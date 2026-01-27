Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle

Yhteistyön ytimessä on ajatus siitä, että kotimaisen kalan käyttö on helppoa, houkuttelevaa ja sopii monenlaisiin arjen tilanteisiin.

– Kotimainen kirjolohi on erinomainen pehmeiden rasvojen lähde. Lisäksi Saimaan Tuoreen tuotteet on ympäristön kannalta järkeviä valinta. Tulemme antamaan konkreettisia vinkkejä ja helposti lähestyttäviä ja maukkaita reseptejä, Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander iloitsee.

Kalakysely kartoittaa suomalaisten ajatuksia kalasta

Marttojen ja Saimaan Tuoreen yhteistyönä toteutettava Suuri kalakysely selvittää, mitä suomalaiset ajattelevat kalasta: millaisia kaloja syödään, mikä innostaa, mikä arveluttaa ja mitkä asiat helpottaisivat kalan käyttöä arjessa.

– Haluamme tuoda kotimaisen kalan osaksi tavallista arkea. Yhteistyö Marttojen kanssa tarjoaa luotettavan ja helposti lähestyttävän tavan tavoittaa kuluttajat ja kuulla suoraan heidän ajatuksiaan kalasta ja sen käytöstä, kertoo Saimaan Tuoreen markkinointipäällikkö Antti Hannuniemi.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti Marttojen viestinnässä, sisällöissä ja tapahtumissa sekä kotimaisen kalan käytön edistämisessä.