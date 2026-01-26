Varhan aluehallituksen 26.1.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Vertaisuudesta uudenlaista tukea kiireellisesti sijoitettujen nuorten perheille 26.1.2026 08:05:12 EET | Tiedote

Lastensuojelua uudistetaan ja esimerkiksi lastensuojelulakiin on tulossa muutoksia. Myös Varha kehittää lastensuojeluaan ja ottaa käyttöön Vera-toimintamallin, jonka avulla voidaan auttaa kiireellisesti sijoitettuja nuoria ja perheitä. Tätä uudenlaista, asiakasperheille vapaaehtoista vertaisuuden ja ammatillisuuden yhdistävää työtapaa on hyödynnetty joulukuusta 2025 lähtien Varhan lastensuojelun asiakastyössä.