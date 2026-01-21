EU ja Intia solmivat merkittävän vapaakauppasopimuksen
EU ja Intia saivat tänään päätökseen neuvottelut historiallisesta, kunnianhimoisesta ja kaupallisesti merkittävästä vapaakauppasopimuksesta. Kyseessä on suurin kummankaan osapuolen koskaan tekemä vapaakauppasopimus. Sopimus vahvistaa taloudellisia ja poliittisia siteitä maailman toiseksi ja neljänneksi suurimman talouden välillä geopoliittisten jännitteiden ja maailmanlaajuisten taloudellisten haasteiden lisääntyessä. Se myös korostaa sitoutumista talouden avoimuuteen ja sääntöihin perustuvaan kauppaan.
Intian osuus EU:n kanssa käytävästä vuotuisesta tavara- ja palvelukaupasta on jo nyt yli 180 miljardia euroa, ja se työllistää lähes 800 000 eurooppalaista. Sopimuksen mukaan yli 90 prosenttia kaupasta kuuluu tullien poistamisen tai alentamisen piiriin. Eurooppalaiset viejät säästävät tullimaksuissa jopa 4 miljardia euroa vuodessa, ja EU:n viennin odotetaan ajan mittaan yli kaksinkertaistuvan.
Keskeiset maatalouden sektorit, kuten naudanliha, kananliha, riisi ja sokeri, eivät kuulu sopimuksen mukaisen vapauttamisen piiriin. Kaikessa Intiasta tulevassa tuonnissa on edelleen noudatettava EU:n tiukkoja terveys- ja elintarviketurvallisuussääntöjä.
Kuten muissakin viimeaikaisissa EU:n kauppasopimuksissa, mukana on kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jolla parannetaan ympäristönsuojelua ja huomioidaan ilmastonmuutoksen vastaiset toimet, suojellaan työntekijöiden oikeuksia sekä tarjotaan foorumi kauppaan liittyviä ympäristö- ja ilmastokysymyksiä koskevalle vuoropuhelulle ja yhteistyölle.
Lue lisää laajemmasta tiedotteesta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_184
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
EU:s rättsakt om digitala nätverk ger en effektivare gemensam inre marknad för digital konnektivitet21.1.2026 11:54:08 EET | Pressmeddelande
EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en rättsakt om digitala nätverk för att modernisera, förenkla och harmonisera EU:s regler om konnektivitetsnät. Det nuvarande regelverket måste uppdateras för att skapa förutsättningar för operatörer att investera i utbyggnaden av avancerade fiber- och mobilnät.
EU:n digiverkkosäädös tehostaa yhteisiä digin sisämarkkinoita21.1.2026 11:54:08 EET | Tiedote
Euroopan komissio on ehdottanut digiverkkosäädöstä, jolla nykyaikaistetaan, yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan tietoliikenneverkkoihin sovellettavia EU:n sääntöjä. Nykyisiä sääntöjä on päivitettävä, jotta operaattorit voivat investoida kehittyneiden kuitu- ja matkaviestinverkkojen käyttöönottoon.
EU:s resiliens och kapacitet mot cybersäkerhetshot måste stärkas20.1.2026 16:26:16 EET | Pressmeddelande
Samhällsviktiga tjänster och demokratiska institutioner i Europa utsätts dagligen för cyber- och hybridattacker som utförs av statliga aktörer och kriminella grupper. EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till ett nytt cybersäkerhetspaket för att ytterligare stärka EU:s cybersäkerhetsresiliens och -beredskap.
Kyberuhkiin varautumista ja toimintavalmiuksia EU:ssa on vahvistettava20.1.2026 16:26:16 EET | Tiedote
Keskeisiin palveluihin ja demokraattisiin instituutioihin kohdistuu Euroopassa jatkuvasti valtiollisten toimijoiden ja rikollisryhmien tekemiä kyber- ja hybridihyökkäyksiä. Euroopan komissio on ehdottanut tänään uutta kyberturvallisuuspakettia, jolla vahvistetaan EU:n häiriönsietokykyä ja valmiuksia vastata kasvaviin kyberuhkiin.
Europeiska kommissionen fastslår innehållet i det ekonomiska stödpaketet till Ukraina 2026–202714.1.2026 16:36:13 EET | Pressmeddelande
I dag antar EU-kommissionen en rad lagstiftningsförslag för att säkerställa fortsatt ekonomiskt stöd till Ukraina åren 2026 och 2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme