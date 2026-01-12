Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa – Oulun Solo Sokos Hotel -hanke pääsee etenemään

– Olemme tyytyväisiä korkeimman hallinto-oikeuden nyt tekemään ratkaisuun olla myöntämättä valituslupaa. Haluamme kiittää Oulun kaupunkia ja kaikkia yhteistyökumppaneita huolellisesti ja tarkkaan tehdystä selvitys- ja valmistelutyöstä sekä yhteistyöstä hankkeen edistämiseksi. Hankkeen kustannusarvio on yli 50 milj. euroa, joten hanke on merkittävä sekä Osuuskauppa Arinalle että Oululle. Tulemme vielä tarkastelemaan hankkeen kustannusarvion uudelleen ennen lopullista investointipäätöstä, sanoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

Solo Sokos Hotelli tulee tarjoamaan majoitusta Oulun merellisissä maisemissa ja vahvistamaan kaupungin vetovoimaa. Hanke tuo mukanaan merkittäviä investointeja ja luo satoja työmahdollisuuksia alueen rakennusalan ammattilaisille rakennusvaiheen aikana, sekä työllistää valmistuttuaan suuren joukon matkailu- ja ravitsemisalan osaajia.

– Tornihotelli tulee olemaan oululaisille uusi upea ylpeydenaihe. Ylimmän kerroksen Sky Barista avautuvat henkeäsalpaavat näköalat merelle ja yli kauniin Oulun seudun, kertoo Osuuskauppa Arinan matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi.

– Tarkempia suunnitelmia lähdetään nyt päätöksen saatuamme jatkamaan ja odotamme innolla, että pääsemme kertomaan suunnitelmista tarkemmin lähiaikoina, Peltoniemi lisää.

Faktoja Ouluun suunnitellusta Solo Sokos Hotellista:

246 huoneen Solo Sokos Hotel

20 kerrosta

Ruoka- ja näköalaravintolat

Kokous- ja juhlatilat

Saunamaailma

Maanalainen pysäköintihalli sis. sähköautonlatauspisteitä

Työllistämisvaikutus rakennusaikana 348 henkilötyövuotta