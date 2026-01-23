Asunnottomuus jatkoi kasvuaan Tampereella

Asunnottomuuden kasvun jatkuminen oli ennakoitavissa, vaikka Pirkanmaan hyvinvointialue ja Tampereen kaupunki ovat tehneet runsaasti työtä asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi, pohtivat Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiö ja Tampereen kaupungin kehittämiskoordinaattori Elina Pekkarinen.

Heidän mukaansa asunnottomuuden kasvuun liittyvät tekijät voidaan jakaa vuokra-asuntomarkkinoihin liittyviin tekijöihin sekä sosiaaliturvaan tehtyihin tiukennuksiin liittyviin tekijöihin.

Pekkarinen ja Perkiö kertovat, että sosiaaliturvan tiukennukset ovat lisänneet tuloköyhyyttä sekä syventäneet vaativia sosiaalisia olosuhteita, joita tuloköyhyys tutkitusti pahentaa. Nämä tekijät näkyvät palvelukysynnän kasvuna hyvinvointialueen palveluissa sekä Tampereen kaupungin asumisneuvonnassa.

Pulaa on erittäin edullisista asunnoista

Tampereen kaupungin asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävän mukaan toimintaympäristö on nopeassa ajassa muuttunut. Asunnottomuutta kokevien määrä on kasvanut ja lisännyt tarvetta hyvin edullisille vuokra-asunnoille. Kohtuuhintaisia asuntoja valmistui viime vuonna Tampereelle huomattava määrä, 1416 asuntoa.

– Tästä huolimatta on pulaa erittäin edullisista vuokra-asunnoista, joiden vuokrat alittaisivat Kelan perustoimeentulotuessa kohtuullisen suuruisina huomioitavat asumismenot. Perustoimeentulotuessa huomioitavat asumismenorajat eivät ole nousseet, vaikka vuokrataso Tampereella on valtion tukemissa vuokra-asunnoissa kohonnut, Heinävä kertoo.

Myös yhteydenotot sekä Tampereen kaupungin että hyvinvointialueen asumisneuvontaan kasvoivat vuonna 2025.

Perkiön ja Pekkarisen mukaan erityisesti lapsiperheiden taloudelliset vaikeudet ovat lisääntyneet sosiaaliturvan heikennysten myötä. Nuorten henkilöiden ja opiskelijoiden asunnottomuus näkyy aikaisempaa enemmän sosiaalihuollon palveluissa sekä kaupungin asumisneuvonnassa. Asunnottomuusongelma ja asunnottomuuden uhka ovat laajentuneet koskemaan myös työssäkäyviä ihmisiä.

Yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat

Toimitettujen häätöjen määrä kääntyi Tampereella viime vuonna laskuun, mutta vastaavaa kehitystä ei ole todennettavissa uusien vireille tulleiden häätöjen osalta.

– Kehityssuunta viittaa siihen, että vaikka kunnan ja hyvinvointialueen palveluja on pyritty kehittämään vastaamaan muuttuneeseen yhteiskuntapoliittiseen ympäristöön ja pienituloisuusasteen kasvuun, eivät kuntalaisten talousongelmat ole estettävissä ainoastaan palvelujen kehittämisellä tilanteessa, jossa perusturvaan on tehty toistuvia heikennyksiä, kehittämiskoordinaattori Pekkarinen toteaa.

Myös Pirkanmaan hyvinvointialueen kehittäjäsosiaalityöntekijä Elina Perkiön mukaan yhteiskunnalliset muutokset heijastuvat laaja-alaisesti hyvinvointialueen palveluihin.

Mielenterveysongelmat ja ongelmallinen päihdekäyttö lisäävät riskiä asunnottomuuteen ja asunnottomuuden pitkittymiseen. Hyvinvointialueen asunnottomuustyössä tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan, että myös huumeiden ongelmallinen käyttö on korostunut viime vuoden aikana.

– Huumekulttuuri on muuttunut Alfa-PVP:n käytön lisääntymisen myötä, mikä osaltaan vaikeuttaa sopivien asumisratkaisujen löytymistä asunnottomuutta kokeville henkilöille, Perkiö toteaa.

Apuna on laaja yhteistyöverkosto

Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen toimenpideohjelman tavoitteena on pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen lisäksi asunnottomuuden merkittävä vähentäminen vuoden 2027 loppuun mennessä.

Asunnottomuuden poistaminen vaatii laajoja, samanaikaisia toimia. Toimenpideohjelman toteuttamisessa on mukana laaja joukko pirkanmaalaisia organisaatioita ja toimijoita järjestö-, viranomais- ja vuokra-asuntoyhteisöjen tahoilta.

Ympäristöministeriön osarahoittaman Omaan kotiin -hankkeen tavoitteena on poistaa asunnottomuutta Pirkanmaalta asumisneuvonnan, monialaisen liikkuvan asunnottomuustyön ja vankierityisen sosiaalityön avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä hyvinvointialueen, Tampereen kaupungin, muiden Pirkanmaan kuntien ja vuokra-asuntotoimijoiden välillä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asumisneuvonta palvelee puhelimitse numerossa 040 551 3350 tiistaisin kello 12–15 ja torstaisin kello 12–15. Asumisneuvonnasta saa apua vuokravelkatilanteisiin, häätöuhkatilanteisiin, asunnottomuuteen ja muihin asumisen ongelmiin.

Tampereen kaupungin asumisneuvonta palvelee puhelimitse numerossa 03 565 74700

tiistaisin kello 9–12 ja torstaisin kello 12-15. Tampereen kaupungin asumisneuvonnan tavoittaa myös sähköpostitse asumisneuvonta@tampere.fi. Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu kaikille tamperelaisille asumismuodosta riippumatta.