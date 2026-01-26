Ian McEwanin loistokas Mitä voimme tietää avaa Otavan kirjaston kevään
Otavan kirjaston kevät muodostuu neljästä hienosta uutuusromaanista. Ian McEwanin Mitä voimme tietää -teoksen lisäksi luvassa on kansainvälistä laatukirjallisuutta Safae el Khanoussilta, Anne Tylerilta ja Andrei Kurkovilta.
Ian McEwan: Mitä voimme tietää, kääntänyt Jaakko Kankaanpää
Ilmestyy 5.2.
Palkitun mestarikertojan odotettu romaani on haikean kaunis kertomus ihmisistä – ja sanoista, jotka he jättävät jälkeensä.
Vuonna 2014 runoilija Francis Blundy lukee vaimonsa syntymäpäiväillallisella runon. Runo katoaa, ja myöhemmät sukupolvet arvuuttelevat, mistä se kertoi.
Vuonna 2119 ydinasehyökkäyksen jälkimainingit ovat peittäneet suuren osan Euroopasta veteen. Kadotetun maailman varjoissa tutkija Thomas Metcalfe jäljittää intohimoisesti Blundyn runoa, mutta löytääkin tarinan rakkaudesta, rikoksesta ja ihmiskohtaloista, joka mullistaa hänen käsityksensä menneisyydestä.
Taidokas romaani yhdistää loistokkaasti menneen ja tulevan. Se muistuttaa, että toivoa on aina.
Mitä voimme tietää ilmestyy painetun teoksen lisäksi Juhani Rajalinin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Anne Tyler: Kolme kesäkuun päivää, kääntänyt Markku Päkkilä
Ilmestyy 19.3.
Rakastetun kirjailijan odotettu romaani äidin ja tyttären sotkuisesta suhteesta ja perhesalaisuuksista.
Gail Bainesilla on huono päivä. Töissä käden ulottuvilla ollut ylennys vaihtuu haukuiksi – ja Gail huomaa irtisanoutuneensa. Debbie-tyttären häät ovat ovella, mutta sulhasen äiti uhkaa varastaa koko shown ja vielä tyttärenkin. Seuraavaksi Gailin ovikelloa soittaa ex-mies Max.
Tästä kaikesta vielä selvittäisiin, mutta sitten Debbie saa kuulla tulevan aviomiehensä tuoreesta hairahduksesta. Äkkiä vaakalaudalla ovat paitsi häät myös Gailin ja Maxin suhde tyttäreensä.
Romaani kuvaa perhe-elämän iloja ja tragedioita herkästi ja hellän humoristisesti – kuten vain Anne Tyler osaa.
Kolme kesäkuun päivää ilmestyy painetun teoksen lisäksi Ella Pyhällön lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Andrei Kurkov: Sydän ei ole lihaa, kääntänyt Arja Pikkupeura
Ilmestyy 19.3.
Visainen lihamysteeri herättää kysymyksiä ukrainalaiskirjailijan pimeänhauskassa rikossarjassa.
Vuoden 1919 Kiovassa etsivä Samson komennetaan katsomaan vajaa. Löytyy verta – nimittäin sian. Aloitetaan rikostutkinta, sillä vajan omistajaa on syytä epäillä yksityisen lihan kauppaamisesta, minkä valtio on kuuleman mukaan kieltänyt.
Kesken selvitysten rautatietyöläiset sieppaavat Samsonin kihlatun Nadeždan protestina väestönlaskennalle, jonka parissa nainen työskentelee. Lisäksi miliisiasemaa piinaa varas ja kaupunkia ravistelee tuhoisa raitiovaunuonnettomuus.
Sekasorron keskellä Samsonin on selvitettävä taustalle haipuvaa lihan arvoitusta, joka lopulta ratkaisee hänen ja Nadeždan kohtalon.
Sydän ei ole lihaa ilmestyy painetun teoksen lisäksi Panu Vauhkosen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Safae el Khannoussi: Oroppa, kääntänyt Mari Janatuinen
Ilmestyy 30.4.
Monikerroksellinen, riehakas ja syvä teos uudenlaisesta Euroopasta, maahanmuutosta, tarinoiden voimasta ja vaarasta.
Marokkolaissyntyinen taidemaalari Salomé Abergel on kadonnut. Hind-niminen nuori nainen löytää Amsterdamissa Salomén talon kellarista tämän maalauksia, jotka valvottavat Hindiä öisin.
Salomén ja Hindin tuttavapiirin tarinoiden kautta avautuu tyystin uusia näkökulmia maailmaan. Kertomukset risteilevät ja kuvaavat ovelan tarkasti niin ihmissuhteita, väkivaltaa kuin historiaakin.
Romaani tutkii taiturimaisesti, kuinka valta saa ihmiset tekemään asioita, joihin he eivät tienneet pystyvänsä. Ja kuinka aina on niitä, jotka kieltäytyvät osallistumasta minkäänlaiseen järjestelmään.
Oroppa ilmestyy painetun teoksen lisäksi sähkökirjana.
Otavan kirjasto on kustannusosakeyhtiö Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan.
Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Finlandia-palkitun Magdalena Hain Royaumen aikakirjat -trilogia huipentuu eeppiseen Kuunkehä-romaaniin26.1.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Kehutun ja kiitellyn fantasiatrilogian viimeisessä osassa on luvassa noitia, rinnakkaisia maailmoita, aikamatkailua ja kokonaisen aurinkokunnan synty. Jo yli vuosikymmenen ajan työstetyllä trilogialla on vakiintunut fanikuntansa, joka on odottanut viimeisen osan ilmestymistä kuumeisesti.
Maailmanlaajuinen Heated Rivalry -ilmiö saapuu Suomeen – kirjasarja suomeksi elokuusta 2026 alkaen22.1.2026 13:00:00 EET | Tiedote
York Timesin bestsellerlistoille noussut, yli 1,3 miljoonaa myynyt Rachel Reidin Heated Rivalry -kirjasarja sekä sarjan tv-sovitus käynnistävät vuoden kuumimman kulttuuri-ilmiön Suomessa.
Freida McFaddenin Hyvä Debbie -ihmissuhdejännärissä kosto on suloinen21.1.2026 12:00:20 EET | Tiedote
Mitä tapahtuu, kun neuvontapalstaa pitävä perheenäiti hylkää lempeät neuvot ja ottaa oikeuden omiin käsiinsä? Hyvä Debbie lisää kierroksia niin kuin vain jännärikuningatar Freida McFadden osaa.
MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan kevätpressiin kuulemaan alkuvuoden uutuuskirjoista20.1.2026 14:55:09 EET | Tiedote
Otavan kevätpressi kokoaa yhteen kustantamoperheemme mielenkiintoisia uutuusteoksia. Tule kuulemaan huomenna keskiviikkona, kun kirjailijat kertovat uutuuskirjoistaan! Etäpressiin pääsee kätevästi osallistumaan omalta koneelta käsin.
Saila Susiluodon runokokoelmassa kesä ja vapaus vallitsevat19.1.2026 10:12:37 EET | Tiedote
Kiitetyn kotimaisen runouden mestarin Saila Susiluodon uusi runoteos summerhill puhuu vapaudesta, kesästä, muutoksista ja aistivoimaisimmista hetkistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme