Startup-yritysten barometri: Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta laskivat mittaushistorian heikoimmaksi

Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin (Q4) tulosten mukaan startupien arvio omasta taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalla tasolle. Sentimentti on laskenut yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi. Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä.

“Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina ja olemme kaikki kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista. Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.

Kuvio 1: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti omasta taloudellisesta tilanteesta. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.

Myös ympäröivä taloustilanne nähdään aiempaa heikompana

Kuvio 2: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti ympäröivään talouteen nähden. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat saada arvoja -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.

“Startupit arvioivat ympäröivän taloustilanteen heikentyneet vuoden 2025 loppupuolella hieman. Valitettavasti vuosi 2026 näyttää alkaneen aiempaa epävarmemmin etenkin Yhdysvaltojen noopeati muuttuvan ulkopolitiikan ja geopoliittisten epävarmuustekijöiden siivittelemänä”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.

Lähitulevaisuuden rekrytoinnissa ei ole nähtävissä suurta muutosta - Toteutunut työntekijämäärät vaikuttaneen kuitenkin hitaammin kuin oletettu

Kuvio 3: Startup-yhteisön jäsenyritysten sentimentti työntekijöiden määrän kehityksestä. Tulokset havainnollistettu saldoluvuilla, jotka voivat vaihdella -100 ja +100 välillä. Suurempi luku tarkoittaa myönteisempää suhtautumista ja pienempi luku taas kielteisempää suhtautumista.

“On nähtävissä, että vuoden 2025 aikana startuppien toteutunut työntekijämäärien kasvuvauhti on laskenut huomattavasti. Eli keskimääräisessä startupissa työntekijämäärät ovat nousseet, mutta hitaammin kuin aikaisemmin todennäköisesti peilaten niiden taloudellista tilannetta ja ympäröivää maailman poliittista epävarmuutta. Sama viesti toistuu myös konkreettisesti kentällä käydyissä keskusteluissa: epävarmuus hidastaa rekrytointeja. Lähitulevaisuuden rekrytointitarpeet ovat kuitenkin vielä vahvasti positiivisen puolella, ja jopa kasvoivat hieman”, kertoo Suomen startup-yhteisön kasvu- ja yhteisöjohtaja Maija Lindeman.

Kysely toteutettiin verkon kautta vuoden 2025 viimeisimmän kvartaalin aikana ja vastaajina oli 109 Suomen startup-yhteisön jäsenyritystä.

Amir Hassan

Ekonomisti

Suomen startup-yhteisö

Riikka Pakarinen

Toimitusjohtajja

Suomen startup-yhteisö

Maija Lindeman

Kasvu- ja yhteisöjohtaja

Suomen startup-yhteisö

