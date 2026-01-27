KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ympäristönsuojelua
Yhtiö A harjoitti ympäristöluvan nojalla kiviaineksen louhintaa ja murskausta luvassa tarkemmin määritellyllä alueella. Yhtiö oli sittemmin tehnyt ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta louhintatyöstä samalla kiinteistöllä sijaitsevalla muulla alueella. Ilmoituksen mukaan louhintatyö liittyi toimenpidelupaa edellyttävään maarakennustoimintaan eli varastointikentän rakentamiseen. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt ilmoituksen päätöksestä tarkemmin ilmenevin määräyksin.
Louhintaa edellyttävään varastointikentän rakentamiseen oli myönnetty voimassa olleen maankäyttö- ja rakennuslain nojalla toimenpidelupa sen jälkeen, kun ympäristönsuojeluviranomainen oli hyväksynyt yhtiön ympäristönsuojelulain nojalla tekemän ilmoituksen.
Asiassa oli ratkaistavana, oliko ilmoituksessa tarkoitetun kivenlouhinnan katsottava liittyvän samalla kiinteistöllä harjoitettavaan ympäristöluvanvaraiseen louhintatoimintaan siten, että ilmoituksessa tarkoitetusta louhinnasta aiheutuvaa melua ei olisi voitu hyväksyä ympäristönsuojelulaissa tarkoitetussa ilmoitusmenettelyssä.
Saadun selvityksen mukaan ilmoituksessa tarkoitettu varastointikentän rakentaminen ei sisältynyt samaan toimintakokonaisuuteen kuin samalla kiinteistöllä ympäristöluvan nojalla harjoitettu toiminta.
Tähän nähden ja koska kysymyksessä oleva varastointikentän rakentamiseen liittyvä kivenlouhinta, joka tulisi perustumaan viranomaisen myöntämään toimenpidelupaan, ei edellyttänyt maa-aineslain mukaista lupaa, toimintaan ei tarvittu myöskään ympäristölupaa.
Ympäristönsuojelulain ilmoitusmenettelyä koskevan säännöksen ja maankäyttö- ja rakennuslain nojalla myönnettäviä lupia koskevien säännösten välille ei ollut säädetty niiden keskinäisestä edellytyssuhteesta. Koska ilmoituksessa tarkoitetun varastointikentän rakentaminen kuitenkin edellytti toimenpidelupaa, korkein hallinto-oikeus selvyyden vuoksi totesi, että ympäristönsuojeluviranomaisen yhtiön ilmoituksen nojalla antamalla päätöksellä ei ollut vielä ratkaistu sitä, oliko louhintaan kuuluva maa-aineksien irrottaminen ilmoituksessa tarkoitetulla alueella ylipäätään ollut mahdollista.
Koska yhtiön meluilmoituksen hyväksymiselle ei ollut estettä, hallinto-oikeuden päätös, jolla ympäristönsuojeluviranomaisen päätös oli kumottu, kumottiin.
