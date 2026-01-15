Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 30.1.2026 – laaja vesihuollon hankepaketti käsittelyssä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 30.1.2026.

Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Hallitus päättää muun muassa rahoitussopimuksen hyväksymisetä ja lainan nostosta.

Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista ja hankinnoista:

- Helsingin Ratasmyllyntien ja Roihuvuorentien vesijohdon saneerauksen hankesuunnitelma

- Espoon Keilaniemen vesihuollon kehittämisen hankesuunnitelman laajennus

- Helsingin Pitkäkoski - Ilmala, Nuijamiestentie alueen vesihuollon hankesuunnitelman päivitys

- Viemäritunnelisaneerausten hankesuunnitelma vuosille 2026–2027

- Vantaan Myyrmäen vesitornin ja Kivistön paineenkorotusaseman välisen päävesijohdon rakentamisurakka

- kompostimullan seostamiseen tarvittavan kivennäismaa-aineksen hankinta Metsäpirtin kompostointialueelle ja Ämmässuon Ekoteollisuuskeskukseen

- urakoitsijoiden valinta sekajätteen keräykseen ja kuljetukseen Etelä-Espoossa takakuormaustyönä ja koko HSY-alueella etukuormaustyönä.



Hallitus saa tiedoksi HSY:n hankesuunnitelmien tilanneraportin ja vuoden 2025 ilmanlaadun pääkaupunkiseudulla.

Ystävällisin terveisin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala

www.hsy.fi