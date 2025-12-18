Apetitin kummijoukkuehaku yhtiön tuotantopaikkakunnilla on käynnissä

Kummijoukkueet saavat kaksivuotisen kauden ajaksi rahallista tukea, joka käytetään lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen joko seuran tai joukkueen kautta. Apetitin Suomen kummijoukkueet valitaan yhtiön tuotantopaikkakuntien eli Kirkkonummen, Pudasjärven ja Säkylän läheisyydestä. Kummijoukkuetoiminta käynnistettiin vuonna 2020 ja nyt kummijoukkueita haetaan neljättä kertaa kahden vuoden kaudelle.

”Pidämme lasten ja nuorten liikkumisen edistämistä merkityksellisenä ja urheiluseurat ovat tässä tärkeässä työssä avainasemassa”, Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Miika Kemilä kertoo.

Kummijoukkuevalinnoissa painotetaan seuran tai joukkueen paikallisesti merkittävää työtä, joka luo mahdollisuuksia yhdenvertaiselle lasten ja nuorten liikkumiselle.

Mitä Apetit-kummijoukkueelta vaaditaan?



Apetit-kummijoukkue on paikkakunnallaan ansiokasta juniorityötä tekevä seura tai joukkue. Kummijoukkueeksi hakevalla seuralla on selkeät periaatteet kiusaamisen ja syrjimisen estämiseksi: jokaisen tulee kokea olevansa tervetullut seuran toimintaan ja kaikki halukkaat saavat harrastaa ja liikkua omalla tavallaan.

Mahdollisia tuen käyttämiskohteita ovat esimerkiksi varustehankinnat ja turnausmatkat tai esimerkiksi vähävaraisten lasten ja nuorten harrastuksen tukeminen.

Kummijoukkueelle myönnetyn tuen kohdennus tulee todentaa Apetitille selkeästi. Kummijoukkueeksi hakeva seura tai joukkue sitoutuu viestinnälliseen yhteistyöhön Apetitin kanssa tuettavan kauden ajaksi.

Apetit-kummijoukkueet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Kummijoukkuehaku on nyt käynnissä vuosille 2026–2027



Hae kummijoukkueeksi täältä 16.2.2026 mennessä. Muista mainita lomakkeessa, että joukkueenne hakee kummijoukkueille suunnattua tukea.