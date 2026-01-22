Pikakommentti: Työttömyys jatkaa yhä kasvuaan - erityisesti nuorten tilanne huolestuttava
Työttömyys jatkaa Suomessa kasvuaan, ja varsinkin nuorilla on nyt erityisen hankalaa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk uusimpia tilastolukuja. Työvoiman tarjonta on kyllä hyvin korkealla, mutta kysyntää ei ole.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2025 joulukuussa 7 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 51 000 enemmän. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 71,3 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,7 %.
”Nuorten eli alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvaa tällä hetkellä kaikista nopeimmin, eli tilanne työmarkkinoilla on varsinkin heille nyt hyvin vaikea. Tästä voi koitua pitkäaikaisia kielteisiä vaikutuksia nuorten työuriin”, sanoo Busk. Kehitystä voisi osin selittää se, että kokoaikaisten määräaikaisten työsuhteiden määrä on vähentynyt jo useamman vuoden ajan.
Pitkäaikaistyöttömien määrä nousee sekin edelleen. Heitä oli joulukuussa jo liki 140 000.
Sen sijaan osallistumisaste on korkealla. Työvoiman ulkopuolella olevia 15–74-vuotiaita oli vuoden 2025 joulukuussa 1 349 000, mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
”Työvoimaa on tarjolla paljon, mutta heikossa suhdanteessa sille ei ole kysyntää”, toteaa Busk.
Toimialoittain katsottuna vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä työllisyyden kasvua nähtiin etenkin hallinto- ja tukipalveluissa, ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa. TKI-panostusten ja matkailun kasvu voisivat osin selittää tätä muutosta. Laskussa puolestaan oli erityisesti informaation ja viestinnän toimiala.
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ry
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
