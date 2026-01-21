Startup-yritysten barometri: Näkemykset oman yrityksen taloudellisesta tilanteesta laskivat mittaushistorian heikoimmaksi
Suomen startup-yhteisön tuoreimman barometrin (Q4) tulosten mukaan startupien arvio omasta taloudellista tilanteesta on laskenut historiallisen matalalla tasolle. Sentimentti on laskenut yli vuoden ajan, ja viimeisin pudotus on huomattava. Käytännössä startupit raportoivat oman taloudellisen tilanteen positiiviseksi, mutta aiempaan verrattuna selvästi heikommaksi. Kyselytutkimuksen tuloksiin liittyy aina satunnaista vaihtelua, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa lyhyellä aikavälillä.
“Tulokset ovat yllättäviä ja hieman huolestuttavia. Startup-kenttä on saanut paljon positiivista ansaittua näkyvyyttä viime aikoina ja olemme kaikki kuulleet monia hienoja uutisia muun muassa historiallisista rahoituskierroksista. Syy erityisen heikkoon vuosineljännekseen on epäselvä vielä tässä kohtaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että startup-yritykset raportoivat vielä taloudelliset tilanteensa positiiviseksi”, kommentoi Suomen startup-yhteisön ekonomisti Amir Hassan.
Myös ympäröivä taloustilanne nähdään aiempaa heikompana
“Startupit arvioivat ympäröivän taloustilanteen heikentyneet vuoden 2025 loppupuolella hieman. Valitettavasti vuosi 2026 näyttää alkaneen aiempaa epävarmemmin etenkin Yhdysvaltojen noopeati muuttuvan ulkopolitiikan ja geopoliittisten epävarmuustekijöiden siivittelemänä”, toteaa Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Lähitulevaisuuden rekrytoinnissa ei ole nähtävissä suurta muutosta - Toteutunut työntekijämäärät vaikuttaneen kuitenkin hitaammin kuin oletettu
“On nähtävissä, että vuoden 2025 aikana startuppien toteutunut työntekijämäärien kasvuvauhti on laskenut huomattavasti. Eli keskimääräisessä startupissa työntekijämäärät ovat nousseet, mutta hitaammin kuin aikaisemmin todennäköisesti peilaten niiden taloudellista tilannetta ja ympäröivää maailman poliittista epävarmuutta. Sama viesti toistuu myös konkreettisesti kentällä käydyissä keskusteluissa: epävarmuus hidastaa rekrytointeja. Lähitulevaisuuden rekrytointitarpeet ovat kuitenkin vielä vahvasti positiivisen puolella, ja jopa kasvoivat hieman”, kertoo Suomen startup-yhteisön kasvu- ja yhteisöjohtaja Maija Lindeman.
Kysely toteutettiin verkon kautta vuoden 2025 viimeisimmän kvartaalin aikana ja vastaajina oli 109 Suomen startup-yhteisön jäsenyritystä.
Amir Hassan
Ekonomisti
Suomen startup-yhteisö
Riikka Pakarinen
Toimitusjohtajja
Suomen startup-yhteisö
Maija Lindeman
Kasvu- ja yhteisöjohtaja
Suomen startup-yhteisö
Lisätiedot: Amir@startupyhteiso.com
Yhteyshenkilöt
Amir Hassanamir@startupyhteiso.com
