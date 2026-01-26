Yrittäjät: EU-Intia-kauppasopimus avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille
Tänään julkaistu EU:n ja Intian välinen kauppasopimus on merkittävä askel suomalaisille yrityksille. – Tämä on tärkeä sopimus. EU tekee nyt sitä, mitä sen tässä tilanteessa pitää tehdä eli avaa yrityksilleen uusia markkinoita. Tämä auttaa myös suomalaisia yrityksiä ja tuo työtä Suomeen. Intiassa on paljon potentiaalia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
Sopimus helpottaa eurooppalaisten tuottajien pääsyä Intian kasvaville markkinoille. Sopimuksen myötä Intiaan suuntautuva vienti yksinkertaistuu. Intialaiset tuotteet sekä niiden valmistajat hyötyvät alennetuista tullimaksuista ja virtaviivaistetuista kauppasäännöistä.
Uusia markkinoita epävarmassa maailmantilanteessa
Sopimuksen eteneminen on tärkeää erityisesti globaalin kaupan epävarmuuksien keskellä.
– Kun Trumpin Yhdysvallat oikuttelee ja on epäluotettava kumppani, markkinoita pitää hakea rohkeasti muualta, Pentikäinen sanoo.
Intian talous kasvaa nopeasti. Maan markkinat tarjoavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuksia niin teknologian, palveluiden kuin teollisuuden aloilla.
Vielä matkaa voimaantuloon
Allekirjoituksesta on vielä matkaa sopimuksen voimaantuloon.
– Kuten Mercosur-sopimuksen kompastelu EU-parlamentissa osoitti, EU osaa myös työntää kapuloita omiin rattaisiinsa. Toivottavasti tämä sopimus menee sujuvasti läpi EU:n hallinnossa.
