Helsingin vanhin brittipubi Angleterre juhlistaa 50-vuotista taivaltaa

Brittipubi Angleterren juuret ulottuvat aina 1910-luvulle asti. Tuolloin englantilainen herrasmies avasi Helsingin Kluuvissa ranskalaista ruokaa tarjoavan ravintolan, jonka nimesi Angleterreksi, kunnioittaakseen omaa kotimaataan. Nimi tarkoittaa ranskaksi Englantia.



Vuonna 1955 ravintola siirtyi Kluuvista Kamppiin nykyiselle paikalleen Kalevankadun ja Fredrikinkadun kulmaan. Elanto muutti ravintolan brittipubiksi vuonna 1976 – tehden siitä ensimmäisen laatuaan Helsingissä. Angleterre tunnetaan yhä lämpimästä ja kotoisesta tunnelmastaan.

- Osa Angleterren asiakaskunnasta on käynyt ravintolassa jo tuolloin 70-luvulla. Aina silloin tällöin tulee vastaan asiakas, joka muistelee käyneensä täällä kymmeniä vuosia sitten, ja ilahtuneena toteaa tunnelman pysyneen ennallaan, kertoo Angleterren ravintolapäällikkö Timo-Pekka Hill.



Angleterre on myös aktiivisten darts-harrastajien kokoontumispaikka. Suomen vanhin darts-seura, Richard's Dart, heittää edelleen kotikisojaan Angleterressa.



- Darts on lajina kovassa suosiossa, ja houkuttelee Angleterreen harrastajia aina nuorista lajiin tutustuvista pitkän linjan veteraaneihin, Hill toteaa.



1990-luvun lopussa Angleterre remontoitiin yhteistyössä Britannian vanhimman panimon, Shepherd Neamen, kanssa. Sisustus tuotiin Englannista aina katto-ornamentteja myöten, mutta alkuperäinen baaritiski sai jäädä tukevasti paikoilleen.



- Angleterren jykevä massiivipuinen baaritiski on alkuperäinen vuonna 1976 Englannista tuotu taidonnäyte, kertoo Vessu Juvonen, joka toimi pitkään Angleterren ravintolapäällikkönä.





Real ale – Angleterren ylpeydenaihe

Yksi ravintolan suosituimmista tuotteista ja Angleterren erikoisuus on brittiläinen, tynnyrissä kypsyvä real ale. Suoraan kellarista pumpattavan oluen merkki vaihtuu muutaman päivän välein, ja kuluneen 50 vuoden aikana tarjolla on ollut jo tuhansia real ale -laatuja.

Real alen tuoreus edellyttää tarkkaa käsittelyä ja asiantuntevaa kellarityötä. Vuonna 2009 Cask Marque Foundation myönsi Angleterrelle ensimmäisenä suomalaisena ravintolana arvostetun Cask Marque -laatumerkin. Pubin seinässä ja oluthanassa näkyvä laatta takaa, että olut on aina oikeaoppisesti käsitelty, huolellisesti kypsytetty ja tarjoillaan täydellisessä kunnossa.

- Yksikään oluttynnyri ei ole samanlainen: toisinaan olut on valmis päivässä, ja joskus se tarvitsee aikaa jopa viikon. Ammattitaitoinen kellarimestari arvioi jokaisen tynnyrin erikseen maistamalla, jotta real ale päätyy asiakkaan lasiin juuri oikealla hetkellä, Juvonen kertoo.



Juvonen on palkittu Cask Marque -huomionosoituksella huolellisesta ja oikeaoppisesta elävän real ale -oluen tarjoilusta.



Angleterren 50-vuotissyntymäpäiviä juhlitaan 28.–31.1.2026.

Ohjelmassa on muun muassa darts-turnaus sekä live-musiikkia.

Angleterre

Fredrikinkatu 47, Helsinki