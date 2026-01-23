Markkinaoikeuden ylituomarin virka tulee avoimeksi
Markkinaoikeuden ylituomarin virka tulee avoimeksi aikaisintaan 1.6.2026 lukien. Virka on nyt haettavissa ja sen hakuaika päättyy 24.2.2026.
Ylituomari on markkinaoikeuden päällikkötuomari. Päällikkötuomarin virka on määräajaksi täytettävä tuomarin virka, johon nimitetään seitsemäksi vuodeksi kerrallaan.
Päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Tuomioistuimen jäsenenä päällikkötuomari osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.
Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeus sijaitsee Helsingissä ja sen toimivalta kattaa koko maan.
Markkinaoikeudessa työskentelee 44 henkilöä. Lisäksi markkinaoikeudessa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä.
Tuomarinvalintalautakunta tekee esityksen valtioneuvostolle tuomarin virkaan nimittämisestä. Päällikkötuomarin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta.
Virka on julkaistu haettavaksi valtiolle.fi -palvelussa. Hakuilmoituksen tunnus on ID: 18366
Yhteyshenkilöt
Korkeimman hallinto-oikeuden kansliapäällikkö Jenny Rebold, puh. 029 56 40229 (sihteeri), sähköposti etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
