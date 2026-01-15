HSY

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti käsittelyssä

28.1.2026 08:01:08 EET | HSY | Tiedote

Jaa
Graafinen kuva alueesta ja nuioja osoittamassa päätöksentekoa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 30.1.2026.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames 

Hallitus päättää muun muassa rahoitussopimuksen hyväksymisetä ja lainan nostosta.

Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:
- Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma
- Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus
- Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys
- Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027
- Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisurakka
- kompostimullan seostamiseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen
- urakoitsijoiden valinta sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen Etelä-Espoossa takakuormaustyönä ja koko HSY-alueella etukuormaustyönä.
 
Hallitus saa tiedoksi HSY:n hankesuunnitelmien tilanneraportin ja vuoden 2025 ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla.

Ystävällisin terveisin
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
www.hsy.fi

Avainsanat

helsingin seudun ympäristöpalvelut hsy kuntayhtymähsyhsy:n hallitusvesihuoltokompostointiilmanlaatusekajätesekajätteen keräysviemäritunneli

Tietoja julkaisijasta

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä.                

Tehdään yhdessä maailman kestävin kaupunkiseutu!

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSY

HSY aloittaa joulukuusien keräyksen 7.1.202622.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää jälleen aidot joulukuuset maksutta kiinteistöiltä pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Myös ruukussa kasvavan kuusen voi laittaa kuusikeräykseen. Lisäksi aitoja kuusia vastaanotetaan Sortti-asemilla, jonne yksittäisen kuusen toimittaminen on tammi–helmikuun ajan veloituksetonta. Tekokuuset tulee sen sijaan laittaa sekajätteeseen tai viedä Sortti-asemalle. Tekokuusista veloitetaan Sortti-asemilla sekajätehinnaston mukaisesti.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye