K-pop-huuma kasvaa: Täältä tulee K-pop-akatemia!
27.1.2026 13:15:00 EET | Karisto | Tiedote
Kuusiosaisen K-pop-akatemian ensimmäinen kirja ilmestyy helmikuun alussa. Sarjassa seurataan Soulin arvostetuimmassa k-pop-koulussa opiskelevia idolikokelaita.
K-pop niin musiikkityylinä kuin tarinoiden aiheena on tällä hetkellä huippusuosittua kaikenikäisten keskuudessa. Helmikuussa alkava K-pop-akatemia-kirjasarja on täydellistä luettavaa kaikille genren faneille!
Luvassa on kuusi osaa, joista ensimmäiset kolme ilmestyvät tänä keväänä ja loput kesällä.
Mina Finch: K-pop-akatemia – Varjojen näyttämö
Ilmestyy 5.2.
Vain musiikin ja ystävyyden voima voi karkottaa pimeyden! Hurjan lumoava romaanisarja alkaa.
Pääsy k-pop-kokelaaksi on aina ollut 12-vuotiaan Kim Hanan unelma, ja vihdoin siitä on tullut totta. Soulin arvostetuimmassa akatemiassa kilpailu on kuitenkin kovaa, vastassa kun on lahjakkaiden idolikokelaiden lisäksi myös yliluonnollisia voimia. Kokelaiden epävarmuudet ruokkivat nimittäin varjojen demoneita...
Yhdessä uusien ystäviensä kanssa Hanan on kohdattava pelkonsa ja todistettava, että aitous sekä sydämestä kumpuava rohkeus ovat suurimmat voimat.
K-pop-akatemia – Kirottu soolo
Ilmestyy 5.3.
Tämä bändi ei anna pelon voittaa, vaan taistelee sävelin! Taianomaisen koukuttavan sarjan toinen osa.
Joka vuosi yksi akatemian kokelaista valitaan esittämään soolo, mutta vaikka paikka on haluttu, huhutaan, että sen saaja joutuu kirotuksi. Tällä kertaa onni suosii Naria. Demonit tarttuvat hänen huoliinsa ja taikauskoonsa ja solmivat siitä pelottavan aseen...
Se saa ystävysten tiiviit välit rakoilemaan, kunnes totuus soolon kirouksesta paljastuu. Naria suojellakseen heidän täytyy osoittaa, että ystävyys on pelkoa suurempaa.
K-pop-akatemia – Lumottu tempo
Ilmestyy 2.4.
Taikuus ei voi ohjailla tosiystävyyttä! Sykähdyttävän vauhdikkaan sarjan kolmas osa.
Lukukauden lopun kokeessa AURA-bändin on esitettävä virheetön kalgunmu, täydellisesti synkronoitu tanssikoreografia. Tae sattuu löytämään legendaarisen kristallirummun, joka lupaa "lyödä menneiden aikojen idolien sydämenlyöntien tahtia". Rummun taikuus ja sen mukana saapuva kummallinen otus ajavatkin heidät oikean rytmin sijaan riitoihin.
Selviytyäkseen kokeesta ja lumouksesta bändin on löydettävä oma tahtinsa luottamuksen kautta, ei turvautumalla taikakeinoihin.
K-pop-akatemia-kirjat ovat Viivi Ängeslevän suomentamia. Ne ilmestyvät myös Esme Kaislakarin lukemina äänikirjoina.
Mina Finch on San Fransicossa asuva kirjailija. Hänen lastenromaanisarjansa K-pop-akatemia on ystävyyden, luovuuden ja rohkeuden juhlaa. Kun Mina ei kirjoita, hän lauleskelee nuotin vierestä keittiössään tai haaveilee seuraavasta tarinastaan.
Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni GullichsenViestintäpäällikköLasten- ja nuortenkirjatPuh:0504635238anni.gullichsen@otava.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Karisto
Tosipohjainen sotaromaani kaukopartiosta keskellä Suomen kohtalonhetkiä27.1.2026 12:54:19 EET | Tiedote
Kesällä 1944 Karjalankannaksella Neuvostoliitto hyökkää voimalla ja Suomen armeijalla on kaikesta pulaa. Neljän miehen Matti-partio joutuu tiedusteluretkelle vihollisen selustaan mukanaan vain osittain toimiva radiolähetin. Ilman yhteyttä tukikohtaan miehet ovat oman onnensa nojassa keskellä vihollisen valtaamia seutuja, ja epätoivo niin omasta kuin Suomen kohtalosta hiipii mieliin. Paluusta omien puolelle tulee kujanjuoksu, josta kaikki eivät selviä. Helmikuussa julkaistavan Kariston romaanin, Katkeran kaukopartion, on kirjoittanut Atso Haapanen. Haapanen on sotahistorian pitkän linjan harrastaja ja tuottelias kirjailija, joka on kaukopartioromaanien lisäksi julkaissut useita sotahistoriallisia tietoteoksia. Katkera kaukopartio julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Teos ilmestyy 5.2. PDF-vedokset, arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: ilmo.muuronen@otava.fi
Riina Katajavuoren ja Tuire Siiriäisen hurmaava Lohikäärme, joka ei osannut lentää on ylistys oppimiselle12.1.2026 08:32:59 EET | Tiedote
Lentämään opettelevan reippaan Suomun tarina on hauska ja samaistuttava kuvakirja kaikille lapsille, jotka opettelevat uusia, tärkeitä taitoja.
Vuoden esikoisdekkari -ehdokas Piia Helanderin toinen romaani Huurre jatkaa Hyvinkäälle sijoittuvaa sarjaa – "Pelkäsin kuollakseni epäonnistumista"16.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Piia Helanderin Huurre-romaanissa toimittajan kuolema sysää liikkeelle tapahtumien vyöryn. Esikoiskirja Helioksen palkintoehdokkuus yllätti kirjailijan: "Pelkäsin epäonnistumista niin paljon, että yritin unohtaa kirjoittamisen vuosiksi."
Jännitystä, romantiikkaa ja suosikkisarjoja – Kariston kevään 2026 kustannusohjelma nyt julki30.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Kariston kevääseen mahtuu loistavaa luettavaa kaikenikäisille. Luvassa on niin uusia, lukijat hurmaavia tekijöitä kuin ikisuosikkeja.
K-Pop Demon Hunters on syksyn suurin ilmiö – Supersuositun leffan maailma nyt myös kirjoina!22.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Netflixin kaikkien aikojen katsotuin elokuva K-Pop Demon Hunters on hurmannut lapset ja aikuiset ympäri maailman. Kuvitteellisesta k-pop-bändi HUNTER/X:stä kertova elokuva näkyy suoratoistopalvelun ohella myös esimerkiksi Billboardin listoilla, vaatteissa, pehmoleluissa sekä nyt myös Kariston kustantamissa kirjoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme