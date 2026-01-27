KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta

KHO:n muu päätös, joka koskee asemakaavaan valituslupahakemusta ja valitusta (Sairaalanniemen asemakaava, Rovaniemi) 22.1.2026 10:19:33 EET | Päätös

Korkein hallinto-oikeus myönsi asemakaavaa koskevassa asiassa valitusluvan ja tutki asian. KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen Rovaniemen kaupungin valituksesta siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksen. A:n, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry:n (nykyään Rovaniemen keskikaupungin asukasyhdistys ry) sekä B:n ja hänen asiakumppaneidensa hallinto-oikeudelle tekemät valitukset hylättiin näiltä osin. Korkein hallinto-oikeus otti enemmän viivästyksen välttämiseksi välittömästi tutkittavakseen A:n, Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys ry:n sekä B:n ja hänen asiakumppaneidensa valitukset niiltä osin kuin hallinto-oikeus ei ole niistä ratkaisunsa lopputuloksen vuoksi lausunut. Valitukset Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätöksestä hylättiin myös näiltä osin. Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan muutoksen hyväksymisestä jää siten voimaan. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa