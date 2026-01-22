Vaasan yliopistosta valmistui ennätysmäärä diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden opiskelijoita

Vaasan yliopistosta valmistui viime vuonna ennätykselliset 116 diplomi-insinööriä, mikä on lähes 80 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Myös kauppatieteiden maistereita valmistui ennätysmäärä, yhteensä 592, mikä on lähes 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vaasan yliopisto on ollut jo useana vuotena Suomen suurin kauppatieteiden opiskelijoiden kouluttaja.

Sama kasvu jatkui yliopiston muillakin aloilla, hallintotieteissä ja viestintätieteissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 883 opiskelijaa, mikä oli neljänneksen edellisvuotta enemmän ja samalla ennätys yliopiston historiassa. Vaasan yliopistoon tullaan opiskelemaan kaikkialta Suomesta, ja kansainvälisten opiskelijoiden määräkin on noussut noin 13 prosenttiin.

– Valmistumismäärien kasvu osoittaa, että opiskelijamme etenevät opinnoissaan sujuvasti ja onnistumme yhä paremmin tukemaan heitä. Samalla koulutamme sekä Suomesta että ulkomailta osaajia, jotka ovat ratkaisevia talouskasvulle. Korkean tason osaaminen on keskeisin tekijä, joka vetää Suomeen uusia investointeja ja mahdollistaa viennin elinvoiman Suomessa. Kasvu tukee myös yliopiston omaa strategista kehitystä, sillä osaajamäärän lisääminen on meille tärkeä tavoite, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.

Yliopiston tiivis yritysyhteistyö auttaa Vaasasta valmistuneita myös työllistymään. Viime vuoden aikana Vaasan yliopisto solmi strategisen kumppanuuden Hitachi Energyn ja Danfoss Drivesin kanssa aiempien Wärtsilä Finlandin, ABB:n ja Microsoftin kumppanuuksien rinnalle. Yhteistyön ytimessä tutkimuksessa ja koulutuksessa ovat yhteiset tutkimushankkeet, harjoittelupaikat, lopputyöt sekä myös yhteistyö tohtoriohjelmissa.

– Vaasa on vetovoimainen opiskelukaupunki, ja se näkyy myös siinä, että meille tullaan opiskelemaan eri puolilta Suomea. Yliopistomme vetovoima perustuu korkeatasoiseen koulutukseen, monialaiseen osaamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön kaupungin ja yritysten kanssa. Opiskelijoille tämä merkitsee hyviä mahdollisuuksia opintoihin, harjoitteluun ja sujuvaan arkeen. Vaasalle ja ympäröivälle alueelle se merkitsee tulevia osaajia, jotka vahvistavat alueen kasvua, kertoo koulutuksen vararehtori Tanja Risikko.

– Työelämä muuttuu nopeasti, ja siksi yliopiston tehtävänä on tarjota opiskelijoille ajantasaista osaamista ja mahdollisuuksia kohdata työnantajia jo opintojen aikana. Tiivis yritysyhteistyö on tässä avainasemassa. Yhdistämällä tekniikan, kauppatieteen ja hallinnon osaamisen vastaamme yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja koulutamme asiantuntijoita, joille on kysyntää työelämässä, jatkaa Martikainen.