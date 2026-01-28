Toimeentulotuen uudistus voimaan – muutokset näkyvät asiakkaiden elämässä lähikuukausina
28.1.2026
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Toimeentulotukilain muutos tiukentaa tuen saamisen ehtoja 1.2.2026. Muutos tarkoittaa erityisesti sitä, että toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa entistä useammin. Tuen perusosaa myös leikataan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä 2–3 %. Lisäksi tuesta poistetaan 150 euron ansiovähennys. Muutos vaikuttaa myös muun muassa siihen, miten vuokran osuus maksetaan.
Helmikuun alussa tulee voimaan toimeentulotukilain muutos, joka lisää tuen velvoittavuutta ja tiukentaa tuen saamisen ehtoja.
Ensisijaisten tukien hakematta jättäminen on jatkossa peruste alentaa toimeentulotuen perusosaa. Perusosaa voidaan alentaa 50 %, jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta hae kuukauden sisällä niitä ensisijaisia tukia, joita Kela on ohjannut hänet hakemaan. Näitä voivat olla asiakkaan tilanteen mukaan esimerkiksi työttömyystuki, asumistuet, opintotuki, sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja eläkkeet.
Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 50 %:lla myös silloin, jos asiakas ei kehotuksesta huolimatta ilmoittaudu kuukauden sisällä työllisyyspalveluihin kokoaikatyön hakijaksi.
Jatkossa myös työvoimapoliittisesti moitittava menettely sekä siitä seuraava karenssi, työssäolovelvoite tai alle 25-vuotiaan velvoite ja työttömyystuen menetys voivat johtaa perusosan alentamiseen 20 %:lla tai 40 %:lla. Kotoutumissuunnitelman laiminlyönti voi puolestaan johtaa perusosan alentamiseen 20 %:lla.
Kela alkaa antaa kehotuksia asiakkaille 1.2.2026. Asiakkaalla on kuukausi aikaa toimia kehotuksen mukaisesti tai antaa Kelalle selvitys, miksi perusosan alentaminen olisi kohtuutonta. Jos asiakas ei toimi näin määräajassa, hänen tukensa perusosaa alennetaan seuraavasta kuukaudesta alkaen, ellei se ole kohtuutonta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kela maksaa ensimmäiset näiden perusteiden mukaan alennetut tuet maaliskuusta alkaen.
Perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä maaliskuusta alkaen
Lainmuutos tarkoittaa myös sitä, että toimeentulotuen perusosaa leikataan kaikilta täysi-ikäisiltä. 18 vuotta täyttäneiden yksin asuvien sekä vanhempansa luona asuvien perusosaa leikataan 3 % ja muiden 18 vuotta täyttäneiden perusosaa 2 %. Esimerkiksi yksin asuvan 18 vuotta täyttäneen perusosa pienenee 17,90 euroa kuukaudessa. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.3.2026.
Samalla 150 euron kuukausittainen ansiotulovähennys poistuu kaikilta yli 18-vuotiailta eli ansiotulot vaikuttavat jatkossa tukeen täysimääräisesti. Kuitenkin omaishoitajien ja perhehoitajien hoitopalkkioon sovelletaan 150 euron ansiotulovähennystä vuoden 2027 loppuun saakka.
Myös yli 18-vuotiaiden saamat avustukset huomioidaan jatkossa täysimääräisinä. Tähän saakka tuloksi ei ole huomioitu ns. vähäisiä avustuksia, joiden raja on ollut yksin asuvalla 50 e/kk ja perheellä 100 e/kk. Nämä muutokset tulevat voimaan 1.3.2026.
Jatkossa vuokran osuus tuesta voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle
Kela maksaa jatkossa toimeentulotuen vuokran osuuden suoraan vuokranantajalle, jos asiakkaalle on myönnetty Kelasta vuokravakuus nykyiseen asuntoon osana toimeentulotukea. Muutos koskee myös kaikkia niitä asiakkaita, jotka ovat saaneet vuokravakuuden Kelasta ennen lainmuutosta. Tämä muutos tulee voimaan 1.2.2026.
Asiakkaan kannattaa huomata, että toimeentulotuen määrä voi vaihdella kuukausittain. Tuen määrään vaikuttavat asiakkaan tulot ja varat sekä menot kunakin kuukautena. Kelan toimeentulotukena maksama vuokraosuus ei välttämättä kata vuokraa kokonaisuudessaan. Asiakkaalle kerrotaan toimeentulotuen päätöksessä, minkä verran Kela maksaa vuokrasta suoraan vuokranantajalle ja mikä osuus asiakkaan täytyy maksaa mahdollisesti itse.
Jos asiakkaalla on käytössä vuokranmaksussa pankin suoraveloitus, on hyvä tarkistaa, että suoraveloitus vastaa sitä summaa, joka asiakkaan pitää maksaa vuokrasta itse. Suoraveloitus kannattaa tarvittaessa lakkauttaa.
Kun Kela siirtyy maksamaan tuen vuokraosuuden suoraan vuokranantajalle, asiakkaan on hyvä lisäksi varmistaa, ettei päällekkäisiä maksuja tule. Jos asiakas on ehtinyt samassa kuussa itse maksaa vuokran kokonaisuudessaan vuokranantajalle, jää vuokranantajan ja asiakkaan tehtäväksi selvittää keskenään, miten mahdollinen liikamaksu palautetaan asiakkaalle.
Lisätietoa asiakkaille
