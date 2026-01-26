Kansainvälinen huippuhotelli Radisson Blu Royal Hotel Helsingissä avautuu uudistettuna 17.3.
Helsingin Radisson Blu Royal Hotel avautuu mittavan uudistuksen jälkeen maaliskuun lopulla. Täysin uudistetut yleiset tilat, näyttävä Ballroom juhliin, skandinaavisen tyylikkäät huoneet ja uusi ravintola NORD tekevät hotellista suosikin erityisesti kansainvälisille vieraille ja tapahtumajärjestäjille.
Kampissa, Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan Radisson Blu Royal Hotellin uudistustyöt ovat loppusuoralla. Vuoden kestäneessä hankkeessa uusittiin kaikki hotellin yleiset tilat, tapahtuma- ja kokoustilat sekä pihakansi. Hotelli avaa ovensa vieraille maaliskuussa.
Suurimman muutoksen ovat kokeneet hotellin monipuoliset tapahtumatilat. Yhteensä 13 juhla- ja kokoustilaa ovat saaneet uuden ilmeen, ja tilojen modernit tekniset ratkaisut, säädettävä valaistus sekä monipuoliset tilaratkaisut houkuttelevat erityisesti vaativiin tapahtumiin puitteita etsiviä asiakkaita.
Hotellin odotetaan houkuttelevan erityisesti kansainvälisiä vieraita sekä tapahtuma-asiakkaita, ja varauskirjat täyttyvät hyvää vauhtia.
– Asiakkaamme ovat odottaneet avausta jo pidemmän aikaa. Varsinkin tapahtumien suosio on ylittänyt odotuksemme, erityisesti suurin juhlatilamme Royal Ballroom on suosittu erilaisiin yritystapahtumiin kuten seminaareihin, ja juhlaillallisiin. Varauksia tehdään jo vuodelle 2027 ja pidemmällekin, hotellinjohtaja Mika Virtanen kertoo.
Hotellin uusi ravintola NORD tarjoaa pohjoisia makuja. Ruokalistalta tulee löytymään muun muassa perinteistä lohikeittoa sekä sesongin mauista inspiroituneita klassikoita. Kaupunkilaistenkin suosima Royal Bar avautuu uudelleen hotellin katutasoon, ja tilausravintola Johan palvelee illallistilaisuuksissa sekä aamiaisilla.
Hotellin henkilökunnan rekrytoinnit ovat loppusuoralla. Royalissa vieraita palvelee muun muassa oma Hospitality Host, joka toimii tapahtuma-asiakkaiden henkilökohtaisena kontaktina ja varmistaa tapahtuman onnistuneen toteutuksen joka tilanteessa.
– Kansainväliset ja kotimaiset vieraamme odottavat sataprosenttista sujuvuutta ja laatua. Kunnia-asiamme on varmistaa, että kaikki yksityiskohdat on mietitty ja valmiina kun vieraat saapuvat, Mika Virtanen kertoo.
Radisson Blu Royal Hotel, Helsinki
- Runeberginkatu 2
- 261 huonetta, joista 8 sviittiä
- Pohjoismaisia makuja tarjoava ravintola NORD, Royal Bar sekä tilausravintola Johan
- 13 täysin uudistettua tapahtuma- ja kokoustilaa jopa 800 hengelle
- Kattosauna omalla terassilla yksityistilaisuuksiin
Yhteyshenkilöt
Mika Virtanen, hotellinjohtaja, Radisson Blu Royal & Aleksanteri & Radisson RED Helsinki, p. 050 4139 263, mika.virtanen@sok.fi
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
