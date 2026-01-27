Tähtäimessä Los Angeles 2028

Laura Kangasniemi kilpaili ensimmäisen paralympiadepyyttinsä Pariisin Paralympialaisissa vuonna 2024 hevosensa Goldprinsin kanssa. Tällä hetkellä ratsukko valmentautuu Saksassa huippuvalmennuksessa McLean Reitsportissa, kouluratsastuksen ja hevosalan ammattilaisten ympäröimänä.

Lapsuus ja nuoruus Haapavedellä

Laura on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Haapavedeltä. Hän aloitti ratsastuksen 12-vuotiaana ja hänen pääpaino oli esteratsastuksessa. Laura on ollut päämäärätietoinen ja sisukas jo nuoresta asti. Vuonna 2016 hän saavutti ensimmäisen unelmansa 16-vuotiaan päästessään kilpailemaan Helsinki International Horse Show’ssa.

Lauran nuoruuden täytti opiskelu, töiden tekeminen ja intohimoinen ratsastusharrastus. Hän unelmoi suuresti ja kirjoitti haaveistaan päiväkirjaan: jonain päivänä hän kilpailisi olympialaisissa. Muihin tulevaisuuden suunnitelmiin ja toiveisiin kuuluivat muun muassa oma hevonen, eläinlääkäriksi opiskeleminen ja ura ammattiratsastajana.

Onnettomuus muutti kaiken

17-vuotiaana Lauran elämä muuttui pysyästi, kun hän joutui vakavaan ratsastusonnettomuuteen.

Onnettomuuden seurauksena Laura sai vaikean aivovamman, hänen oikea puolensa kehosta halvaantui, ja hän oli viikon koomassa. Lääkäreiden ennuste toipumisesta oli huono. Odotuksia ei ollut kävelykyvyn saavuttamisesta eikä omatoimisesta, itsenäisestä arjesta.

Kuntoutuminen eteni kuitenkin paljon odotettua paremmin, jossa Lauran sinnikkyydellä ja kunnianhimolla oli merkityksensä. Hän saavutti kahden kuukauden sairaalajakson aikana kävelykyvyn ja nousi hevosen selkään vain kolmen kuukauden jälkeen loukkaantumisesta.

Aivovamma jätti Lauralle pysyvät jäljet. Hänellä on halvausoire oikealla puolella kehoa ja pysyvä kognitiivisen toimintakyvyn alentuma. Lauran työkyky on alle 50 prosenttia ja hän on osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Vammautumisen myötä myös Lauran opinto- ja urasuunnitelmat romuttuivat. Hänen täytyi rakentaa uusi elämä nollasta ja löytää uudet suunnitelmat ja toimintavat arkeensa.

Luottavaisesti tulevaisuuteen

Haasteista huolimatta kilpailu- ja urahaaveensa eivät hävinneet, joten hän ryhtyi rakentamaan uudenlaista uraa paraurheilun puolella. Laura sai paraluokituksen syksyllä 2020 ja ratsastaa nyt ryhmässä IV. Lauralle matka ei ole ollut helppo, mutta jokainen onnistuminen, kehitys ja menestys on motivoinut häntä jatkamaan.

”Suhtaudun luottavaisin mielin tulevaisuuteen myös siltä osin, että löydän riittävästi tukijoita kunnianhimoiselle projektilleni”, Kangasniemi sanoo.