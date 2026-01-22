Vaasan yliopistosta valmistui ennätysmäärä diplomi-insinöörejä ja kauppatieteiden opiskelijoita
Vaasan yliopistosta valmistui vuonna 2025 jälleen ennätysmäärä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Kasvavat valmistumismäärät kertovat koulutuksen vetovoimasta ja opintojen sujuvuudesta. Yliopiston tehokas koulutus varmistaa, että opiskelijat etenevät opinnoissaan hyvin ja valmistuvat ajallaan, mikä on tärkeää myös Suomen kasvavaan osaajatarpeeseen vastaamisessa.
Vaasan yliopistosta valmistui viime vuonna ennätykselliset 116 diplomi-insinööriä, mikä on lähes 80 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Myös kauppatieteiden maistereita valmistui ennätysmäärä, yhteensä 592, mikä on lähes 25 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vaasan yliopisto on ollut jo useana vuotena Suomen suurin kauppatieteiden opiskelijoiden kouluttaja.
Sama kasvu jatkui yliopiston muillakin aloilla, hallintotieteissä ja viestintätieteissä. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 883 opiskelijaa, mikä oli neljänneksen edellisvuotta enemmän ja samalla ennätys yliopiston historiassa. Vaasan yliopistoon tullaan opiskelemaan kaikkialta Suomesta, ja kansainvälisten opiskelijoiden määräkin on noussut noin 13 prosenttiin.
– Valmistumismäärien kasvu osoittaa, että opiskelijamme etenevät opinnoissaan sujuvasti ja onnistumme yhä paremmin tukemaan heitä. Samalla koulutamme sekä Suomesta että ulkomailta osaajia, jotka ovat ratkaisevia talouskasvulle. Korkean tason osaaminen on keskeisin tekijä, joka vetää Suomeen uusia investointeja ja mahdollistaa viennin elinvoiman Suomessa. Kasvu tukee myös yliopiston omaa strategista kehitystä, sillä osaajamäärän lisääminen on meille tärkeä tavoite, sanoo Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen.
Yliopiston tiivis yritysyhteistyö auttaa Vaasasta valmistuneita myös työllistymään. Viime vuoden aikana Vaasan yliopisto solmi strategisen kumppanuuden Hitachi Energyn ja Danfoss Drivesin kanssa aiempien Wärtsilä Finlandin, ABB:n ja Microsoftin kumppanuuksien rinnalle. Yhteistyön ytimessä tutkimuksessa ja koulutuksessa ovat yhteiset tutkimushankkeet, harjoittelupaikat, lopputyöt sekä myös yhteistyö tohtoriohjelmissa.
– Vaasa on vetovoimainen opiskelukaupunki, ja se näkyy myös siinä, että meille tullaan opiskelemaan eri puolilta Suomea. Yliopistomme vetovoima perustuu korkeatasoiseen koulutukseen, monialaiseen osaamiseen ja tiiviiseen yhteistyöhön kaupungin ja yritysten kanssa. Opiskelijoille tämä merkitsee hyviä mahdollisuuksia opintoihin, harjoitteluun ja sujuvaan arkeen. Vaasalle ja ympäröivälle alueelle se merkitsee tulevia osaajia, jotka vahvistavat alueen kasvua, kertoo koulutuksen vararehtori Tanja Risikko.
– Työelämä muuttuu nopeasti, ja siksi yliopiston tehtävänä on tarjota opiskelijoille ajantasaista osaamista ja mahdollisuuksia kohdata työnantajia jo opintojen aikana. Tiivis yritysyhteistyö on tässä avainasemassa. Yhdistämällä tekniikan, kauppatieteen ja hallinnon osaamisen vastaamme yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin ja koulutamme asiantuntijoita, joille on kysyntää työelämässä, jatkaa Martikainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minna MartikainenRehtoriVaasan yliopistoPuh:029 449 8611minna.martikainen@uwasa.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Vaasan yliopisto nousi kauppatieteissä maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon22.1.2026 14:37:13 EET | Tiedote
Vaasan yliopisto paransi tuloksiaan THE:n (Times Higher Education) vuoden 2026 tieteenalakohtaisissa vertailuissa. Kauppatieteiden alalla yliopisto nousi maailman 300 parhaan yliopiston joukkoon.
Vaasan yliopiston uusi professori Rebekah Rousi tutkii ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta: ”Arvot ohjaavat päätöksiä myös tekoälyn aikakaudella”19.1.2026 10:00:26 EET | Tiedote
Filosofian tohtori Rebekah Rousi on aloittanut viestinnän ja digitaalisen talouden professorina Vaasan yliopistossa tammikuussa. Australialaissyntyinen Rousi tutkii ihmisen ja teknologian – tietokoneiden, robottien ja tekoälyn – välistä vuorovaikutusta.
Avoin vuoropuhelu viranomaisten ja järjestöjen välillä voisi purkaa ympäristökiistojen vastakkainasetteluja15.1.2026 09:44:17 EET | Tiedote
Ympäristöjärjestöjen rooli Suomessa on siirtynyt paikallisista ympäristökiistoista kohti globaaleja ilmasto- ja luontokysymyksiä. Vaikka järjestöille on avautunut uusia virallisia osallistumisen tapoja, niiden potentiaali jää silti osin hyödyntämättä. Terhi Raikkaan Vaasan yliopistoon tekemän väitöstutkimuksen mukaan lainsäädännön uudistaminen hyödyttäisi sekä viranomaisia että järjestöjä.
Vaasan yliopisto sai 2,5 miljoonaa euroa tutkimuksen strategiseen profiloitumiseen – kansainvälisen huippuosaajan rekrytointi vahvistaa kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan tutkimusta9.1.2026 12:05:35 EET | Tiedote
Suomen Akatemia on myöntänyt Vaasan yliopistolle 2,5 miljoonaa euroa tutkimuksen strategiseen profiloitumiseen. Rahoitus mahdollistaa kansainvälisen korkean tason tutkijan rekrytoinnin sekä jatkaa ja vahvistaa tutkimusta kestävän rahoituksen ja liiketoiminnan alueella. Toteutettavan tutkimuskokonaisuuden keskeisimpänä tavoitteena on nopeuttaa energiasiirtymää sekä edistää kestävää ja resilienttiä taloutta.
Jätteiden keräyksen tehostaminen voi hillitä maksujen nousua – selvitys tarjoaa ratkaisuja tehokkaampaan jätelogistiikkaan15.12.2025 15:39:48 EET | Tiedote
Vuodenvaihteen aikaan elämä vilkastuu, kun perheet kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä. Juhlapyhien myötä myös jätettä syntyy tavallista enemmän. Valtakunnallisten tilastojen mukaan kuitenkin kotitalouksien arjessa jätettä syntyy vuosi vuodelta vähemmän, mikä vaikuttaa myös jätelogistiikan järjestämiseen. Tämä herättää kysymyksen siitä, miten jätehuolto voidaan toteuttaa kestävästi ja edullisesti, erityisesti haja-asutusalueilla, kun jätevirrat pienenevät. Vaasan yliopiston julkaisema raportti tarjoaa tähän ratkaisuja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme