K-pop-huuma kasvaa: Täältä tulee K-pop-akatemia!

K-pop niin musiikkityylinä kuin tarinoiden aiheena on tällä hetkellä huippusuosittua kaikenikäisten keskuudessa. Helmikuussa alkava K-pop-akatemia-kirjasarja on täydellistä luettavaa kaikille genren faneille!

Luvassa on kuusi osaa, joista ensimmäiset kolme ilmestyvät tänä keväänä ja loput kesällä.

Mina Finch: K-pop-akatemia – Varjojen näyttämö

Ilmestyy 5.2.

Vain musiikin ja ystävyyden voima voi karkottaa pimeyden! Hurjan lumoava romaanisarja alkaa.

Pääsy k-pop-kokelaaksi on aina ollut 12-vuotiaan Kim Hanan unelma, ja vihdoin siitä on tullut totta. Soulin arvostetuimmassa akatemiassa kilpailu on kuitenkin kovaa, vastassa kun on lahjakkaiden idolikokelaiden lisäksi myös yliluonnollisia voimia. Kokelaiden epävarmuudet ruokkivat nimittäin varjojen demoneita...

Yhdessä uusien ystäviensä kanssa Hanan on kohdattava pelkonsa ja todistettava, että aitous sekä sydämestä kumpuava rohkeus ovat suurimmat voimat.

K-pop-akatemia – Kirottu soolo

Ilmestyy 5.3.

Tämä bändi ei anna pelon voittaa, vaan taistelee sävelin! Taianomaisen koukuttavan sarjan toinen osa.

Joka vuosi yksi akatemian kokelaista valitaan esittämään soolo, mutta vaikka paikka on haluttu, huhutaan, että sen saaja joutuu kirotuksi. Tällä kertaa onni suosii Naria. Demonit tarttuvat hänen huoliinsa ja taikauskoonsa ja solmivat siitä pelottavan aseen...

Se saa ystävysten tiiviit välit rakoilemaan, kunnes totuus soolon kirouksesta paljastuu. Naria suojellakseen heidän täytyy osoittaa, että ystävyys on pelkoa suurempaa.

K-pop-akatemia – Lumottu tempo

Ilmestyy 2.4.

Taikuus ei voi ohjailla tosiystävyyttä! Sykähdyttävän vauhdikkaan sarjan kolmas osa.

Lukukauden lopun kokeessa AURA-bändin on esitettävä virheetön kalgunmu, täydellisesti synkronoitu tanssikoreografia. Tae sattuu löytämään legendaarisen kristallirummun, joka lupaa "lyödä menneiden aikojen idolien sydämenlyöntien tahtia". Rummun taikuus ja sen mukana saapuva kummallinen otus ajavatkin heidät oikean rytmin sijaan riitoihin.

Selviytyäkseen kokeesta ja lumouksesta bändin on löydettävä oma tahtinsa luottamuksen kautta, ei turvautumalla taikakeinoihin.

K-pop-akatemia-kirjat ovat Viivi Ängeslevän suomentamia. Ne ilmestyvät myös Esme Kaislakarin lukemina äänikirjoina.

Mina Finch on San Fransicossa asuva kirjailija. Hänen lastenromaanisarjansa K-pop-akatemia on ystävyyden, luovuuden ja rohkeuden juhlaa. Kun Mina ei kirjoita, hän lauleskelee nuotin vierestä keittiössään tai haaveilee seuraavasta tarinastaan.

