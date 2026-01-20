Tilinpäätösennuste 2025: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue onnistunut yli odotusten
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) tilinpäätösennuste näyttää, että alue on onnistumassa selkeästi odotuksia paremmin. Ylijäämä vuodelta 2025 on ennusteen mukaan noin 97 M€. Katettavaa alijäämää jää noin 64 M€. Taustalla on muun muassa uudistusohjelmassa odotettua nopeammin ja tehokkaammin saavutetut tulokset.
“Olemme onnistuneet huolehtimaan asiakkaidemme tarpeista samalla, kun olemme tasapainottaneet taloutta voimakkaasti. Kova työ on tuottanut tulosta. Nyt näyttää, että olemme onnistuneet yli odotusten”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo.
Asiakastyytyväisyys on noussut hyvinvointialueella viime vuonna 2,8:sta 4,1:een (asteikolla 1–5).
Talousarviota parempi onnistuminen johtuu ensisijaisesti strategian mukaisesta uudistusohjelman onnistuneesta toimeenpanosta, jolla on saavutettu tuloksia enemmän ja odotettua nopeammin. Samalla VAKEssa on ollut tiukka taloudenpito. Omaa palvelutuotantoa on lisätty, joten ostopalveluista on pystytty luopumaan odotettu nopeammin. Samoin vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty selvästi.
Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa onnistuttiin ja palveluiden saatavuus pysyi hyvänä. VAKEn erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on kasvanut selvästi vähiten Uudenmaan hyvinvointialueista sekä vuosina 2024 että 2025.
Taloustilanne mahdollistaa palveluiden kehittämisen
“Tilanne antaa jatkossa hyvinvointialueellemme erinomaiset lähtökohdat palveluiden kehittämiseen sekä niiden vahvistamiseen. Olen ylpeä henkilöstöstämme, jonka avulla olemme päässeet tähän tilanteeseen. Työ jatkuu edelleen, ja monin paikoin toimintaamme tulee edelleen kehittää”, Timo Aronkytö muistuttaa.
Hyvinvointialue voi saada aikaisemmin kertyneet alijäämät katettua jo kuluneen vuoden 2026 aikana, mikäli talousarviossa onnistutaan täydellisesti. Viimeistään alijäämät saadaan katettua VAKEssa vuonna 2027.
Yhteyshenkilöt
Timo AronkytöHyvinvointialuejohtajaPuh:0503121678timo.aronkyto@vakehyva.fi
Mikko HokkanenKonsernipalveluiden toimialajohtajaDirektör för koncernservicePuh:040 612 0303mikko.hokkanen@vakehyva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
