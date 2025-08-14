Blockfest 2026 tuo vuoden 2016 hiphop-soundin takaisin – Future, Yeat ja Rae Sremmurd Tampereelle

Blockfest tuo Lil Babyn ensimmäistä kertaa Suomeen - festivaali panostaa yhteisöllisyyteen 14.8.2025 11:11:03 EEST | Tiedote

Pian loppuunmyyty Blockfest panostaa tänä vuonna entistä enemmän yhteisöllisyyteen ja tuo Suomeen ensimmäistä kertaa supertähden Lil Babyn. Kansainvälisistä nimistä lavalle nousevat myös Sexyy Red, A Boogie Wit da Hoodie ja Central Cee sekä lukuisat kotimaiset ja ulkomaiset hiphopin kärkinimet. Pohjoismaiden suurin hiphop-festivaali järjestetään 15.–16.8.2025 Tampereen Ratinan stadionin ja Ratinanniementapahtumapuistossa.