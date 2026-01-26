SuPer: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat 27. tammikuuta

– Lähihoitajilla on merkittävä rooli terveyspalveluissa. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että lähihoitajien osaamista hyödynnettäisiin toimialalla entistä laajemmin erilaisissa tehtävissä, kuten hoidon tarpeen arvioinnissa, näytteenotto- ja hoitotoimenpiteissä sekä rokottamisessa, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

– Haluamme neuvotteluissa edistää lähihoitajien palkkausta muun muassa kehittämällä palkkausjärjestelmää. Keskeisenä tavoitteena on myös työhyvinvoinnin edistäminen, sanoo SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena lähihoitaja hoitaa muun muassa monipuolisia vastaanotto- ja asiakaspalvelutehtäviä, lääkehoitoa, näytteenottoa ja rokottamista. Lähihoitajat osallistuvat myös hoidon tarpeen arviointiin, terveydentilan seurantaan ja arviointiin sekä erilaisiin hoitotoimenpiteisiin. Yksityisellä terveyspalvelualalla lähihoitajia työskentelee muun muassa lääkäriasemilla, yksityisissä sairaaloissa, laboratorioissa ja kuntoutuslaitoksissa.

Neuvottelut koskevat noin 25 000 työntekijää

Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TPTES) noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä sekä Veripalvelussa. Työehtosopimus neuvotellaan Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry:n välillä.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa.