SDP:n Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä: “Hyvinvointialue on vaikeassa tilanteessa. SDP ei pelkää vaikeita päätöksiä, mutta pidämme kiinni arvoistamme”
Itä-Uudenmaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui sunnuntaina 25.1. vuoden ensimmäiseen aluevaltuustoryhmän kokoukseen. Kokouksen keskiössä oli valtuustoryhmän järjestäytyminen vuodelle, sekä kuluvan vuoden valtuustotyöskentelyn suunnittelu.
Itä-Uudenmaan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä kokoontui sunnuntaina 25.1. vuoden ensimmäiseen aluevaltuustoryhmän kokoukseen. Kokouksen keskiössä oli valtuustoryhmän järjestäytyminen vuodelle, sekä kuluvan vuoden valtuustotyöskentelyn suunnittelu.
Valtuustoryhmän puheenjohtajana jatkaa porvoolainen aluevaltuutettu Jenna Perokorpi. Perokorpi kuvasi kokouksessa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tilanteen vaikeaksi. “Talouden tasapainottaminen alueella jatkuu ja se vaatii tulevana vuonna lisää kipeitä päätöksiä, joita kukaan meistä ei haluaisi tehdä. Meidän tehtävä on kuitenkin kantaa vastuuta siitä, että järkevällä taloudenhoidolla varmistamme oman alueemme myös tulevaisuudessa. Vain siten voimme varmistaa reilumpien palveluiden kehittämisen jatkossa”.
Myös varapuheenjohtajina jatkavat loviisalainen Arja Isotalo, sekä porvoolainen Johanna Aaltonen. Toisin kuin viime vuonna, Isotalo toimii kuluvana vuonna ryhmän 1. varapuheenjohtajana ja Aaltonen 2. varapuheenjohtajana.
“Vaikeina hetkinä emme unohda omia arvojamme. Hoitoon pääsyn edistäminen, henkilöstön hyvinvointi, yhdenvertaiset palvelut kaikille, sekä ikäihmisten tuki- ja asumispalvelut ovat edelleen meille ryhmänä kaikista tärkeimpiä tavoitteita”. Toteaa Isotalo kokouksen päätteeksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna PerokorpiItä-Uudenmaan SD-valtuustoryhmäPuh:044-2828667Puh:044-2828667jennaperokorpi@hotmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP Uusimaa
SDP:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä: Hoitoon pääsyn edistäminen on tärkein tavoite.19.1.2026 13:06:18 EET | Tiedote
Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä järjestäytyi vuodelle 2026 ja linjasi hoitoon pääsyn edistämisen vuoden 2026 ykkösprioriteetikseen.
SDP puolusti Itä-Uudellamaalla hoitoonpääsyä, henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä17.12.2025 21:05:21 EET | Tiedote
SDP:n Itä-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä pettyi aluevaltuuston budjettikokouksen päätöksiin. SDP:n valtuutetut puolustivat hoitoonpääsyä, henkilöstöä ja hyvinvointialueen itsenäisyyttä.
SDP Uusimaa: TALOUTTA EI SAADA TASAPAINOON VAIN LEIKKAUKSIN, TARVITAAN INVESTOINTEJA1.12.2025 09:13:57 EET | Tiedote
Uudenmaan Sosialidemokraatit kokoontuivat syyspiirikokoukseensa Vihtiin 29.11.2025 Kokouksessa hyväksyttiin oheinen julkilausuma
SDP Espoo: Sanomme kyllä tulevaisuudelle ja Länsiradalle11.11.2025 15:01:38 EET | Tiedote
Espoon sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on päätynyt tukemaan Länsirata-hanketta, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Marttila.
SDP gläds – Vårdgarantin på 14 dygn bevaras och välfärdsområdet satsar 15 miljoner euro på flera viktiga tjänster11.11.2025 12:32:11 EET | Tiedote
En majoritet av grupperna inom Västra Nylands välfärdsområde har nått ett förhandlingsresultat för välfärdsområdets budget på måndagen den 10.11.2025. Förhandlingarna förlöpte väl och innehåller tilläggssatsningar på över 15 miljoner euro för områdets tjänster.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme