Calidris Kustannus

Herkkyys ei ole häiriö vaan lahja, Nitta Käki kertoo uutuuskirjassaan

29.1.2026 08:20:14 EET | Calidris Kustannus | Tiedote

Jaa

Lapsena ”oudoksi” kuvailtu luonne paljastuukin aikuisiällä arvokkaaksi piirteeksi, herkkyydeksi. Lähes 80-vuotiaana debytoiva Nitta Käki perkaa teoksessaan Tuulihattu vuosikymmenten kokemukset ja osoittaa, ettei oman viestin kertominen katso ikää. On aika astua varjoista valoon ja hyväksyä itsensä täysin.

Tuulihattu -kansikuva
Oletko saanut kuulla olevasi liian herkkä? Tuulihattu on lämmin vertaistarina jokaiselle sensitiiviselle sielulle.

Nitta kuvaa kirjassaan koskettavasti matkaansa 1950-luvun maaseudulta nykyhetkeen. Aikaan, jolloin lapsen herkkyys nähtiin vanhempien silmissä huolestuttavana toimintakyvyn puutteena, mikä sai lapsen vetäytymään näkymättömiin. Vasta vuosikymmeniä myöhemmin, tiedon lisääntyessä, Käki löysi sanat ominaisuudelleen – ja samalla itselleen.

Vaikka erityisherkkyydestä on julkaistu tieteellistä kirjallisuutta, Nitta koki, ettei tutkimustieto aina tavoita kokemuksen syvintä olemusta. Tuulihattu tarjoaa vertaistukea niille, jotka tuntevat olevansa erilaisia kuin muut.

Kirjailijasta

”Kirjan kirjoittamiseen minua inspiroi, oikeastaan pakotti lopulta se, että olin itse niin pitkään, vuosikymmeniä, harhaillut epätietoisena sen suhteen, miksi olin joidenkin mielestä outo ja kummallinen. Ja mikä valtava helpotus oli lopulta saada ymmärrys tästä ominaisuudesta ja oppia käyttämään sitä oman elämäni rakentamiseen.”

Lähes 80-vuotiaana esikoisteoksensa julkaiseva Nitta muistuttaa, ettei tärkeän viestin jakamiselle ole takarajaa. Hän toivoo teoksensa avaavan lukijoiden silmiä näkemään erilaisuuden rikkautena.

”Ehkä kirjani auttaa lukijaa ymmärtämään, että me kaikki ihmiset olemme erilaisia ja että se on rikkaus, kunhan opimme antamaan sille tilaa omassa ymmärryksessämme. Ettemme tuomitsisi erilaista suoralta kädeltä oudoksi, vaan yrittäisimme nähdä, mikä on hänen omin lahjansa meille kanssaihmisille.”

Kirjan tiedot:

Nimi: Tuulihattu – ajatuksia ja kokemuksia erityisherkkyydestä
Kirjailija: Nitta Käki
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2026
Sivumäärä: 201
ISBN: 9789527603512
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Nitta Käki, tekijä
+358408409360
nitta.kanava@outlook.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Avainsanat

herkkyyskirjallisuuserilaisuusymmärrystuulihattu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Nitta Käki
Nitta Käki
Lataa

Calidris Kustannus julkaisee kaikkien genrejen edustajien laadukkaimmat teokset

Olemme riippumaton ruotsalaislähtöinen kustantamo, ja julkaisemme laadukasta kirjallisuutta kirjailijan ehdoilla. Arvoinamme on luotettavuus, läpinäkyvyys, sekä taiteilijan vapaus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye