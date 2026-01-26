Neste tukee Jyväskylän yliopiston katalyysitutkimusta
Neste tekee kolmelle suomalaiselle yliopistolle lahjoitukset, joilla edistetään uraauurtavaa katalyysitutkimusta ja tuetaan akateemisen asiantuntijuuden vahvistamista pitkällä aikavälillä katalyysitekniikassa (Åbo Akademi), katalyysikemiassa (Itä-Suomen yliopisto) ja katalyysimallinnuksessa (Jyväskylän yliopisto). Tuen saajien valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota edistyksellisen työhön katalyysitutkimuksen toisiaan täydentävillä osa-alueilla mallinnuksesta valmistukseen ja suunnitteluun.
Jyväskylän yliopistossa lahjoitus kohdistuu kemian professori Karoliina Honkalan tutkimukseen. Honkala ryhmineen tutkii laskennallisesti, mitkä eri tekijät katalyyttimateriaaleissa ja reaktioympäristössä vaikuttavat katalyyttisten reaktioiden aktiivisuuteen ja valikoituvuuteen. Yhteistyössä Nesteen kanssa Honkala on muun muassa tutkinut kestävien lentopolttoaineiden valmistusta.
”Yhteistyö Nesteen kanssa vahvistaa työtämme tuomalla mukaan arvokkaan teollisuuden näkökulman kestävien polttoaineiden kehityksen tulevaisuuteen sekä keskeisiin tekijöihin, jotka ohjaavat alan edistymistä ”, professori Honkala kertoo.
”Katalyysitutkimuksen edistäminen on olennaista myös Nesteen nykyisen ja tulevaisuuden raaka-ainepohjan laajentamisen näkökulmasta ja tukee moninaisista lähteistä saatavien jätteiden ja tähteiden hyödyntämistä raaka-aineina. Suomessa tehdään laaja-alaista katalyysitutkimusta ja -kehitystä. Haluamme tukea tutkimusryhmien arvokasta asiantuntemusta sekä auttaa vahvistamaan osaamisen kehittämistä entisestään”, sanoo Nesteen teknologia- ja innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.
