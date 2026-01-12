Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa – Oulun Solo Sokos Hotel -hanke pääsee etenemään
Korkein hallinto-oikeus päätti tänään olla myöntämättä valituslupaa asiassa, joka koski Oulun Vänmanninsaareen suunnitellun Solo Sokos Hotelin asemakaavan muutosta. Päätöksen myötä Osuuskauppa Arinan tavoitteena on päästä aloittamaan tornihotellin rakentaminen syksyllä 2026. Arinan tavoitteena on toteuttaa vaikuttava hotellikokonaisuus, johon kuuluu 246 huonetta, ruokaravintola, kokous- ja juhlatilat, saunamaailma sekä ylimmän kerroksen Skybar. Kokonaisuus on suunniteltu vastaamaan kaupungin tavoitteita ja liiketoiminnallisia edellytyksiä sekä oululaisten ja matkailijoiden toiveita.
– Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden nyt tekemään ratkaisuun olla myöntämättä valituslupaa. Haluamme kiittää Oulun kaupunkia ja kaikkia yhteistyökumppaneita huolellisesti ja tarkkaan tehdystä selvitys- ja valmistelutyöstä sekä yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 50 milj. euroa, joten hanke on merkittävä sekä Osuuskauppa Arinalle että Oululle. Tulemme vielä tarkastelemaan hankkeen kustannusarvion uudelleen ennen lopullista investointipäätöstä, sanoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.
Solo Sokos Hotelli tulee tarjoamaan majoitusta Oulun merellisissä maisemissa ja vahvistamaan kaupungin vetovoimaa. Hanke tuo mukanaan merkittäviä investointeja ja luo satoja työmahdollisuuksia alueen rakennusalan ammattilaisille rakennusvaiheen aikana, sekä työllistää valmistuttuaan suuren joukon matkailu- ja ravitsemisalan osaajia.
– Tornihotelli tulee olemaan oululaisille uusi upea ylpeydenaihe. Ylimmän kerroksen Sky Barista avautuvat henkeäsalpaavat näköalat merelle ja yli kauniin Oulun seudun, kertoo Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.
– Tarkempia suunnitelmia lähdetään nyt päätöksen saatuamme jatkamaan ja odotamme innolla, että pääsemme kertomaan suunnitelmista tarkemmin lähiaikoina, Peltoniemi lisää.
Faktoja Ouluun suunnitellusta Solo Sokos Hotellista:
- 246 huoneen Solo Sokos Hotel
- 20 kerrosta
- Ruoka- ja näköalaravintolat
- Kokous- ja juhlatilat
- Saunamaailma
- Maanalainen pysäköintihalli sis. sähköautonlatauspisteitä
- Työllistämisvaikutus rakennusaikana 348 henkilötyövuotta
- Arkkitehtitoimisto JK – Arkkitehdit ja Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
- Hotellin sisustussuunnittelusta tulee vastaamaan Sisustusarkkitehtitoimisto Rune & Berg Design
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Junnikkala-AlhotalousjohtajaPuh:+358 40 709 2960anu.junnikkala-alho@sok.fi
Ulla Peltoniemitoimialajohtaja, matkailu- ja ravitsemis-, erikoistavara- ja ABC-liikennekauppaPuh:+358 500 516 855ulla.peltoniemi@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 Arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 180 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 538 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
