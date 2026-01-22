Hallitus haluaa laajentaa Kelan tiedonsaantioikeuksia – Talentian huolena sosiaalihuollon kasvava työmäärä ja asiakkaiden oikeusturva
28.1.2026 07:30:00 EET | Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry | Tiedote
Hallitus esittää Kansaneläkelaitoksen tietojenvaihtoa koskevan lainsäädännön uudistamista. Talentia on huolissaan lakimuutoksen vaikutuksista sosiaalihuollossa.
Hallituksen tavoitteena on ehkäistä Kelan etuuksien väärinkäytöksiä laajentamalla viranomaisten tiedonsaantioikeuksia pankki- ja tilitietoihin, terveystietoihin sekä lääkärinlausuntoihin.
Talentian mukaan esitysluonnos painottaa kontrollia ja automaattista tiedonkeruuta tavalla, joka voisi vaarantaa kansalaisten oikeus- ja tietoturvaa sekä lisätä sosiaalihuollon työmäärää.
– Terveystiedot kuuluvat henkilötietojen kaikkein arkaluonteisimpaan ydinalueeseen ja pankkitilien tilitapahtumatiedot kuuluvat perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkinnan mukaan yksityiselämän suojan ydinalueeseen. Mitä enemmän arkaluonteista tietoa keskitetään yhteen viranomaiseen, sitä suuremmat ovat tietoturvaloukkausten riskit, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.
Vaikutukset heijastuvat sosiaalihuoltoon
Erityisen ongelmallista on, että esitys ohittaa esitysluonnoksessaan laajasti tutkitun tosiasian: Suomessa sosiaaliturvan alikäyttö on huomattavasti yleisempää ja rakenteellisesti vakavampaa kuin sen väärinkäyttö.
– Erilaisten selvitysten mukaan jopa 20–50 prosenttia toimeentulotukeen oikeutetuista ei hae tukea lainkaan, Pekkarinen kertoo.
Riskinä on, että uudistuksen myötä luottamus sosiaaliturvajärjestelmään heikkenee ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten kynnys hakea etuuksia kasvaa.
Tämä johtaa Talentian mukaan elämäntilanteiden kriisiytymiseen ja ongelmien kasaantumiseen sosiaalihuollon vastuulle, mikä lisää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden, kuten sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden, työtaakkaa entisestään.
– Samalla muutos kaventaisi asiakkaan roolia omassa tilanteessaan, kun etuuden hakija ei enää toimisi ensisijaisesti aktiivisena toimijana ja tietojen toimittajana, vaan hallinnollisen tiedonkeruun kohteena, Pekkarinen huomauttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi PekkarinenErityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus.
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Työterveyslaitoksen selvitys paljastaa sosiaalialan ammattilaisten ahdingon – säästörajat on nyt ylitetty22.1.2026 16:17:19 EET | Tiedote
Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan sosiaalipalveluissa esiintyy muita ammattiryhmiä enemmän psykososiaalista kuormitusta ja alentunutta työkykyä. Talentia peräänkuuluttaa päättäjiltä tietoon nojaavaa päätöksentekoa, jotta syöksykierre voidaan katkaista.
Talentia: Määräaikaisuuksia helpotetaan hinnalla, jonka maksavat naiset ja vähemmistöt16.1.2026 11:27:52 EET | Tiedote
Hallitus aikoo helpottaa määräaikaisten työsopimusten solmimista, vaikka tietää uudistuksen lisäävän syrjintää. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan lakimuutos on peruttava.
Talentia: Kaksivuotinen esiopetuskokeilu osoittaa päiväkotien henkilöstöratkaisujen merkityksen – sosionomien osaaminen hyödynnettävä paremmin14.1.2026 14:51:13 EET | Tiedote
Kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta tehty tutkimus tuo esille varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen merkityksen. Varhaiskasvatuksen sosionomien roolia päiväkotien arjessa on vahvistettava.
Yksityiselle varhaiskasvatusalalle syntyi historiallinen työehtosopimus, joka tunnistaa alan erityispiirteet31.12.2025 09:05:54 EET | Tiedote
Yksityinen varhaiskasvatusala on saanut täysin uuden työehtosopimuksen. Neuvotteluosapuolten hallinnot hyväksyivät tuloksen keskiviikkona 31.12.
Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut jatkuvat 8.1.30.12.2025 15:27:19 EET | Tiedote
Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluita jatketaan 8.1.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme