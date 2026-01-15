Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti käsittelyssä
28.1.2026 08:01:08 EET | HSY | Tiedote
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 30.1.2026.
Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames
Hallitus päättää muun muassa rahoitussopimuksen hyväksymisetä ja lainan nostosta.
Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma
- Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus
- Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys
- Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027
- Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisurakka
- kompostimullan seostamiseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen
- urakoitsijoiden valinta sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen Etelä-Espoossa takakuormaustyönä ja koko HSY-alueella etukuormaustyönä.
Hallitus saa tiedoksi HSY:n hankesuunnitelmien tilanneraportin ja vuoden 2025 ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla.
Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi
Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.
Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!
