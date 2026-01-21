Euroopan komission Suomen-edustusto

EU ja Intia solmivat merkittävän vapaakauppasopimuksen

27.1.2026 09:37:49 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote

EU ja Intia saivat tänään päätökseen neuvottelut historiallisesta, kunnianhimoisesta ja kaupallisesti merkittävästä vapaakauppasopimuksesta. Kyseessä on suurin kummankaan osapuolen koskaan tekemä vapaakauppasopimus. Sopimus vahvistaa taloudellisia ja poliittisia siteitä maailman toiseksi ja neljänneksi suurimman talouden välillä geopoliittisten jännitteiden ja maailmanlaajuisten taloudellisten haasteiden lisääntyessä. Se myös korostaa sitoutumista talouden avoimuuteen ja sääntöihin perustuvaan kauppaan.

Intian osuus EU:n kanssa käytävästä vuotuisesta tavara- ja palvelukaupasta on jo nyt yli 180 miljardia euroa, ja se työllistää lähes 800 000 eurooppalaista. Sopimuksen mukaan yli 90 prosenttia kaupasta kuuluu tullien poistamisen tai alentamisen piiriin. Eurooppalaiset viejät säästävät tullimaksuissa jopa 4 miljardia euroa vuodessa, ja EU:n viennin odotetaan ajan mittaan yli kaksinkertaistuvan.

Keskeiset maatalouden sektorit, kuten naudanliha, kananliha, riisi ja sokeri, eivät kuulu sopimuksen mukaisen vapauttamisen piiriin. Kaikessa Intiasta tulevassa tuonnissa on edelleen noudatettava EU:n tiukkoja terveys- ja elintarviketurvallisuussääntöjä.

Kuten muissakin viimeaikaisissa EU:n kauppasopimuksissa, mukana on kauppaa ja kestävää kehitystä koskeva luku, jolla parannetaan ympäristönsuojelua ja huomioidaan ilmastonmuutoksen vastaiset toimet, suojellaan työntekijöiden oikeuksia sekä tarjotaan foorumi kauppaan liittyviä ympäristö- ja ilmastokysymyksiä koskevalle vuoropuhelulle ja yhteistyölle.

