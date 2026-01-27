Martat ja Saimaan Tuore innostavat kotimaisen kalan äärelle
29.1.2026 06:45:00 EET | Marttaliitto ry | Tiedote
Martat ja Saimaan Tuore aloittavat vuosikumppanuuden, jonka tavoitteena on innostaa suomalaisia syömään kotimaista kalaa useammin ja tekemään vastuullisia kalavalintoja arjessa. Yhteistyö näkyy Marttojen viestinnässä ja tapahtumissa koko vuoden 2026 ajan ja tarjoaa kuluttajille konkreettisia, arkeen sopivia keinoja lisätä kotimaisen kalan käyttöä.
Yhteistyön ytimessä on ajatus siitä, että kotimaisen kalan käyttö on helppoa, houkuttelevaa ja sopii monenlaisiin arjen tilanteisiin.
– Kotimainen kirjolohi on erinomainen pehmeiden rasvojen lähde. Lisäksi Saimaan Tuoreen tuotteet on ympäristön kannalta järkeviä valinta. Tulemme antamaan konkreettisia vinkkejä ja helposti lähestyttäviä ja maukkaita reseptejä, Marttojen kotitalousasiantuntija Niina Silander iloitsee.
Kalakysely kartoittaa suomalaisten ajatuksia kalasta
Marttojen ja Saimaan Tuoreen yhteistyönä toteutettava Suuri kalakysely selvittää, mitä suomalaiset ajattelevat kalasta: millaisia kaloja syödään, mikä innostaa, mikä arveluttaa ja mitkä asiat helpottaisivat kalan käyttöä arjessa.
– Haluamme tuoda kotimaisen kalan osaksi tavallista arkea. Yhteistyö Marttojen kanssa tarjoaa luotettavan ja helposti lähestyttävän tavan tavoittaa kuluttajat ja kuulla suoraan heidän ajatuksiaan kalasta ja sen käytöstä, kertoo Saimaan Tuoreen markkinointipäällikkö Antti Hannuniemi.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti Marttojen viestinnässä, sisällöissä ja tapahtumissa sekä kotimaisen kalan käytön edistämisessä.
Marttaliitto
Marttaliitto on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö. Martat toimivat sen puolesta, että kaikilla ihmisillä, kaikenlaisissa kodeissa, olisi hyvä olla. Arvojamme ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja avoimuus. Hyvästä arjesta parempi maailma. www.martat.fi
