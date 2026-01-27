10 askelta parempiin päätöksiin – Harri Gustafsberg avaa päätöksenteon psykologiaa
28.1.2026 08:30:00 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Päätöksenteko on taito, jota voi kehittää – ja Harri Gustafsberg tietää miten. Suosittu kouluttaja ja psykologinen valmentaja kertoo uudessa tietokirjassaan, mistä päätökset todella syntyvät ja mitkä mekanismit ohjaavat valintojamme. 10 askelta päätöksentekoon auttaa ratkaisuihin niin työelämässä kuin arjessakin.
Harri Gustafsberg: 10 askelta päätöksentekoon (Otava, 2026)
Ilmestyy 18.2.2026
Päätökset ja valinnat muokkaavat tulevaisuuttamme, mutta päätökseen johtaneet seikat jäävät usein tiedostamatta. Päätösten arviointi jälkikäteen auttaa tekemään parempia valintoja myös jatkossa. Aina hyvätkään päätökset eivät johda hyviin lopputuloksiin, mutta huonojakin seurauksia on helpompi sietää, kun ymmärtää ratkaisuun johtaneita syitä.
Päätöksentekokyky ei ole synnynnäinen lahja, vaan kehitettävissä oleva taito, jonka jokainen voi oppia. Harri Gustafsbergin 10 askelta päätöksentekoon on analyyttinen tietokirja päätöksenteon psykologiasta, fysiologiasta ja inhimillisistä mekanismeista. Teos pohjautuu ajankohtaiseen tutkimustietoon sekä kirjoittajan kokemuksiin vaativista toimintaympäristöistä.
Kirja etenee johdonmukaisesti päätöksenteon perusmekanismeista kohti yksilöllistä ja yhteisöllistä päättämistä. Gustafsberg avaa selkeästi, miten esimerkiksi stressi, vireystila, persoonallisuus, tunnetilat ja kognitiiviset vinoumat vaikuttavat siihen, millaisia ratkaisuja teemme eri tilanteissa.
Teoksen toisessa osassa päätöksentekoa jäsennetään kymmenen askeleen mallin avulla. Malli auttaa lukijaa hahmottamaan omaa ajatteluaan, tunnistamaan päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja tarkastelemaan valintoja suhteessa omiin arvoihin ja tavoitteisiin. Kirjassa kulkee mukana fiktiivisen Antti-nimisen nuoren poliisikokelaan tarina, jossa valintatilanteet nousevat esiin konkreettisina arkielämän tapahtumina.
Harri Gustafsberg on mielen suorituskykyä tutkiva filosofian tohtori, valmentaja ja tietokirjailija, jolla on takanaan pitkä ura Karhuryhmän poliisina.
Kirja ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana.
