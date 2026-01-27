Anna-Kaisa Linna-Ahon Auringon ääni -romaanin yhtenä inspiraationa toimi aselastissa olleen S/S Equity -laivan salainen saapuminen Pohjanmaan rannikolle
Anna-Kaisa Linna-Ahon kolmas romaani Auringon ääni kertoo lapsuuden viimeisestä kesästä, leikin loppumisesta ja salaliitosta. Linna-Ahon esikoisromaani Paperijoutsen (Otava, 2019) voitti Tiiliskivi-palkinnon.
Perämeren rannan niemennokalla asuva nuori tyttö tietää, että hänen tehtävänsä on viettää päivänsä veljen kanssa, meren rantoja tutkimassa, paremmasta ajasta haaveilemassa. Kun dyyneille saapuu kesänviettoon kolme uutta lasta, kaikki muuttuu. Ystävyys, toveruus ja yhteiset leikit avaavat maailman ja herättävät uusia toiveita.
Meren ja dyynien keskelle sijoittuva kertomus onnettomuudesta ja onnesta kuvaa myös kansakuntaa murroksen kynnyksellä. Vanha järjestys murenee, maailma on tulessa. Kantautuuko liekkien jyly jo rannalle saakka? Aikuisilla on omat salaisuutensa, mutta lapsille on olemassa vain tämä kesä.
– Kirjan aihe nousi alun perin E.E. Cummingsin runosta Maggie and Millie and Molly and May. Luin sitä lomaillessani Kokkolassa Vattajan rannalla. Seudun historiaa tutkiessani törmäsin tarinaan laivasta, joka onnistui navigoimaan Venäjän sotalaivojen ohitse Suomeen, ja toi tullessaan merkittävän määrän aseita itsenäistymistaistelua varten. Minua alkoi kiehtoa ajatus lapsista, jotka aistivat aikuisten maailman salaisuudet ja juonittelun, mutta eivät pysty mitenkään ymmärtämään, mistä on kyse, joten he asettavat tapahtumille omia merkityksiään. Tarinan keskiössä on lasten välinen ystävyys, joka saa välillä synkkiäkin sävyjä, Linna-Aho kertoo.
Anna-Kaisa Linna-Aho on koulutukseltaan filosofian maisteri ja opiskellut muun muassa kirjallisuutta ja poliittista historiaa. Hänen vuonna 2019 ilmestynyt esikoisromaaninsa Paperijoutsen sai Tiiliskivi-palkinnon ja sitä kiitettiin jatkosodan ajan kuvauksesta ja moninaisista henkilöhahmoista.
