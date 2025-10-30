2025 oli kauppakeskus Redille vahvan kasvun ja ennätyksellisen vuokralaistyytyväisyyden vuosi
Kauppakeskus Redin vuosi 2025 oli kasvun ja onnistuneen kehitystyön vuosi: kävijämäärä kasvoi 9,1 % ja vuokralaisten myynnit 4 %. Samalla vuokralaistyytyväisyys nousi Redin historian korkeimmalle tasolle. Redi jatkaa määrätietoista työtään kohti entistä toimivampaa ja viihtyisämpää kokonaisuutta, kehittäen palveluitaan ja asiointikokemusta kasvavan Kalasataman tarpeisiin.
Kasvun taustalla on pitkäjänteinen työ, jossa kokonaisuutta on kehitetty sekä asiakaskokemuksen että vuokralaisten arjen näkökulmasta. Tämä näkyy myös tutkimustuloksissa: vuokralaistyytyväisyyskyselyssä saavutettiin Redin historian korkein kokonaistulos, ja samassa vertailussa Redi myös paransi tulostaan eniten suomalaisista kauppakeskuksista.* Kauppakeskuksen vuosi oli myös kannattavuuden osalta historian paras.
”Olemme tehneet pitkäjänteisesti töitä sen eteen, että Redi palvelee sekä asiakkaiden että vuokralaisten arkea sujuvammin. On hienoa nähdä, että panostus näkyy sekä kasvussa että vuokralaisten tyytyväisyydessä”, sanoo kauppakeskusjohtaja Mika Mustasilta.
Kehitys jatkuu arjen asiointi ja saavutettavuus edellä
Vuonna 2025 Redin vuokralaisten määrä kasvoi jälleen. Vuoden aikana solmittiin 12 uutta vuokrasopimusta ja uusittiin 15. Samalla K-Citymarketin avautuminen vie päivittäistavarakaupan seuraavalle tasolle, kun hypermarkettikokoluokan palvelut saapuvat Rediin arviolta vuosina 2027–2028.
Arjen viihtyvyyttä rakennetaan myös ruoan ja kohtaamisen ympärille. Valmistunut ravintolamaailma Food Port on saanut myönteisen vastaanoton, ja erityisesti tilojen tunnelmaa ja akustiikkaa on kiitelty. Vuosi 2026 on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Tammikuussa avautuvat japanilainen teppanyaki-ravintola Itsuyaki sekä kauan alueelle odotettu lemmikkieläintarvikeliike Musti ja Mirri. Helmikuussa Rediin avautuu Kalasataman alueen ensimmäinen nuorisotila – uusi kohtaamispaikka, joka täydentää alueen palveluita.
Kasvava Kalasatama antaa kehitykselle vahvan selkänojan. Vuonna 2025 alueelle muutti noin 1 300 uutta asukasta, mikä näkyy palveluiden kysynnän ja arjen asioinnin lisääntymisenä. Redissä sujuvaa arkea tukee myös helppo saavutettavuus: kauppakeskuksen pysäköintilaitos on palkittu Euroopan parhaana, ja sähköautoilijoille on tarjolla runsaasti suurteholatauspaikkoja. Vuoden 2025 aikana Rediin rakennettiin 30 suurteholatauspaikkaa, ja lisää on tulossa.
Junatien metrosillan uusimista pohjustavat työt käynnistyvät vuoden 2026 aikana, ja metroliikenteeseen on tulossa katko vuonna 2027. Suunnittelun tarkennuttua Kalasataman metroaseman sulkuaika on ennakoitua merkittävästi lyhyempi. Redi varautuu järjestelyihin ja tekee yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, jotta asiointi pysyy mahdollisimman vaivattomana myös poikkeusjärjestelyjen aikana.
Kaupunkiliikenne on kertonut, että metrokatkon ajaksi järjestetään korvaavaa, tehostettua bussiliikennettä. Lisäksi raitiolinja 13 jatkuisi Helsingin keskustaan, ja saavutettavuutta vahvistaa kokonaan uusi raitiolinja 11 Yliskylän, Kalasataman ja Pasilan välillä.
Kalasataman kasvu jatkuu, ja 2030-luvulla alueella asuu jo 30 000 ihmistä.
”Kalasatama muuttuu nopeasti, ja Redin tehtävä on kehittyä mukana. Meille tärkeintä on, että asiakkaiden arki toimii ja Redi pysyy kasvavan vaikutusalueensa asiakkaiden ykkösvaihtoehtona, nyt ja tulevaisuudessa”, Mustasilta sanoo.
* Lähde: KTI Kiinteistötieto Oy, vuokralaistyytyväisyysvertailu (28 kauppakeskusta).
