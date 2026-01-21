Presidentin tunnustukset korostavat korkeakoulun keskeistä roolia alueen kehityksessä

Ammattikorkeakouluilla on merkittävä rooli alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn rakentajina. Tasavallan presidentin antamat tunnustukset Vaasan ammattikorkeakoulun TKI-johtaja Marja-Riitta Vestille ja tekniikan lehtori Juha Niemiselle tuovat tätä tärkeää roolia näkyväksi. Molempien pitkä ja vaikuttava ura osoittaa, miten Vaasan ammattikorkeakoulussa tehtävä työ ulottuu opetusta laajemmalle, aluekehitykseen, elinkeinoelämän uudistumiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

”Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkin saaminen on minulle suuri kunnia ja syvästi koskettava tunnustus pitkäjänteisestä työstä yhteiskunnan ja isänmaan hyväksi”, toteaa Vest.

”Saamani Suomen Leijonan ritarimerkki on suuri kunnia minulle ja otan sen nöyränä vastaan. Kunniamerkki on myös kunnian ja arvostuksen osoitus Vaasan ammattikorkeakoulun antamalle opetukselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle. Samalla tämä on kunnianosoitus myös sille vanhalle kaartille, joka vaikutti Pohjanmaan ja itse asiassa koko Suomen sähkö- ja tietotekniikan alan opetukseen ensin Vaasan teknillisessä oppilaitoksessa ja sitten Vaasan ammattikorkeakoulussa 1990-luvulta alkaen”, iloitsee Nieminen.

Pitkäaikainen ja vaikuttava työ aluekehityksen hyväksi

Marja-Riitta Vest on toiminut lähes 40 vuoden mittaisella ja vaikuttavalla työurallaan niin koulutuksen, aluekehityksen, elinkeinoelämän kuin julkisen hallinnon keskeisissä tehtävissä, ja hänen työnsä jälki näkyy sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Vest on vuodesta 2021 johtanut Vaasan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä palveluliiketoimintaa. Hänen johdollaan korkeakoulun osaamispääoma ja hankerahoitus ovat kasvaneet merkittävästi, ja TKI-toiminta on tiivistynyt entisestään alueen työelämän kanssa. Tämä yhteistyö on vahvistanut koko Vaasan seudun kilpailukykyä ja luonut edellytyksiä uusille innovaatioille ja liiketoiminnalle.

”Haluan esittää lämpimät kiitokseni Vaasan ammattikorkeakoululle kunnianosoituksen hakemisesta sekä kollegoilleni ja kaikille sidosryhmille ja verkostoille, joiden kanssa olen saanut tehdä työtä vuosien – ja vuosikymmenten – ajan. Tämä tunnustus on syntynyt yhteistyöstä ja jaetusta tekemisestä; mikään siitä ei ole ollut yksin tehtyä”, sanoo Vest.

”Työni on rakentunut vahvasti myös aluekehityksen ympärille. Olen saanut toimia eri rooleissa alueellisen elinvoiman, yhteistyörakenteiden ja kestävän kehityksen edistämiseksi, ja koen tämän tunnustuksen kunnioittavan myös sitä pitkäjänteistä työtä, jota on tehty yhdessä alueen toimijoiden kanssa”, jatkaa Vest.

Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta on perustettu vuonna 1919, ja se on Suomen ensimmäinen ritarikunta. Sen tunnustukset myönnetään ansioituneille kansalaisille isänmaan ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä.

”Juuri tähän ritarikunnan perusajatukseen kytkeytyy myös minulle hyvin tärkeä kokonaisturvallisuuden edistäminen – ei erillisenä työnä, vaan näkökulmana ja vastuuna, joka on kulkenut mukana kaikessa tekemisessäni ja ohjannut työtäni yhteisen, turvallisen ja kestävän Suomen hyväksi”, Vest kertoo.

Vaasalaisen teknologiaosaamisen kehittämistä viidellä vuosikymmenellä

Juha Niemisen lähes viiden vuosikymmenen mittainen ura sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksen ja tutkimuksen parissa on vahvistanut Vaasan seudun teknologista osaamista pitkällä aikavälillä. Hänen panoksensa opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothnian kehittämisessä ja Vaasa alueen energiaklusterin osaamispohjan kasvattamisessa on ollut merkittävä.

”Olin mukana tekemässä ehdotusta energiatekniikan ottamista pääteemaksi Länsi-Suomen osaamiskeskuksen hakemusvaiheessa. Hieno kokemus oli myös osallistuminen Technobothnian sähkö- ja tietotekniikan laboratorioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen”, Nieminen muistelee.

Niemisen pitkäjänteinen ja johdonmukainen työ on konkreettisesti vaikuttanut monien insinöörisukupolvien koulutuspolkuun ja sitä kautta alueen yritysten osaamisen vahvistamiseen.

”Olen tyytyväinen, että sain olla mukana Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tekniikan yhteisopetuksen käytännön järjestämisessä. Olen myös päässyt tukemaan Vaasan yliopiston tekniikan opetusta pitämällä erityisesti peruskursseja”, kertoo Nieminen.