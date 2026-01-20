Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tilinpäätösennuste 2025: Vantaan ja Keravan hyvinvointialue onnistunut yli odotusten

27.1.2026 10:11:13 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) tilinpäätösennuste näyttää, että alue on onnistumassa selkeästi odotuksia paremmin. Ylijäämä vuodelta 2025 on ennusteen mukaan noin 97 M€. Katettavaa alijäämää jää noin 64 M€. Taustalla on muun muassa uudistusohjelmassa odotettua nopeammin ja tehokkaammin saavutetut tulokset.

“Olemme onnistuneet huolehtimaan asiakkaidemme tarpeista samalla, kun olemme tasapainottaneet taloutta voimakkaasti. Kova työ on tuottanut tulosta. Nyt näyttää, että olemme onnistuneet yli odotusten”, hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö kertoo.  

Asiakastyytyväisyys on noussut hyvinvointialueella viime vuonna 2,8:sta 4,1:een (asteikolla 1–5). 

Talousarviota parempi onnistuminen johtuu ensisijaisesti strategian mukaisesta uudistusohjelman onnistuneesta toimeenpanosta, jolla on saavutettu tuloksia enemmän ja odotettua nopeammin. Samalla VAKEssa on ollut tiukka taloudenpito. Omaa palvelutuotantoa on lisätty, joten ostopalveluista on pystytty luopumaan odotettu nopeammin. Samoin vuokratyövoiman käyttöä on vähennetty selvästi.  

Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinnassa onnistuttiin ja palveluiden saatavuus pysyi hyvänä. VAKEn erikoissairaanhoidon palveluiden käyttö on kasvanut selvästi vähiten Uudenmaan hyvinvointialueista sekä vuosina 2024 että 2025. 

Taloustilanne mahdollistaa palveluiden kehittämisen 


“Tilanne antaa jatkossa hyvinvointialueellemme erinomaiset lähtökohdat palveluiden kehittämiseen sekä niiden vahvistamiseen. Olen ylpeä henkilöstöstämme, jonka avulla olemme päässeet tähän tilanteeseen. Työ jatkuu edelleen, ja monin paikoin toimintaamme tulee edelleen kehittää”, Timo Aronkytö muistuttaa. 

Hyvinvointialue voi saada aikaisemmin kertyneet alijäämät katettua jo kuluneen vuoden 2026 aikana, mikäli talousarviossa onnistutaan täydellisesti. Viimeistään alijäämät saadaan katettua VAKEssa vuonna 2027.  

Yhteyshenkilöt

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye