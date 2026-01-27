Uudet Soundit -voittajat valittu: Saga Mast, Helmi Antila Quartet ja St. Aurora esiintyvät ensi kesänä suurilla festivaaleilla

Uudet Soundit -kampanjan tavoitteena on vahvistaa kotimaisen musiikin elinvoimaa ja luoda tilaa tuoreille äänille. Nyt kolmatta kertaa järjestetty kampanja nostaa esiin musiikin tekijöitä, jotka uudistavat musiikkikenttää ja rakentavat suomalaisen musiikin tulevaisuutta.

”Jokaisen musiikkialan toimijan tulee huolehtia siitä, että kasvaa myös uusia ammattilaisia ja uusia musiikkiyleisöjä. Uudet Soundit on konkreettinen tapa tukea tätä kehitystä ja varmistaa, että suomalainen musiikki voi hyvin myös tulevaisuudessa,” sanoo Teoston viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Vappu Aura.

Kampanjaan annettiin marraskuussa 2025 huikeat 5800 ehdotusta, joista asiantuntijatuomaristo on nyt valinnut voittajat. Voittajille tarjotaan esiintymispaikka pääfestivaalilla normaaleine keikkapalkkioineen sekä lisäksi näkyvyyttä kampanjan viestinnässä.

Saga Mast hurmaa Provinssissa 25.–27.6.2026

Saga Mast on koskettava ja energinen suomirock-artisti, jonka vahva ääni ja lavakarisma luovat läsnäolevan ja kuplivan livekokemuksen. Popin ja rockin välimaastossa viihtyvän lauluntekijän kappaleet ovat täynnä tunnetta ja omaperäisiä sovituksia.

Kaksi albumia julkaisseelle nuorelle artistille Provinssin lavalle nouseminen on unelmien täyttymys.

”Kyllä siinä pieni itku pääsi, kun sain kuulla esiintyväni ensi kesänä Provinssissa. On hullua nähdä oma nimi samalla listalla, jolla on monia taiteilijoita, joita suuresti ihailen! Provinssin keikkapäivään osuu myös oma syntymäpäivä. Mikä olisikaan osuvampi tapa aloittaa 27 ikävuoden kuuluisa rokki-ikä kuin esiintyä ikonisilla festareilla keskellä upeinta kesää!”

Helmi Antila Quartet luo tunteen voimaa Pori Jazziin 10.–18.7.2026

Helmi Antila Quartet on teknisesti taitavista, vahvan musiikillisen identiteetin omaavista muusikoista koostuva nelikko. Yhtye tunnetaan ilmavasta soinnistaan, jossa herkkyys ja moderni laulunkirjoitus kohtaavat tuoreella mutta kuitenkin ajattomalla tavalla. Yhtye esittää laulaja–säveltäjä Helmi Antilan tekemiä suomenkielisiä, rehellisen omakohtaisia kappaleita, joita tulkitsevat Antilan lisäksi vibrafonisti Mikko Antila, rumpali Mooses Kuloniemi sekä kontrabasisti Tuomo Purhonen.

Yhtye odottaa innolla esiintymistä Kirjurinluodon Lokkilavalla.

”Tunnelma täällä on innostunut, ollaan fiiliksissä kesän esiintymisestä. On mahtavaa päästä esittämään kappaleita niin levyltämme kuin myös jotain tuoreempaa uutta musiikkia. Tänä vuonna keskitytään myös seuraavan albumin tekemiseen – studioon mennään heinäkuussa!”

St. Aurora räjäyttää John Smith Rock Festivalin 16.–18.7.2026

Helsinkiläinen Posthardcore -yhtye St.Aurora on alan tietäjille jo tuttu. Yhtyeen muodostavat vokalisti Tuomas "Nile" Nilsson, kitaristit Oskari Mäkinen ja Petja Piensalo, basisti Eemi Lamberg ja rumpali Valtter "Vallu" Kousa. Yhtyeen teatraalinen sirkus tasapainottelee modernien pop-elementtien ja 00-luvun rock- ja metalli-skenen kanssa.

Yhtyeen laulaja Nile lupaa festarikansalle ikimuistoisen kokemuksen.

”Tuntuu mielettömältä etuoikeudelta, että niin monen artistin joukosta meidät valittiin esiintymään John Smith -festareille. Annan sanani, että me tuodaan John Smith -festareille jotain, mitä siellä ei ole ennen koettu! Julkaisemme pitkin vuotta myös uusia biisejä, ja festariväellä on nyt rutkasti aikaa opetella sanat ennen keikkaa!”

Suomen monimuotoinen musiikkikenttä esiin

Uudet Soundit -kampanjan 5800 ehdotuksessa nostettiin esiin yli 2000 eri musiikin tekijää tai yhtyettä. Ehdokaslista on ollut festivaaleille monella tavalla hyödyllinen katsaus kotimaisen musiikin tulevaisuuteen. Esimerkiksi Pori Jazz päätti tarjota kaikille shortlistalla olleille esiintymismahdollisuuden pääsymaksuttomassa ohjelmassaan.

”Suomalainen musiikkikenttä on monimuotoinen ja monipuolinen. Voittajissa näkyi jo kehittynyt ammattimainen taituruus mutta myös riittävän omaleimainen, selvästi erottuva ja kuulijaan vetoava ote, joka tuo iloa varmasti koko festivaaliyleisölle,” kertoo tuomariston puheenjohtaja, Musiikin edistämissäätiön toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi.

Festivaalit solmivat esiintyjien kanssa normaalin sopimuksen ja maksavat esiintymisestä asianmukaiset palkkiot. Uudet Soundit -voittajista kerrotaan lisää myös Teoston kanavissa kesällä 2026.

Lue lisää kampanjasta: https://www.teosto.fi/uudetsoundit