskautta ja sen perintöä. Ratinan valtaavat sukupolvensa ikonisimpiin rap-nimiin kuuluva Future (US), uuden aallon supertähti Yeat (US), energisestä lavaesiintymisestään tunnettu rapduo Rae Sremmurd (US), klubihiteistään tunnettu Tyga (US) sekä uuden sukupolven kiinnostavimpiin nimiin lukeutuva 2hollis (US).
Vuosi 2016 merkitsi hiphopissa käännekohtaa: soundi koveni, estetiikka muuttui ja genre nousi lopullisesti globaaliksi valtavirraksi. Blockfest 2026 juhlistaa tätä aikakautta tuomalla yhteen artistit, jotka olivat mukana luomassa ilmiötä, sekä ne, jotka vievät sen perintöä eteenpäin tänä päivänä.
Kotimainen ohjelmisto täynnä tähtiä ja tulevaisuuden lupauksia
Blockfest 2026 esittelee myös kotimaisen hiphopin ja urbaanin popin kärkinimet sekä lupaavimmat uudet tulokkaat. Ensi kesänä Blockfesteilla nähdään muun muassa ibe, Isac Elliot, JVG, Lauri Haav, Ares, Averagekidluke, Bizi, Costi, Kerza, MELO, William, Alina Burnet, Koira, Louna0nline, Minttu, Sara Bee, Senya, Sliki ja VJ.
Lisää artisteja julkaistaan myöhemmin.
Jokaisena järjestysvuotenaan loppuunmyydyn Blockfestin lipunmyynti käynnistyy Ticketmasterissa maanantaina 26.1. klo 9.00.
