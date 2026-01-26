Ian McEwanin loistokas Mitä voimme tietää avaa Otavan kirjaston kevään

Ian McEwan: Mitä voimme tietää, kääntänyt Jaakko Kankaanpää

Ilmestyy 5.2.

Palkitun mestarikertojan odotettu romaani on haikean kaunis kertomus ihmisistä – ja sanoista, jotka he jättävät jälkeensä.

Vuonna 2014 runoilija Francis Blundy lukee vaimonsa syntymäpäiväillallisella runon. Runo katoaa, ja myöhemmät sukupolvet arvuuttelevat, mistä se kertoi.

Vuonna 2119 ydinasehyökkäyksen jälkimainingit ovat peittäneet suuren osan Euroopasta veteen. Kadotetun maailman varjoissa tutkija Thomas Metcalfe jäljittää intohimoisesti Blundyn runoa, mutta löytääkin tarinan rakkaudesta, rikoksesta ja ihmiskohtaloista, joka mullistaa hänen käsityksensä menneisyydestä.

Taidokas romaani yhdistää loistokkaasti menneen ja tulevan. Se muistuttaa, että toivoa on aina.

Mitä voimme tietää ilmestyy painetun teoksen lisäksi Juhani Rajalinin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Anne Tyler: Kolme kesäkuun päivää, kääntänyt Markku Päkkilä

Ilmestyy 19.3.

Rakastetun kirjailijan odotettu romaani äidin ja tyttären sotkuisesta suhteesta ja perhesalaisuuksista.

Gail Bainesilla on huono päivä. Töissä käden ulottuvilla ollut ylennys vaihtuu haukuiksi – ja Gail huomaa irtisanoutuneensa. Debbie-tyttären häät ovat ovella, mutta sulhasen äiti uhkaa varastaa koko shown ja vielä tyttärenkin. Seuraavaksi Gailin ovikelloa soittaa ex-mies Max.

Tästä kaikesta vielä selvittäisiin, mutta sitten Debbie saa kuulla tulevan aviomiehensä tuoreesta hairahduksesta. Äkkiä vaakalaudalla ovat paitsi häät myös Gailin ja Maxin suhde tyttäreensä.

Romaani kuvaa perhe-elämän iloja ja tragedioita herkästi ja hellän humoristisesti – kuten vain Anne Tyler osaa.

Kolme kesäkuun päivää ilmestyy painetun teoksen lisäksi Ella Pyhällön lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Andrei Kurkov: Sydän ei ole lihaa, kääntänyt Arja Pikkupeura

Ilmestyy 19.3.

Visainen lihamysteeri herättää kysymyksiä ukrainalaiskirjailijan pimeänhauskassa rikossarjassa.



Vuoden 1919 Kiovassa etsivä Samson komennetaan katsomaan vajaa. Löytyy verta – nimittäin sian. Aloitetaan rikostutkinta, sillä vajan omistajaa on syytä epäillä yksityisen lihan kauppaamisesta, minkä valtio on kuuleman mukaan kieltänyt.



Kesken selvitysten rautatietyöläiset sieppaavat Samsonin kihlatun Nadeždan protestina väestönlaskennalle, jonka parissa nainen työskentelee. Lisäksi miliisiasemaa piinaa varas ja kaupunkia ravistelee tuhoisa raitiovaunuonnettomuus.



Sekasorron keskellä Samsonin on selvitettävä taustalle haipuvaa lihan arvoitusta, joka lopulta ratkaisee hänen ja Nadeždan kohtalon.

Sydän ei ole lihaa ilmestyy painetun teoksen lisäksi Panu Vauhkosen lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Safae el Khannoussi: Oroppa, kääntänyt Mari Janatuinen

Ilmestyy 30.4.

Monikerroksellinen, riehakas ja syvä teos uudenlaisesta Euroopasta, maahanmuutosta, tarinoiden voimasta ja vaarasta.

Marokkolaissyntyinen taidemaalari Salomé Abergel on kadonnut. Hind-niminen nuori nainen löytää Amsterdamissa Salomén talon kellarista tämän maalauksia, jotka valvottavat Hindiä öisin.

Salomén ja Hindin tuttavapiirin tarinoiden kautta avautuu tyystin uusia näkökulmia maailmaan. Kertomukset risteilevät ja kuvaavat ovelan tarkasti niin ihmissuhteita, väkivaltaa kuin historiaakin.

Romaani tutkii taiturimaisesti, kuinka valta saa ihmiset tekemään asioita, joihin he eivät tienneet pystyvänsä. Ja kuinka aina on niitä, jotka kieltäytyvät osallistumasta minkäänlaiseen järjestelmään.

Oroppa ilmestyy painetun teoksen lisäksi sähkökirjana.

Otavan kirjasto on kustannusosakeyhtiö Otavan vuonna 1982 perustama kirjasarja, joka tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan.

Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi