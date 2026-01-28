Yleisen asumistuen saajamäärä laski yli kolmanneksella vuonna 2025

Yleisen asumistuen saajien määrä laski syksyllä 2025 noin 240 000 saajaruokakuntaan, kun opiskelijat siirtyivät elokuun alusta alkaen yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän saajiksi. Joulukuussa 2025 yleistä asumistukea sai 240 360 kotitaloutta, mikä oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä on selvästi aiempaa pienempi. Määrä vakiintuu näihin lukemiin eikä näköpiirissä ole saajamäärään vaikuttavia lakimuutoksia, sanoo tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

Vuonna 2025 Kela maksoi yleistä asumistukea reilut 1,2 miljardia euroa. Maksettujen etuuksien määrä pieneni 27 prosentilla edellisvuoteen verrattuna, kun muutosta tarkastellaan inflaation vaikutus huomioiden. Keskimääräinen maksettu yleinen asumistuki nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 333 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2025 yleisen asumistuen saamista rajattiin. Vuoden 2025 alusta lähtien Kela ei enää maksa yleistä asumistukea omistusasunnon asumismenoihin, kuten vastikkeisiin, omakotitalon hoitomenoihin ja asuntolainan korkoihin. Vuodenvaihteesta alkaen myös hakijan varallisuus on huomioitu yleisen asumistuen määrässä.

1.8.2025 alkaen opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiristä opintotuen asumislisän saajiksi. Tämä näkyi opintuen asumislisän kustannuksissa, jotka olivat vuonna 2025 yli kymmenen kertaa suuremmat kuin edellisvuonna, 165 miljoonaa.

– Vuonna 2024 käynnistyneet muutokset vähensivät saajien määrää ja tuen kustannuksia ensin vähitellen. Merkittävin muutos on ollut opiskelijoiden siirtyminen pois yleiseltä asumistuelta, mikä näkyy saajamäärän ja kustannusten pienenemisenä. Yleisen asumistuen kustannukset pienevät tämän muutoksen seurauksena edelleen tänä vuonna, Jauhiainen arvioi.

Erityisesti lapsettomien pariskuntien tuensaanti väheni

Selvästi suurin osa yleisen asumistuen saajista on yhden hengen kotitalouksia. Vuonna 2025 tällaisia oli 157 000. Lapsiperheistä asumistuen saajissa korostuvat yhden huoltajan perheet, joita oli viime vuonna reilut 47 000 ruokakuntaa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski kaikissa ruokakuntatyypeissä vuonna 2025. Suhteellisesti suurinta (64 prosenttia edellisvuotta vähemmän) muutos saajien määrässä oli lapsettomien pariskuntien kohdalla. Yleistä asumistukea saavien yksin asuvien määrä pieneni 43 prosenttia ja lapsiperheiden 16 prosenttia.

– Tukea saaneista pariskunnista yli puolet on ollut opiskelijoita. Opiskelijoiden siirtyminen pois yleiseltä asumistuelta on vähentänyt pariskuntien määrää suhteellisesti eniten, Jauhiainen selittää muutosta.