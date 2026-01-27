Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasalaisia kutsutaan kansalaispaneeliin keskustelemaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

27.1.2026 10:01:25 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki ja kolme suomalaista yliopistoa järjestävät tänä keväänä Vaasassa kansalaispaneelin. Tilaisuudessa asukkaat pääsevät keskustelemaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön kehitystarpeista ja toimenpiteistä sekä vaikuttamaan uuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Kutsun kansalaispaneeliin voi saada kuka tahansa Vaasassa asuva täysi-ikäinen.

Vaasan kansalaispaneeli tuo yhteen asukkaita yhden päivän ajaksi keskustelemaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Saavutettavuuden vahvistamiseksi keskustelut toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa. Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen

Vaasan kaupunki järjestää maaliskuussa 2026 ensimmäistä kertaa kansalaispaneelin yhteistyössä Åbo Akademin, Tampereen yliopiston ja Vaasan yliopiston kanssa.

Kansalaispaneeliin kutsutut on valittu satunnaisotoksella, ja kuka tahansa täysi-ikäinen Vaasassa asuva voi saada kutsun postitse.

- Yhteensä 20 000 vaasalaista saa kutsun, ja kansalaispaneelin osallistujat valitaan vapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden joukosta. Tavoitteena on koota yhteen mahdollisimman laaja eri näkemysten ja ihmisten kirjo, kuvailee professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista.

Tulokset ohjaavat uuden tasa- arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimista

Paneelin tuloksia hyödynnetään Vaasan kaupungin uuden tasa- arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa vuosille 2026–2029.

- Haluamme, että mahdollisimman moniääninen joukko vaasalaisia saa äänensä kuuluviin päätöksenteossa. Toivomme myös mahdollisimman monen kutsun saavan ilmoittautuvan vapaaehtoiseksi paneeliin, kannustaa Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Kansalaispaneeli on uusi osallistumisen muoto, jolla kehitetään demokratiaa pohjautuen laajaan ja moniääniseen keskusteluun. Tavoitteena on tuottaa tietoon ja harkintaan pohjautuva kansalaismielipide, jonka avulla voidaan lisätä päätöksenteon ja julkisen keskustelun moniäänisyyttä ja hyväksyttävyyttä.

Kansalaispaneeli on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon

Vaasan kansalaispaneeli tuo yhteen asukkaita yhden päivän ajaksi keskustelemaan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä muodostamaan harkittuja mielipiteitä asiantuntijatiedon pohjalta.

Saavutettavuuden vahvistamiseksi keskustelut toteutetaan kokonaisuudessaan verkossa.

Ennen paneelia osallistujat saavat tietopaketin, jossa kerrotaan lisää paneelissa keskusteltavista teemoista. Keskustelun jälkeen osallistujat vastaavat kyselyyn, jonka tulokset luovutetaan Vaasan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa työstävälle työryhmälle.

- Kansalaispaneelin kaltaisten demokraattisten innovaatioiden hyödyntäminen päätöksenteossa antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa päätöksentekoon myös vaalien välillä. Se myös antaa päättäjille käsityksen asukkaiden harkituista näkemyksistä, kertoo professori Kaisa Herne Tampereen yliopistosta.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osana kaikkea toimintaa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma varmistaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kiinteä osa kaupungin kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa.

- Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kaupunki ei ole ainoastaan elinvoima- ja vetovoimatekijä vaan mitä suuremmassa määrin myös demokratian, luottamuksen ja hyvinvoinnin kasvualusta, kuvailee Vaasan kaupungin hyvinvointi- ja aluepalvelupäällikkö Laura Pasma.

Yhteyshenkilöt

Professori Kimmo Grönlund, Åbo Akademi, puh. 050 409 6409, kimmo.gronlund@abo.fi

Professori Kaisa Herne, Tampereen yliopisto, puh. 050 318 6967, kaisa.herne@tuni.fi

Hyvinvointi- ja aluepalvelupäällikkö Laura Pasma, Vaasan kaupunki, puh. 040 486 8649, laura.pasma@vaasa.fi

