SuPer: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat 27. tammikuuta
SuPer osana Sote ry:tä aloittaa tänään terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut työnantajia edustavan Hyvinvointiala Halin kanssa. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 30.4.2026 saakka.
– Lähihoitajilla on merkittävä rooli terveyspalveluissa. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että lähihoitajien osaamista hyödynnettäisiin toimialalla entistä laajemmin erilaisissa tehtävissä, kuten hoidon tarpeen arvioinnissa, näytteenotto- ja hoitotoimenpiteissä sekä rokottamisessa, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.
– Haluamme neuvotteluissa edistää lähihoitajien palkkausta muun muassa kehittämällä palkkausjärjestelmää. Keskeisenä tavoitteena on myös työhyvinvoinnin edistäminen, sanoo SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena lähihoitaja hoitaa muun muassa monipuolisia vastaanotto- ja asiakaspalvelutehtäviä, lääkehoitoa, näytteenottoa ja rokottamista. Lähihoitajat osallistuvat myös hoidon tarpeen arviointiin, terveydentilan seurantaan ja arviointiin sekä erilaisiin hoitotoimenpiteisiin. Yksityisellä terveyspalvelualalla lähihoitajia työskentelee muun muassa lääkäriasemilla, yksityisissä sairaaloissa, laboratorioissa ja kuntoutuslaitoksissa.
Neuvottelut koskevat noin 25 000 työntekijää
Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TPTES) noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä sekä Veripalvelussa. Työehtosopimus neuvotellaan Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry:n välillä.
Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.
Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa.
SuPers Inberg på Nationella närvårdardagen den 27 januari: Närvårdarnas arbete bär upp finländarnas vardag och samhällets funktion26.1.2026 05:00:00 EET | Pressmeddelande
– Närvårdarna är grundpelare i det finländska välfärdssamhället och deras arbete omfattar människor i alla åldrar och livsskeden, säger SuPers ordförande Päivi Inberg. Närvårdarnas arbete och kompetens möjliggör medborgarnas deltagande i arbetslivet och att samhällets vardag fungerar.
SuPerin Inberg Kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.: Lähihoitajien työ kannattelee suomalaisten arkea ja yhteiskunnan toimivuutta26.1.2026 05:00:00 EET | Tiedote
”Lähihoitajat ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita, joiden työ ulottuu jokaiseen ikäryhmään ja elämänvaiheeseen”, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo. - Lähihoitajien työ ja osaaminen mahdollistavat kansalaisten työssäkäynnin ja yhteiskunnan arjen sujumisen.
SuPerin Inberg: Lähihoitajille palautettava oikeus hoidon tarpeen arviointiin perusterveydenhuollossa – tekoäly ei saa korvata hoitoalan ammattilaisia23.1.2026 08:28:51 EET | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg on huolissaan hallituksen suunnitelmasta mahdollistaa hoidon tarpeen arviointi tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla. – Kyse on potilasturvallisuuden kannalta kriittisestä tehtävästä, jonka tulee perustua koulutettujen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kliiniseen arvioon ja ammatilliseen vastuuseen, Inberg sanoo.
SuPer vastustaa määräaikaisten työsopimusten käytön helpottamista – työlainsäädännön tulisi suojella työntekijää15.1.2026 13:11:53 EET | Tiedote
Hallituksen esitys määräaikaisuuksien helpottamiseksi etenee tänään 15. tammikuuta valtioneuvoston yleisistunnon kautta eduskuntaan. – Lakiesitys heikentää naisvaltaisen hoitoalan työsuhdeturvaa entisestään. Tutkimukset eivät puolla esityksen tuomia hyötyjä, miksi siis hallitus kurittaa työntekijöitä? kysyy SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.
SuPerin Inberg: Hoitohenkilöstön irtisanomiset vaarantavat asiakasturvallisuutta ja heikentävät henkilöstömitoituksia12.1.2026 10:10:35 EET | Tiedote
SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg muistuttaa, että riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä ja tehokas valvonta ovat välttämättömiä turvallisen hoidon turvaamiseksi vanhustenhoidossa.
