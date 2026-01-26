Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPer: Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkavat 27. tammikuuta

27.1.2026 10:20:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

SuPer osana Sote ry:tä aloittaa tänään terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut työnantajia edustavan Hyvinvointiala Halin kanssa. Nykyinen työehtosopimus on voimassa 30.4.2026 saakka.

– Lähihoitajilla on merkittävä rooli terveyspalveluissa. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että lähihoitajien osaamista hyödynnettäisiin toimialalla entistä laajemmin erilaisissa tehtävissä, kuten hoidon tarpeen arvioinnissa, näytteenotto- ja hoitotoimenpiteissä sekä rokottamisessa, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg kertoo.

– Haluamme neuvotteluissa edistää lähihoitajien palkkausta muun muassa kehittämällä palkkausjärjestelmää. Keskeisenä tavoitteena on myös työhyvinvoinnin edistäminen, sanoo SuPerin yksityissektorin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisena lähihoitaja hoitaa muun muassa monipuolisia vastaanotto- ja asiakaspalvelutehtäviä, lääkehoitoa, näytteenottoa ja rokottamista. Lähihoitajat osallistuvat myös hoidon tarpeen arviointiin, terveydentilan seurantaan ja arviointiin sekä erilaisiin hoitotoimenpiteisiin. Yksityisellä terveyspalvelualalla lähihoitajia työskentelee muun muassa lääkäriasemilla, yksityisissä sairaaloissa, laboratorioissa ja kuntoutuslaitoksissa.

Neuvottelut koskevat noin 25 000 työntekijää

Terveyspalvelualan työehtosopimusta (TPTES) noudatetaan muun muassa yksityisissä sairaaloissa, yksityisillä lääkäri- ja terveysasemilla, laboratorioissa, kuntoutuslaitoksissa ja terveyskylpylöissä sekä Veripalvelussa. Työehtosopimus neuvotellaan Sote ry:n (SuPer, Tehy ja Erto) ja työnantajaliitto Hyvinvointiala Hali ry:n välillä.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoon kuulumattomankin työnantajan on noudatettava sitä. Työehtosopimus määrittää siis kaikilla alan työpaikoilla noudatettavat vähimmäisehdot.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on noin 25 000 palkansaajaa.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Pia Zaerens, yksityissektorin neuvottelupäällikkö, puh. 050 385 8042
Päivi Inberg, puheenjohtaja, puh. 040 705 9115
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

